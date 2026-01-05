Aquí están las cinco leyes de Florida que entran en vigor en el 2026

El año nuevo trae consigo nuevas legislaciones.

Aunque la mayoría de las leyes aprobadas durante la sesión legislativa de 2025 ya están activos, presentamos cinco leyes notables que los floridanos deben saber que entrarán en vigor el 1 de enero.

Base de datos de crueldad animal

La ley HB 255 (este link está en inglés) ya ha entrado en vigor en su mayor parte.

Se conoce como la "Ley de Dexter" (este link está en inglés), nombrada en honor a un perro que fue adoptado de un refugio de animales pero que fue hallado decapitado poco después en un parque del condado de Pinellas.

Las disposiciones de la ley que aumentan las sanciones penales para casos graves de crueldad animal se activaron durante el verano.

Sin embargo, la legislación también ordena al estado crear una base de datos pública en línea de maltratadores de animales para el año nuevo.

Reconocimiento del seguro para mascotas

La ley HB 655 (este link está en inglés) crea un marco regulatorio para el seguro de mascotas en Florida a partir del 1 de enero.

La medida cambia la definición de seguro de propiedad para incluir el seguro de mascotas, lo que otorga a estas pólizas una supervisión estatal más clara. Además, aumenta las protecciones al consumidor, limita los periodos de espera y crea un periodo de revisión gratuita de 30 días.

También prohíbe que las aseguradoras presenten erróneamente los planes de "bienestar para mascotas" como cobertura real, una práctica que hacía creer a algunos consumidores que los planes para chequeos anuales también cubrirán cuidados de emergencia.

Exámenes de cáncer de mama

Bajo la ley SB 158 (este link está en inglés), las personas aseguradas por el estado no tendrán que pagar costos de su propio bolsillo por exámenes de diagnóstico de cáncer de mama médicamente necesarios, ni por estudios de imagen para quienes tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Rendición de cuentas en la asequibilidad de condominios

Los altos costos que afectan a los propietarios de condominios son impulsados (este link está en inglés), en parte, por los estándares de seguridad creados tras el mortal colapso de un edificio en Surfside en 2021. Las comunidades de condominios están obligadas a realizar inspecciones y reparaciones obligatorias – además de contar con fondos de reserva para cubrirlas.

Sin embargo, algunas disposiciones de una ley de asequibilidad de condominios (este link está en inglés), el HB 913 (este link está en inglés), están entrando en vigor. Estas exigen mayor transparencia a las asociaciones de condominios, requiriendo que aquellas con más de 25 unidades publiquen registros importantes en línea con prontitud.

Dichos registros incluyen grabaciones de video de las reuniones —si estas se realizan mediante videoconferencia— así como las minutas de las mismas.

Gran parte de esta medida ya se encuentra vigente.

Reembolso por cobros excesivos a pacientes

La ley SB 1808 (este link está en inglés) exige que los proveedores de atención médica reembolsen cualquier pago excesivo de un paciente en un plazo de 30 días.

Los centros que no devuelvan el dinero podrían enfrentar multas de hasta $500, mientras que los profesionales médicos individuales podrían enfrentar medidas disciplinarias profesionales.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa estatal de periodismo financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.