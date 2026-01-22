La Junta Escolar de Sarasota aprueba resolución que afirma la cooperación con ICE tras la intervención de cientos de personas

La propuesta no modifica la política del distrito, sino que simplemente reafirma el cumplimiento de las normativas vigentes por parte del distrito con las fuerzas de seguridad, incluyendo ICE.

Tras más de cinco horas de comentarios públicos, los miembros de la Junta Escolar del Condado de Sarasota aprobaron una resolución que reafirma su plena cooperación con las autoridades policiales, incluyendo ICE.

La votación del martes terminó con un resultado de 3-2, dividida según las líneas partidistas; los miembros de la junta Tom Edwards y Liz Barker se opusieron a la resolución.

Robyn Marinelli, Karen Rose y la presidenta de la junta, Bridget Ziegler, quien presentó la propuesta, votaron a favor.

Ziegler redactó la resolución (este link está en inglés) después de que Edwards, también miembro de la junta, hablara en una reciente manifestación contra ICE. Edwards había condenado el tiroteo mortal por parte de un agente federal contra Renee Good, una madre de tres hijos de Minneapolis.

Más de 150 personas se pronunciaron sobre la resolución y sólo un pequeño grupo expresó su apoyo.

Muchos de los opositores criticaron la medida de Ziegler calificándola como una maniobra política.

Los líderes del distrito reconocieron que la resolución no cambia ninguna política, sino que reafirma el protocolo existente que exige que las escuelas cumplan con las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales de inmigración.

Un portavoz del distrito informó a WUSF que la institución tiene la obligación legal de cumplir con "una orden judicial o citación legítima".

Los líderes del distrito también enfatizaron que las escuelas no solicitan ni recopilan información sobre el estatus migratorio de los estudiantes.

Durante la reunión de la junta del martes, el superintendente Terry Connor declaró que el distrito no "comparte información de los estudiantes con nadie sin la documentación adecuada, sin las autorizaciones correspondientes", debido a las leyes de privacidad estudiantil como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) (este link está en inglés).

Edwards señaló que los agentes de ICE no pueden ingresar a los terrenos escolares incluso con una orden judicial válida. Dicha política coincide con lo expresado por los distritos vecinos (este link está en inglés).

Aun así, un grupo diverso de estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad afirmó que la aprobación de tal resolución envía un mensaje de temor a la comunidad inmigrante.

Omy Patel, estudiante de penúltimo año en Pine View, fue uno de los muchos alumnos que faltaron a clase para hablar en la reunión de la junta, que comenzó a las 10 a.m.

"Esta propuesta no mejora la seguridad de los estudiantes y no cambia la política del distrito. Lo que sí hace es traer uno de los temas nacionales más polarizantes a un lugar al que no pertenece", afirmó Patel.

Agregó que "incluso la idea de que las escuelas estén asociadas con la aplicación de la ley crea miedo y trauma para los estudiantes".

Desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato, ha instituido numerosas órdenes ejecutivas para endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

La administración de Trump eliminó a las escuelas, así como a las iglesias y hospitales, de una lista de espacios protegidos donde generalmente no se permite la aplicación de leyes migratorias.

Hasta el momento, no ha habido informes de agentes de inmigración ingresando a escuelas en Florida.

Varios oradores mencionaron que agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. se enfrentaron con estudiantes y personal (este link está en inglés) en una escuela secundaria de Minneapolis hace dos semanas tras el tiroteo fatal.

Miranda Moreta-Carrasco, estudiante de último año de la escuela secundaria Riverview, señaló partes de la resolución que indican que las escuelas "no deben ser utilizadas como un refugio seguro para criminales".

Al utilizar este tipo de lenguaje, dijo Moreta-Carrasco, "se corre el riesgo de equiparar a las familias y estudiantes con la criminalidad".

Sandra Otis, estudiante de penúltimo año de la escuela secundaria Sarasota, se dirigió directamente a Ziegler, acusándola de no mantener un ambiente seguro en las escuelas.

"Su prioridad como presidenta de la Junta Escolar de Sarasota es proteger a nuestros estudiantes de tal terror, crear y mantener una comunidad aceptable y segura para el aprendizaje", dijo Otis. "Sin embargo, usted ha fallado".

Martin Hyde, padre de familia en el distrito de Sarasota y quien se postuló sin éxito en 2022 (este link está en inglés) para un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. por Sarasota, criticó tanto a Ziegler como a Edwards.

"Ambos están utilizando el miedo y ambos están escalando las divisiones cuando su verdadero trabajo es dirigir un sistema escolar", dijo Hyde. "La matrícula ha disminuido, y estos son actos de auto engrandecimiento egoísta que no ayudarán a resolver eso".

La inscripción en las escuelas públicas se ha ido reduciendo debido a diversas razones, incluyendo los vales escolares que han facilitado que las familias elijan opciones de educación privada y educación en el hogar.

No obstante, la conferencia de estimación del estado indicó que la matrícula general, tanto en entornos públicos como privados, se está reduciendo este año escolar en comparación con las predicciones anteriores. Una razón probable, según la conferencia, es el temor que rodea a la aplicación de las leyes de inmigración (este link está en inglés).

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.