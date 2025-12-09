¿Cuándo iniciar el proceso de redistribución de distritos? La Cámara de Representantes, el Senado de Florida y DeSantis no están de acuerdo

Los líderes de Florida no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo iniciar el proceso de redistribución de distritos.

Aquellos en la Cámara de Representantes que impulsan un cambio en el mapa congresional de Florida dicen que debería hacerse (este link está en inglés) durante la sesión legislativa, que comienza a mediados de enero y finaliza a mediados de marzo.

El gobernador Ron DeSantis quiere una sesión especial en primavera para hacerlo. Hablando con los reporteros el lunes, el presidente del Senado, Ben Albritton, reiteró su postura de también querer esperar.

"Si han visto algo del Senado, nos movemos bastante despacio, pero nuestra meta es simplemente ser metódicos y mesurados", dijo. "Tiene sentido para mí esperar, porque ofrece más claridad al proceso de dibujo de mapas en general."

LEA TAMBIÉN: La mayoría de los floridanos se opone a una redistribución de distritos a mitad de década, según encuesta (este link está en inglés)

Agregó que actualmente no se está realizando trabajo de redistribución de distritos en el Senado.

Albritton dijo que prefiere aplazar hasta que la Corte Suprema de EE. UU. decida un caso de redistribución de distritos de Louisiana (este link está en inglés). Esto podría cambiar cómo el factor de la raza influye en el trazo de los límites políticos.

El representante republicano Mike Redondo de Miami, presidente del comité de redistribución de distritos de la Cámara, dijo la semana pasada (este link está en inglés) que es "irresponsable" esperar con las elecciones de 2026 tan cerca.

Pero Albritton indicó que la Legislatura podría retrasar ciertas fechas límite, como cuándo los candidatos pueden inscribirse formalmente en una contienda electoral.

Los demócratas y los grupos de derechos de voto acusan a los líderes de Florida de querer redibujar los mapas únicamente para beneficiar a los republicanos durante las elecciones de medio término.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.