DeSantis considera cargos estatales contra el venezolano Maduro

Maduro y su esposa enfrentan cargos federales por narcoterrorismo. Ambos se han declarado inocentes.

DeSantis expresó su deseo de que los venezolanos logren "liberarse". Sin embargo, también señaló que el mandato de Maduro ha afectado de igual manera a los residentes de Florida.

En una conferencia de prensa realizada el martes en Clearwater, el gobernador afirmó que Florida está "analizando muy de cerca" la posibilidad de presentar un caso estatal contra Maduro.

DeSantis acusa a Maduro de enviar drogas y prisioneros a Florida. El mandatario estatal alega que algunas de las personas enviadas al estado eran miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, a pesar de que un memorando federal reciente (este link está en inglés) indicó que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos no cree que Maduro dirija dicha organización.

"Para mí, eso es un acto muy hostil", declaró DeSantis.

Cuando un usuario de la red social X le preguntó si los cargos son inminentes, DeSantis respondió: "Manténganse sintonizados...".

Cualquier acción legal tendría que originarse en la oficina del fiscal general del estado, James Uthmeier.

