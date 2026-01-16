La aplicación de las leyes migratorias frena la matrícula escolar K-12 en Florida

La aplicación de las leyes migratorias está provocando un efecto paralizador en la matrícula escolar de nivel K-12 del estado.

La Oficina de Investigación Económica y Demográfica (este link está en inglés) de Florida informó que el número de estudiantes que se espera se inscriban para el año escolar 2025-2026, tanto en entornos públicos como privados, disminuyó en 46,455 alumnos en comparación con su última estimación realizada en abril.

La nueva cifra estimada de matriculación es ahora de aproximadamente 3,188,466 estudiantes.

Aunque la matrícula general sigue creciendo, el informe establece (este link está en inglés) que la estimación más baja "indica que el universo de la matrícula K-12 se está contrayendo de manera atípica" y que la razón más probable está "relacionada con los efectos paralizadores de las políticas migratorias implementadas recientemente".

Una explicación señalada en el informe es la disminución de 17,312 estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma (ESOL).

De manera similar, los pronósticos para los programas de aprendizaje temprano y Medicaid también han disminuido, según indicó el reporte.

Esmeralda Alday es la directora sénior de asociaciones e impacto de ImmSchools (este link está en inglés), una organización sin fines de lucro que trabaja con distritos escolares en la implementación de políticas para proteger a los estudiantes inmigrantes y sus familias.

Alday comentó que ha recibido testimonios de los distritos, y de las propias familias, sobre su reticencia a enviar a los niños a la escuela.

"Empezamos a escuchar a familias que decían: 'Tengo miedo de salir de casa. Tengo miedo de subirlos al autobús escolar'", dijo Alday. "La caída en la asistencia y en la matrícula son un problema enorme".

En Florida, las fuerzas del orden estatales y de los condados están obligadas a asistir a los agentes federales de inmigración a través del programa 287(g). Actualmente, el estado cuenta con la mayor cantidad de acuerdos (este link está en inglés) de este tipo en la nación.

Alday señaló que su labor se ha visto obstaculizada en los estados que se han alineado más firmemente con las políticas migratorias de la administración Trump.

Alday relató que un trabajador social de un distrito escolar de Florida se puso en contacto con ImmSchools para hablar sobre la atención a las familias inmigrantes. Sin embargo, un plan para educar a los padres sobre cómo actuar ante la aplicación de las leyes de inmigración terminó por desmoronarse, probablemente por temor a represalias de la administración actual, afirmó.

Como resultado, Alday dijo que ella y su grupo han tenido que hablar directamente con las familias sobre cómo manejar las interacciones con los agentes de inmigración.

Muchas familias le dijeron a Alday que están tratando de pasar desapercibidas. Algunos han retirado a sus hijos de la escuela y han solicitado opciones virtuales, explicó Alday. Otros han optado por sacar a sus hijos de programas bilingües o multilingües para reducir el estigma que podrían enfrentar.

"Tenemos llamadas con familias y nos preguntan: '¿Qué opciones tenemos? No voy a enviar a mi hijo a la escuela. No es seguro. Ni siquiera me siento segura dejándolos en la escuela, en el autobús escolar, y de hecho, no me siento cómoda ni siquiera con que hablen español'", relató Alday.

Dijo que los padres le han contado que están "entrenando a toda la familia para hablar inglés en lugares públicos, de modo que no llamen la atención".

Alday afirmó que este cambio es perjudicial tanto para los estudiantes como para las escuelas. No solo los niños pierden educación durante una etapa formativa de sus vidas, sino que los distritos están perdiendo fondos que podrían dedicarse a los estudiantes de ESOL.

Una encuesta del Instituto para la Democracia, la Educación y el Acceso de la UCLA (este link está en inglés) (UCLA IDEA) ofrece un panorama de cuán extendidos están los temores migratorios en las escuelas de Estados Unidos.

La encuesta, realizada el verano pasado y publicada en diciembre, incluye respuestas de más de 600 directores de escuelas secundarias y entrevistas a profundidad con 49 de ellos sobre el impacto de la aplicación de las leyes de inmigración.

Más de la mitad de los directores informaron que padres e tutores inmigrantes "abandonaron la comunidad durante el año escolar".

En la sección de entrevistas de la encuesta, un director de Florida comentó que "varios padres inmigrantes me han confiado: 'Mi hijo tiene miedo de venir a la escuela'".

Además de retirar a sus hijos de la escuela, en muchos casos, los padres también tienen miedo de ir a trabajar, lo que resulta en familias que experimentan inseguridad alimentaria debido a la pérdida de ingresos, mencionó el informe.

La aplicación de las leyes migratorias bajo la administración actual es "algo diferente a todo lo que he visto en mi carrera educativa", dijo Alday. "Y he sido educadora por más de 20 años".

