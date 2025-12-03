La restauración de Sanchez y Haya busca consagrar un capítulo temprano de la historia del cigarro en Tampa

Tampa fue alguna vez considerada la capital mundial del cigarro.

La producción de cigarros alcanzó su punto máximo en la ciudad en la década de 1920. En los años 70 y 80, la industria se trasladó en gran medida a Latinoamérica, donde la mano de obra era más económica.

A medida que las mareas cambiaron, cientos de fábricas de cigarros, negocios y otros edificios quedaron desocupados en West Tampa y Ybor City.

Algunos cayeron en el abandono.

Uno de ellos —el edificio Sánchez y Haya, en el Distrito Histórico de Ybor City— está siendo restaurado a su antigua gloria.

Histórico lugar de reunión para trabajadores del cigarro

El edificio de 115 años, en Columbus Drive y la Calle 16, está entrando en la fase final de un proyecto de restauración de $18.7 millones de dólares (este link está en inglés).

Se espera que esté terminado para octubre.

LEA TAMBIÉN: La renovación comenzará en el histórico edificio Sánchez y Haya de Ybor City (este link está en inglés)

Los propietarios de J.C. Newman Cigar Co., cuya fábrica El Reloj se encuentra justo enfrente de Columbus Avenue, lideran el esfuerzo. El Reloj es ampliamente considerada la última fábrica de cigarros tradicional del país que aún sigue en operación.

Drew Newman, propietario de la cuarta generación de la compañía de 130 años, dijo que los edificios comparten una historia.

“Nuestra fábrica de cigarros El Reloj abrió el 31 de marzo de 1910, y el edificio Sánchez y Haya abrió unos meses después. Los edificios fueron construidos de manera independiente, pero... fueron diseñados para trabajar juntos”, comentó.

El edificio Sánchez y Haya —alguna vez un hotel de 15 habitaciones, salón de cigarros y café— fue un popular punto de encuentro para los trabajadores del cigarro hace más de un siglo.

Fue construido por Ignacio Haya —el primer hombre en rolar cigarros en Tampa— y su socio comercial, Serafín Sánchez.

Desde entonces, ha tomado muchas formas —una tienda de comestibles, un molino de café, una tienda de tejido e incluso un speakeasy de la era de la Prohibición— antes de caer en declive, según la ciudad (este link está en inglés).

En 2020, la familia Newman compró el edificio adyacente por $650,000 dólares con la intención de restaurarlo a su propósito original.

Socios locales, estatales y federales también están invirtiendo en la visión.

El proyecto recibió recientemente una subvención de $5 millones de dólares de la Agencia de Reurbanización Comunitaria de East Tampa, una subvención de preservación histórica de $600,000 dólares del Condado de Hillsborough y un crédito fiscal federal de $2.3 millones de dólares del Servicio de Parques Nacionales, según el resumen presupuestario.

Una vez terminado, Newman espera que el edificio consagre un capítulo importante en la historia de Tampa —uno que ganó el apodo de “Ciudad del Cigarro” (Cigar City).

Cómo Tampa se convirtió en la Ciudad del Cigarro

Durante el apogeo de la industria del cigarro en Tampa, había cerca de 200 fábricas, como El Reloj, produciendo más de 700 millones de cigarros al año.

“Los cigarros son para Tampa, al igual que los autos son para Detroit y el vino es para Napa Valley. Los cigarros son tan importantes para la historia de nuestra comunidad porque fue la industria del cigarro la que impulsó la economía de Tampa y su crecimiento de un pequeño pueblo a la ciudad que es hoy”, afirmó Newman.

Entre 1880 y 1930, la población saltó de alrededor de 700 a más de 100,000 habitantes.

Muchos de ellos eran inmigrantes de Cuba, España, Italia y Alemania que vinieron a trabajar en la floreciente industria del cigarro de Tampa.

“Cuando el Sr. Ybor decidió venir a Tampa en 1885, el resto de la industria del cigarro lo siguió, y Tampa se llenó de oleadas de inmigrantes de todo el mundo”, dijo Newman.

Vicente Martínez Ybor, de quien Ybor City toma su nombre, es venerado como el padrino de la industria del cigarro en Tampa. Sin embargo, Haya y Sánchez abrieron la primera fábrica de cigarros, Sanchez y Haya Co., en Seventh Avenue y la Calle 15, y comenzaron la producción en 1886.

En 1910, abrieron el hotel y el café.

Manteniendo vivo el legado

Más de un siglo después, el edificio está cobrando nueva vida.

La semana pasada, líderes locales, trabajadores del cigarro y otros miembros de la comunidad se reunieron para una ceremonia de inicio de obras en el sitio histórico.

Christian Klein, un descendiente de Sánchez, estuvo allí para presenciar el gran momento en la historia de su familia.

“Estamos parados... a la sombra de un edificio de 1910 que mi tatarabuelo construyó para apoyar a los trabajadores del cigarro... y ahora la familia Newman lo está continuando y restaurando, lo cual es genial”, mencionó.

Klein dijo que se siente como un momento de ciclo completo presenciar a los propietarios de la última fábrica de cigarros tradicional operativa en el país restaurar el edificio de su familia.

Newman dijo que ha sido un proceso largo llegar a este punto.

Esto ha incluido la compra del edificio, asegurar el financiamiento, reforzar la integridad de la estructura de hormigón y barras de refuerzo e incluso reubicar a 5,000 murciélagos frutales (este link está en inglés).

“Hubiera sido mucho más fácil, más económico y más rápido derribar el edificio Sánchez y Haya y construir una réplica en su lugar, pero temía que al hacerlo perderíamos el carácter, el espíritu y la historia del edificio”, expresó.

Al igual que el proceso de rolar cigarros, Newman dijo que hacer las cosas bien lleva tiempo.

Gabriella Paul cubre las historias de personas que viven al día en la región metropolitana de Tampa Bay para WUSF. Aquí puede compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.