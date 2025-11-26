Propuesta de DeSantis apunta a criaderos de perros de Florida

El gobernador Ron DeSantis quiere tomar medidas contra los criaderos de perros.

Anunció el martes una propuesta que exige que los criadores de perros tengan licencia, diciendo que esto le permite al estado "hacerlos responsables de condiciones abusivas como el hacinamiento de varios perros en jaulas pequeñas, la limitación de su acceso al agua, la sobreproducción o dejarlos a la intemperie y expuestos a elementos extremos".

DeSantis también pide que el estado desarrolle pautas éticas para la cría de perros.

Su propuesta incluye una línea directa para reportar a malos criaderos y un requisito para que las tiendas de mascotas proporcionen espacio para perros de refugios antes de vender perros de criaderos comerciales. Muchas comunidades (este link está en inglés) en Florida ya han prohibido la venta de perros en tiendas.

"Hay algunos malos actores que mantienen a estos animales en condiciones inhumanas, y queremos poner fin a ese tipo de práctica en el estado de Florida", dijo en una conferencia de prensa en Big Dog Ranch Rescue en el condado de Palm Beach, un gran refugio de rescate sin sacrificio y sin jaulas.

DeSantis también quiere poner fin a los planes de pago engañosos para la compra de cachorros y garantizar certificados de salud veterinarios precisos para que los perros enfermos no se hagan pasar por saludables. Y está promoviendo el aumento de las penas criminales por abuso animal en presencia de menores.

Los legisladores que asistieron a la conferencia de prensa dijeron que planeaban impulsar un proyecto de ley durante la próxima sesión legislativa, que comienza en enero.

A principios de este año (este link está en inglés), los legisladores y DeSantis aprobaron medidas que conducen a mayores sanciones por abandonar y abusar de animales – y la entrada a una base de datos pública de abusadores.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.