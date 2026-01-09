DeSantis convoca una sesión especial a finales de abril para la redistribución de distritos

DeSantis emitió una proclamación para una sesión especial a finales de abril con el fin de cambiar los mapas legislativos federales de Florida.

La proclamación del miércoles convoca a los legisladores del 20 al 24 de abril. La sesión legislativa ordinaria, que comienza la próxima semana, está programada para concluir el 13 de marzo.

Previamente, DeSantis había expresado su deseo de realizar una sesión especial en la primavera, pero esta acción profundiza su enfrentamiento (este link está en inglés) con la Cámara de Representantes estatal sobre el tema de la redistribución de distritos.

Dicha cámara busca abordar la redistribución durante la sesión ordinaria. El representante republicano Mike Redondo de Miami, quien preside el comité de redistribución de distritos de la Cámara, señaló el mes pasado que esperar más tiempo sería "irresponsable" debido a la proximidad de las elecciones de 2026.

Sin embargo, DeSantis afirmó en una conferencia de prensa (este link está en inglés) el miércoles por la mañana que prefiere esperar a que la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronuncie sobre un caso que podría alterar la manera en que el factor racial influye en el trazado de los límites políticos.

"Tengo un nivel de confianza muy alto en que al menos uno o dos de esos distritos en nuestro mapa actual se verán implicados por esta decisión de la Corte Suprema", declaró DeSantis.

DeSantis también mencionó que el cambio poblacional en Florida durante los últimos años ha hecho necesaria la nueva delimitación de los distritos, aunque el estado aún tendría que utilizar los datos del Censo de 2020 para hacerlo.

"Nuestra población ha cambiado tanto en los últimos cuatro o cinco años que necesitamos una distribución adecuada; la gente merece una representación equitativa", afirmó.

"Al tomar decisiones sobre dónde trazar una línea, creo que es totalmente apropiado considerar como factor cómo se ha desplazado la población en una área determinada".

Al ser contactada por correo electrónico para comentar al respecto, la portavoz de la Cámara de Representantes, Amelia Angleton, se limitó a decir: "Fuimos informados de la proclama esta mañana".

El mapa actual del Congreso de Florida ya favorece de manera desproporcionada (este link está en inglés) a los republicanos con 20 escaños, frente a sólo ocho de los demócratas. A instancias del presidente Donald Trump, Texas aprobó un mapa que añade cinco escaños de tendencia republicana. Trump ha presionado a otros estados republicanos para que hagan lo mismo, desatando una batalla por la redistribución de distritos entre estados demócratas y republicanos.

El presidente del Senado estatal, Ben Albritton, ya había manifestado su apoyo (este link está en inglés) a una sesión especial en primavera. Reconoció el llamado de DeSantis en un memorando emitido el miércoles por la tarde.

"En este momento no se está realizando ningún trabajo relacionado con la redistribución de distritos de mitad de década en el Senado", escribió. "Continuaré supervisando los avances legales y los mantendré informados".

Tras la proclamación, el secretario de Estado, Cord Byrd, retrasó (este link está en inglés) la fecha límite de calificación para los candidatos al Congreso.

En 2010, los votantes de Florida aprobaron protecciones en la constitución estatal contra el gerrymandering (la manipulación de distritos con fines partidistas). En una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell de Tampa, afirmó que este plan entraría en conflicto con dichas protecciones.

"Esto es un gerrymandering partidista ilegal que ocurre porque Donald Trump lo pidió", dijo Driskell. "Trump quiere manipular las elecciones intermedias para evitar que el pueblo estadounidense exija cuentas a su administración".

Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida, ha mencionado (este link está en inglés) que cree que podrían añadirse entre tres y cinco escaños republicanos.

