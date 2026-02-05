Ex Estratega de New College afirma que la transferencia de deuda de dormitorios de USF 'matará a la universidad'

Un ex estratega principal de New College calificó como "letal" la propuesta del gobernador Ron DeSantis de transferir 32 acres de terreno y edificios —junto con $53 millones en deuda— desde USF Sarasota-Manatee. Advirtió que esto hundiría a la pequeña universidad de artes liberales en una deuda insuperable.

El resultado final, según Nathan Allen, quien renunció a New College en 2024, sería el cierre de ambos campus y la venta de sus respectivas propiedades frente a la bahía de Sarasota por parte del estado para liquidar los saldos pendientes.

"¿Cómo se asumen $50 millones de dólares en deuda sin ingresos?", cuestionó Allen. "En el mundo de los negocios, si fueras un CEO, tus accionistas te demandarían hasta la inexistencia. Es una locura. Y sin embargo, eso es lo que está pasando".

Allen explicó que New College depende en gran medida de asignaciones especiales de la legislatura, donaciones privadas y fondos de recuperación por huracanes. Aunque la matrícula genera ingresos, señaló que estos se cancelan prácticamente por lo que la institución gasta en becas.

Un documento presupuestario muestra que las becas y la matrícula son casi equivalentes en New College.

Al mismo tiempo, la institución gasta mucho más que sus pares en el sistema universitario. Producir un título en New College cuesta $494,715 dólares, frente a los $72,252 dólares en USF. Con gastos operativos de $83,207 dólares por estudiante, New College es la universidad pública menos eficiente del estado, según un informe (este link está en inglés) de la oficina DOGE de Florida de noviembre.

"Actualmente es una universidad que efectivamente no genera ingresos por matrícula", dijo Allen. "Por un lado, la gente piensa que es genial porque la deuda de educación superior es un problema enorme. Estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, ¿cómo sabes si estás haciendo un buen trabajo si los únicos que asisten son personas que no tienen que pagar nada?".

Allen se desempeñó como vicepresidente de estrategia en New College de 2023 a 2024 y cuenta con experiencia en capital privado y educación superior.

Agregó que los problemas financieros se agravan por una "cantidad exorbitante de deuda" que la escuela ha arrastrado por años.

Emily Le Coz / For Suncoast Searchlight

"Tienen unos $17 millones de dólares en deuda. Eso es aproximadamente dos veces y media lo que deberían tener para alcanzar el promedio del sistema universitario estatal (SUS). Por esto New College no ha podido pedir dinero prestado en más de una década", afirmó Allen. "Básicamente están asumiendo una deuda masiva fuera del mercado. Y eso es importante, porque ningún banco les presta este dinero".

Cuando las universidades asumen más deuda de la que pueden manejar, suelen cerrar abruptamente, como ocurrió con la Universidad de las Artes en Philadelphia que cerró sus puertas (este link está en inglés) en 2024 y Cazenovia College en Nueva York cerró (este link está en inglés) en 2023 después de haber incumplido su deuda.

Basándose en ese historial, Allen predijo que el New College "no existirá en un par de años. El terreno será subastado para pagar la deuda".

Una captura de pantalla de los estados financieros de 2024 muestra que la deuda a largo plazo de NCF asciende a $17,920,681 dólares.

Una diferencia clave es que UArts y Cazenovia eran privadas, mientras que New College y USF integran el Sistema Universitario Estatal de Florida.

En 2024, la Junta de Gobernadores de Florida aprobó el plan estratégico de New College, permitiéndole obtener $15 millones de dólares del presupuesto estatal y proyectar una solicitud de más de $200 millones en los próximos cinco años.

Nathan Allen fue la mano derecha del presidente de New College, Richard Corcoran. "Renuncié porque no tenía sentido", dijo Allen, añadiendo que ambos mantienen "términos razonablemente buenos".

"Está es la cosa: una advertencia importante: El estado tiene mucho dinero. Pueden hacer casi cualquier cosa que quieran", admitió Allen, aunque advirtió que confiar en el estado para pagar la deuda de los dormitorios podría ser contraproducente.

