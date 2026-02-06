El principal sindicato de maestros de Florida detalla sus peticiones y advertencias para la sesión legislativa de 2026

La Constitución del estado (este link está en inglés) exige un “sistema de escuelas públicas gratuitas que sea uniforme, eficiente, seguro, protegido y de alta calidad”.

El sindicato de maestros FEA sostiene que los líderes estatales actualmente están debilitando dicha norma.

“Florida tiene que abordar el problema del financiamiento”, dijo el presidente de la FEA, Andrew Spar, en una conferencia de prensa el jueves en Tallahassee. “Tenemos que abordar el problema de la equidad y debemos asegurarnos de solucionar la escasez masiva de maestros y personal para que cada niño reciba la educación que esta Constitución exige”.

En la conferencia de prensa del jueves, la FEA y otros defensores de la educación pública detallaron los proyectos de ley que, según ellos, ayudarán o perjudicarán al sistema público K-12 (este link está en inglés):

Proyectos apoyados por la FEA

SB 320 (este link está en inglés)/ HB 963 (este link está en inglés) - La FEA afirma que esta medida elimina regulaciones onerosas, restablece los contratos de maestros por varios años y otorga a los distritos escolares más flexibilidad sobre cómo utilizar los fondos. Este proyecto de ley ha sido aprobado por el Senado.



La FEA afirma que esta medida elimina regulaciones onerosas, restablece los contratos de maestros por varios años y otorga a los distritos escolares más flexibilidad sobre cómo utilizar los fondos. Este proyecto de ley ha sido aprobado por el Senado. SB 318 (este link está en inglés) – Crea más transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los programas de vales (vouchers), los cuales desvían billones de dólares al año de las escuelas públicas hacia escuelas privadas y estudiantes educados en el hogar. La mayoría de los estudiantes de escuelas privadas nunca han asistido a una escuela pública. La FEA señala que este proyecto es necesario, pero enfatiza que “no es suficiente para abordar los innumerables problemas del programa de vales”. El proyecto ha sido aprobado por el Senado (este link está en inglés), pero la Cámara de Representantes no ha mostrado interés hasta el momento, ya que no existe un proyecto equivalente en esa cámara.



– Crea más transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los programas de vales (vouchers), los cuales desvían billones de dólares al año de las escuelas públicas hacia escuelas privadas y estudiantes educados en el hogar. La mayoría de los estudiantes de escuelas privadas nunca han asistido a una escuela pública. La FEA señala que este proyecto es necesario, pero enfatiza que “no es suficiente para abordar los innumerables problemas del programa de vales”. El proyecto ha sido aprobado por el Senado (este link está en inglés), pero la Cámara de Representantes no ha mostrado interés hasta el momento, ya que no existe un proyecto equivalente en esa cámara. SB 424 (este link está en inglés)/ HB 6023 (este link está en inglés) - Revoca las partes de la ley “Schools of Hope” (este link está en inglés) que permiten a las escuelas chárter compartir el espacio de los edificios de las escuelas públicas. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité.



Revoca las partes de la ley “Schools of Hope” (este link está en inglés) que permiten a las escuelas chárter compartir el espacio de los edificios de las escuelas públicas. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité. HB 345 (este link está en inglés)/ SB 512 (este link está en inglés) - El proyecto de ley exigiría que el financiamiento del programa voluntario de pre-K de Florida aumente cada año conforme a la inflación, con incrementos limitados al 5%. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité.



El proyecto de ley exigiría que el financiamiento del programa voluntario de pre-K de Florida aumente cada año conforme a la inflación, con incrementos limitados al 5%. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité. HB 471 (este link está en inglés)/ SB 574 (este link está en inglés) - Requiere que el estado cree un plan para reclutar y retener a patólogos del habla y del lenguaje. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité.



Requiere que el estado cree un plan para reclutar y retener a patólogos del habla y del lenguaje. Esta legislación no ha sido revisada por ningún comité. HB 1187 (este link está en inglés)/SB 1216 (este link está en inglés)– Tiene como objetivo solucionar el problema de los maestros con experiencia que ganan lo mismo que los de nuevo ingreso. Esta legislación está avanzando a través de los comités del Senado.

Proyectos rechazados por la FEA

HB 14 (este link está en inglés)/ SB 430 (este link está en inglés) - Exige que los maestros presten un juramento de apoyo a los Estados Unidos y al estado de Florida. Se suponía que este proyecto de ley sería analizado en un comité del Senado el mes pasado, pero fue pospuesto temporalmente.



Exige que los maestros presten un juramento de apoyo a los Estados Unidos y al estado de Florida. Se suponía que este proyecto de ley sería analizado en un comité del Senado el mes pasado, pero fue pospuesto temporalmente. HB 995 (este link está en inglés)/SB 1296 (este link está en inglés) - La FEA sostiene que esto limitaría las actividades de defensa de los sindicatos de maestros y dificultará que mantengan su certificación. Sus defensores afirman que aumentaría la rendición de cuentas de los sindicatos ante sus miembros. Esta medida está avanzando en los comités de la Cámara de Representantes. Estaba programada para ser analizada en un comité del Senado el mes pasado, pero fue pospuesta temporalmente.

La sesión legislativa de Florida de 2026 está programada para finalizar a mediados de marzo.

