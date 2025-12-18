DeSantis propone eliminar los peajes para los residentes de Florida

¿Afectan los peajes de Florida a su billetera? Existe la posibilidad de que un cambio le permita conservar más de su dinero.

El gobernador Ron DeSantis está considerando eximir a los residentes de Florida del pago de peajes en las carreteras. El mandatario estima que los turistas podrían cubrir dicho costo.

"Se podría cobrar a los visitantes, y ellos probablemente podrían financiar todo y dar un respiro a nuestros residentes de Florida", afirmó durante la reunión del Gabinete de Florida celebrada este miércoles.

Los peajes se utilizan para el mantenimiento y la operación de ciertas autopistas. También sirven para liquidar la deuda de los bonos emitidos para su construcción.

"Han estado aquí desde que tengo memoria; cuando era niño ya existían los peajes en el Turnpike", comentó DeSantis. "¿En qué momento se terminará de pagar todo esto?".

Anteriormente, Florida ha ofrecido (este link está en inglés) a los usuarios frecuentes de las carreteras de peaje un crédito del 50 por ciento de descuento, lo que ha permitido a muchos ahorrar (este link está en inglés) cientos de dólares al año.

Se reporta que las carreteras de peaje en Florida recaudan más (este link está en inglés) de $2 billones de dólares al año.

El gobernador se dirigió a Ben Watkins, director de finanzas de bonos de Florida, quien respondió: "Analizaremos esa propuesta".

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa estatal de periodismo financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.