"Generalmente, las universidades arriendan sus activos al estado. El estado es el dueño". Es posible que el estado asuma la deuda, pero tendría que “garantizar los pagos por la vida del préstamo. El problema con firmar papeles con el estado es que el estado puede cambiar de opinión. A menudo, legalmente está permitido simplemente decir: ‘Sí, ya no vamos a hacer eso’".

Ben Brown, abogado y exdirector de la Asociación de Ex Alumnos de New College, coincidió con Allen. Alegando mala gestión financiera por la universidad y la pérdida de confianza entre ex alumnos.

Según Brown, la deuda de $53 millones de dólares "que resultaría de la adquisición propuesta del campus de USF Sarasota-Manatee sería financieramente devastadora, ya que la universidad no posee ni adquiriría nada que pueda generar suficientes ingresos para hacer frente a esa deuda de forma continua".

“Es ciertamente posible que durante los primeros dos años puedan hacer frente al servicio de la deuda con las asignaciones presupuestarias de la legislatura. El gobernador ha solicitado $30 millones de dólares en financiación para New College en esta sesión legislativa”, añadió Brown.

“Pero si esta extraordinaria generosidad por parte del Estado cesa alguna vez”, dijo, “no tendrán ninguna fuente de ingresos que les permita pagar el servicio de esa deuda”.

Detalles del acuerdo propuesto

En enero de 2023, DeSantis nombró a seis nuevos miembros en la junta de New College para remodelar la institución a imagen del conservador Hillsdale College, una escuela privada en Michigan.

Allen afirmó que se incorporó a New College un mes después y que ese mismo otoño comenzaron las conversaciones entre miembros de la institución sobre una posible fusión con su vecina, la universidad más grande situada al norte. Actualmente, USF Sarasota-Manatee cuenta con 1,638 estudiantes, mientras que New College informó este otoño tener alrededor de 900.

El acuerdo trasladará $53 millones de dólares —contraídos por USF para construir nuevos dormitorios en Sarasota-Manatee— a New College, otorgándole a cambio 32 acres, edificios, clases y el dormitorio Atala Hall, de 200 camas, inaugurado en 2024.

Actualmente, New College ya paga a USF $1.65 millones de dólares anuales por el uso de hasta 144 camas en el edificio, Atala dijo Althea Johnson, portavoz de la USF. Unas 50 camas son ocupadas por estudiantes de la Universidad del Sur de Florida.

Kerry Sheridan / WUSF El campus Sarasota-Manatee en la Universidad del Sur de Florida.

En el anterior año, registros públicos muestran que USF redactó la legislación (este link está en inglés) y New College preparó los comunicados de prensa (este link está en inglés) para anunciar la toma del campus de Sarasota-Manatee. El plan apareció en la propuesta de presupuesto del gobernador a finales de 2025.

El lenguaje (este link está en inglés) legislativo ahora es similar. El texto legislativo estipula que la Junta de Fideicomisarios de New College debe completar los pasos necesarios para asumir la responsabilidad legal y financiera de la deuda antes del 20 de octubre de 2026. La responsabilidad total de cualquier deuda pendiente correspondiente a las instalaciones construidas en las propiedades que conforman en el campus de USF Sarasota/Manatee recae sobre dicha institución.

El texto no especifica una cifra en dólares, pero la deuda de las residencias estudiantiles asciende a unos $53 millones de dólares. "Según el cronograma actual, los pagos anuales son de aproximadamente $1.95 millones de dólares hasta 2052.", declaró Johnson en un correo electrónico a WUSF el año pasado.

También existe una instalación para las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) cuya construcción USF inició en noviembre de 2025, y para la cual la Junta Directiva de USF había aprobado una inversión de $6.5 millones de dólares.

El texto de la propuesta del gobernador también menciona que, a partir del 1 de julio y hasta que se asuma la responsabilidad legal y financiera de los edificios y la deuda, New College deberá pagar a USF “una cuota mensual de $166,617 dólares equivalente al servicio de la deuda pendiente correspondiente a las instalaciones contempladas en esta ley.” El incumplimiento de este pago “invalidará la transferencia de las instalaciones” y estas “revertirán a la Universidad del Sur de Florida”.

