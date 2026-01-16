Florida continúa impulsando nuevas leyes que penalizan la inmigración indocumentada

El estado busca restringir aún más la inmigración indocumentada en Florida. Un nuevo proyecto de ley presentado el jueves podría afectar las finanzas de los trabajadores sin estatus legal.

La propuesta es idea del director financiero del estado, Blaise Ingoglia. El plan prohibiría a los trabajadores indocumentados abrir cuentas bancarias en instituciones financieras reguladas por el estado y obligaría a las empresas que los contraten a pagar de su propio bolsillo por lesiones relacionadas con el trabajo.

Asimismo, incrementaría las sanciones para los trabajadores indocumentados, prohibiéndoles recibir compensación laboral, abrir ciertas cuentas bancarias y realizar exámenes para la licencia de conducir en cualquier idioma que no sea el inglés.

LEA TAMBIÉN: La presidenta de la Junta Escolar de Sarasota, Bridget Ziegler, busca que el distrito colabore con el ICE (este link está en inglés)

"Debemos continuar la lucha contra la inmigración ilegal y poner fin al daño que han sufrido los ciudadanos que cumplen la ley a manos de inmigrantes ilegales que, para empezar, nunca debieron estar en nuestro país", afirmó Ingoglia. "Con esta legislación, reforzaremos la postura firme de Florida contra la inmigración ilegal y crearemos aún más elementos disuasorios para los inmigrantes ilegales que intenten ingresar a nuestro estado".

Los proyectos de ley han sido registrados por el senador Jonathan Martin de Fort Myers, como el Proyecto de Ley del Senado 1380 (este link está en inglés), y por el representante Berny Jacques del condado de Pinellas, como el Proyecto de Ley de la Cámara 1307 (este link está en inglés).

Estas son algunas de las propuestas claves:



Prohibir que toda la instrucción previa, exámenes y trámites para licencias de conducir comerciales se realicen en cualquier idioma distinto al inglés.

Eliminar a los trabajadores indocumentados de la definición de empleados cubiertos en el estatuto de Compensación a los Trabajadores (Workers’ Compensation).

Obligar a cualquier empresa que contrate trabajadores indocumentados a pagar de su bolsillo por cualquier lesión sufrida.

Requerir que las empresas utilicen el sistema E-Verify para presentar reclamos de Compensación a los Trabajadores.

Prohibir que los trabajadores indocumentados reciban cualquier licencia emitida por el Departamento de Servicios Financieros.

Impedir que las identificaciones de trabajadores indocumentados se utilicen para abrir cuentas bancarias en instituciones financieras estatales o para obtener cheques de caja.

Prohibir que los trabajadores indocumentados se beneficien de programas de asistencia para el pago inicial de vivienda y de programas de hipotecas secundarias silenciosas.

Obligar a las compañías de seguros de los trabajadores indocumentados a aceptar la culpabilidad en caso de estar involucrados en un accidente automovilístico en Florida.

LEA TAMBIÉN: Manifestantes se reúnen contra la aplicación de la patrulla fronteriza durante un evento de reclutamiento en St. Petersburg (este link está en inglés)

Durante una conferencia de prensa en Winter Haven, Ingoglia también otorgó reconocimientos económicos a varias oficinas de seguridad pública por colaborar con el control migratorio federal (este link está en inglés).

"Contamos con una red que fluye a través de los gobiernos locales y el gobierno estatal en asociación con el gobierno federal: los arrestaremos y los deportaremos, porque la primera regla del gobierno es mantener segura a la población", declaró.

Pie de foto: Los sheriffs de los condados de Hernando, Sarasota, Pasco y Polk recibieron cheques, al igual que el Departamento de Policía de Port Richey.

Ingoglia entregó los cheques a los departamentos del sheriff de Sarasota, Pasco y Hernando, así como a la policía de Port Richey.

Dichas agencias firmaron un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Esto ha generado oposición debido a las preocupaciones sobre la perfilación racial en algunas comunidades.

Uno de los cheques fue entregado al sheriff de Pasco, Chris Nocco.

"Estamos yendo tras lo peor de lo peor en cada comunidad. Perseguimos a personas que cometen delitos, pero además, estas personas están aquí ilegalmente", dijo Nocco. "Estos son delitos que nunca debieron ocurrir. Estas son víctimas que nunca debieron ser victimizadas, y estas son personas que nunca debieron estar en este país".

El cheque de mayor cuantía, superior a un millón de dólares, fue otorgado a la Oficina del Sheriff de Polk.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.