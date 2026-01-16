Las escuelas del condado de Polk registran el mayor número de vacantes docentes mientras la escasez empeora en todo el estado

El sindicato de maestros más grande del estado, la Asociación de Educación de Florida (FEA, por sus siglas en inglés), publicó su conteo más reciente de vacantes docentes.

La FEA contabiliza las vacantes al inicio del año escolar en agosto y a mitad del año durante este mes.

El conteo de mitad del año muestra que las vacantes aumentaron en aproximadamente 100, pasando de 2,260 a 2,363.

"Para la mitad del año escolar, la mayoría de los puestos ya deberían estar ocupados. En cambio, con miles de vacantes aún pendientes a mitad de año, los datos reflejan un problema mayor: estas vacantes no son solo puestos sin cubrir, sino posiciones que los distritos simplemente no pueden llenar", señala el informe.

Las vacantes de maestros y personal pueden fluctuar a lo largo del año. El aumento de vacantes ocurre después de que el conteo del pasado agosto mostrará una mejora (este link está en inglés) en la escasez.

Las Escuelas del Condado de Polk registraron la peor escasez en el informe más reciente con cerca de 412 vacantes, según la lista de la FEA, que obtiene sus cifras de los sitios web de los distritos escolares.

Sin embargo, funcionarios del distrito afirmaron que el conteo de la FEA "podría ser un poco engañoso".

Un portavoz del distrito explicó que las vacantes publicadas en su sitio web incluyen puestos ocupados actualmente por suplentes a largo plazo, así como puestos instructivos que no son de maestros, tales como consejeros, psicólogos, trabajadores sociales, decanos y patólogos del habla y el lenguaje.

"Hacemos esto para tener una mejor idea de nuestras necesidades, en un esfuerzo por incorporar a más maestros plenamente certificados y otro personal instructivo en nuestras aulas", comentó el portavoz del distrito.

Según el distrito, el número real de vacantes de maestros se aproxima a 300 de un total de 6,300 puestos docentes.

No todos los distritos incluyen este tipo de posiciones en sus cifras de vacantes.

Stephanie Yocum, presidenta del sindicato de maestros del distrito, la Asociación de Educación de Polk, señaló que incluso con la aclaración, las vacantes siguen siendo elevadas.

"Eso no lo hace mejor; tenemos que solucionar el problema", afirmó. "Y hay muchos maestros en el estado de Florida que están certificados para enseñar. Simplemente ya no quieren hacerlo".

Yocum señaló las leyes estatales aprobadas en años recientes que restringen lo que se puede enseñar y decir en las aulas.

Florida encabeza la nación en cuanto al número de libros retirados (este link está en inglés), impulsado por grupos que buscan limitar lo que consideran material explícito. La ley estatal ha facilitado el proceso para impugnar los libros disponibles en las bibliotecas escolares.

Yocum mencionó que su distrito también enfrenta una desventaja al no contar con un referéndum de millaje como algunos condados cercanos. Se trata de un impuesto adicional a la propiedad (este link está en inglés) que ayuda a financiar las escuelas, incluyendo los salarios de los maestros.

"Así que lo que estamos viendo en Polk es el resultado de que nuestra junta escolar se ha quedado un poco atrás al no convocar un referéndum de millaje, sumado a la hostilidad de nuestra legislatura estatal a través de las leyes que han aprobado".

Aunque las Escuelas del Condado de Polk representan el séptimo distrito escolar más grande del estado por inscripción de estudiantes, Yocum indicó que la falta de un centro urbano denso implica una base impositiva local más pequeña, lo que ha resultado en una menor financiación por alumno.

Si bien los distritos escolares reciben fondos estatales y federales, dependen en gran medida de los recursos locales (este link está en inglés) para financiar sus presupuestos.

"Es una especie de tormenta perfecta en Polk y nuestro estado no está ayudando en absoluto", concluyó Yocum.

Los votantes del condado de Polk tendrán la oportunidad de votar sobre un referéndum de millaje (este link está en inglés) en noviembre.