En declaraciones realizadas a mediados de enero, DeSantis presentó la idea como beneficiosa para ambas escuelas, pero ofreció pocos detalles.

DeSantis describió New College como una institución ubicada en una zona inmobiliaria de gran valor y afirmó que, antes de su llegada, los contribuyentes estaban financiando algo que era básicamente como una comuna marxista. Desestimó las críticas de quienes han señalado su elevado gasto.

“La gente dice: ‘Oh, están gastando muchísimo dinero por estudiante y todo eso’. Yo les respondí: ‘Bueno, no, eso se debe a que estamos realizando mejoras de infraestructura. Estos no serán gastos fijos en el futuro’”, dijo DeSantis.

“La USF no va a perder dinero. Seguirán recibiendo la misma cantidad de dinero que reciben ahora. Simplemente podrán invertir ese dinero en Tampa, en lugar de invertirlo en otro lugar. Así que creo que será algo realmente muy positivo”, añadió DeSantis.

Gov. Ron DeSantis / Instagram El gobernador de Florida, Ron DeSantis (izquierda), y el presidente de New College of Florida, Richard Corcoran, en un evento celebrado en 2025 en New College en Sarasota.

Los líderes actuales y anteriores del campus de USF-SM afirman que el acuerdo equivale a un "desalojo" de sus cientos de profesores y personal administrativo, así como de muchos estudiantes cuyos estudios los preparan para campos muy necesarios en la economía local, como la enfermería, la contabilidad, la hostelería y el turismo.

Según las cifras proporcionadas por Johnson, la matrícula de la USF Sarasota-Manatee alcanzó su punto máximo en la última década con 2,215 estudiantes en 2019, luego descendió a 1,310 en 2023 antes de volver a subir a 1,638 este año.

“Simplemente no logro entender cuál es la intención del gobernador en todo esto”, dijo Bill Mariotti, director ejecutivo de Mariotti Site Development Company, Inc. y el mayor donante individual de USF Sarasota-Manatee.

“Para que New College contraiga una deuda tan grande, no tienen los ingresos suficientes para afrontarla. Necesitan muchos más estudiantes”, dijo Mariotti. “La única manera de que sobrevivan es que el gobernador les dé una gran cantidad de dinero para saldar la deuda”.

Según Mariotti, USF-SM ofrece a los estudiantes opciones para vivir y trabajar en la zona, incluyendo a muchos estudiantes no tradicionales que son mayores que el promedio de los universitarios. Mariotti fue uno de ellos. Contó que estudió en USF-SM mientras ayudaba en el negocio familiar, hasta finalmente hacerse cargo del negocio.

“Si no fuera por este campus, probablemente me lo habría pensado dos veces antes de volver a estudiar, porque solo cursaba una asignatura a la vez”, dijo Mariotti. “Así es la situación de muchos de nuestros estudiantes. Trabajan, tienen familia, estudian por la noche, pero quieren triunfar, quieren obtener un título y mejorar sus vidas”.

Al ser consultada al respecto, una portavoz de la USF remitió a WUSF declaraciones anteriores del presidente de la Junta Directiva de la USF, Will Weatherford. En una reunión celebrada en diciembre, Weatherford afirmó que "no es algo que nosotros dictamos ni controlemos". También se comprometió a proteger a los estudiantes y al personal.

“Cumpliremos con todos los compromisos que hemos adquirido con ellos. Y con el profesorado y el personal que trabaja para la Universidad del Sur de Florida, independientemente del campus en el que trabajen, colaboraremos, los protegeremos y nos aseguraremos de que el impacto sea mínimo si es que llegan a venir”, dijo Weatherford.

El portavoz de New College, Jamie Miller, se comprometió a "trabajar con los responsables de las políticas públicas y con la USF durante todo el proceso", según un correo electrónico enviado a WUSF.

"Los responsables de las políticas públicas están determinando la mejor manera de utilizar los activos y la deuda públicos. Nuestra tarea será implementar lo que ellos decidan", dijo Miller.

