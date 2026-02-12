Los paros estudiantiles contra la aplicación de leyes migratorias desafían las advertencias estatales

Estudiantes de preparatoria en toda la región de la Bahía de Tampa han abandonado sus aulas como parte de un movimiento nacional de protesta contra la aplicación de las leyes migratorias.

A pesar de las advertencias de los funcionarios estatales (este link está en inglés) sobre posibles sanciones a los distritos, estos estudiantes dijeron que es importante alzar la voz.

"Mucha gente tenía miedo de hablar... miedo de meterse en problemas por sus clases... pero todavía hay estudiantes que se expresan porque saben lo que es importante, porque saben que esta es la única manera de que alguien se dé cuenta", comentó Valentina Santiago, estudiante de tercer año en la preparatoria Wharton en Tampa.

Santiago formó parte entre los 20 estudiantes y más incluyendo miembros de la comunidad que participaron en una manifestación afuera del campus tras finalizar las clases el lunes.

Este evento sigue a una serie de protestas en otras escuelas de la zona y en todo el estado de Florida (este link está en inglés), algunas de ellas realizadas durante el horario escolar.

Nancy Guan / WUSF Estudiantes protestaron contra la aplicación de las leyes migratorias fuera de la preparatoria Wharton.

La semana pasada, algunos estudiantes realizaron paros en las preparatorias de St. Petersburg (este link está en inglés) y Hollins (este link está en inglés), en el condado de Pinellas.

En el condado de Hillsborough, se llevaron a cabo paros organizados en las preparatorias de Blake (este link está en inglés), Plant (este link está en inglés), Alonso y Hillsborough (este link está en inglés).

Previo a las movilizaciones, el comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, envió una carta (este link está en inglés) a los superintendentes de los distritos en todo el estado el 3 de febrero, instruyendo al personal a no "alentar, organizar, promover o facilitar la participación de los estudiantes en actividades de protesta".

"Los distritos tienen la responsabilidad de garantizar que cualquier actividad de protesta no interrumpa el tiempo de instrucción, las operaciones escolares y la seguridad del campus", escribió Kamoutsas.

Dos legisladores estatales republicanos han solicitado al comisionado que investigue (este link está en inglés) a la directora de la preparatoria Lennard, Denise Savino, debido a una protesta que los estudiantes organizaron el 30 de enero.

El representante Danny Alvarez, de Riverview, y el representante Michael Owen, de Apollo Beach, indicaron haber recibido informes de que Savino presuntamente instruyó a los maestros a "no impedir que los estudiantes salieran de clase para participar en las protestas".

La Asociación de Maestros de Aulas de Hillsborough, el sindicato de docentes del distrito, emitió un comunicado el miércoles rechazando esas acusaciones.

"Los administradores escolares implementan políticas para garantizar la seguridad de los estudiantes durante tales eventos, y dichos procedimientos existen desde mucho antes del momento político actual", escribió la HCTA. "Lo nuevo es el intento de los funcionarios estatales de poner a los empleados escolares en el punto de mira de las disputas políticas".

La HCTA afirmó que los comentarios sobre la participación del personal escolar o del sindicato en la organización estudiantil son falsos.

Los funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough afirmaron no contar con un recuento a nivel distrital de las medidas disciplinarias tomadas contra los estudiantes que participaron en las huelgas.

"Los administradores escolares implementan la disciplina en sus escuelas de acuerdo con las directrices establecidas", señaló Tanya Arja, jefa de comunicaciones del distrito.

Arja también mencionó que las consecuencias variarán según el comportamiento o incidente específico.

El Distrito Escolar del Condado de Pinellas no respondió a las preguntas sobre medidas disciplinarias a tiempo para su publicación.

La Iglesia Metodista Unida Allendale en St. Petersburg, conocida por su labor en justicia social, informó que está ofreciendo contactar a los estudiantes de la preparatoria de St. Petersburg con asesoría legal (este link está en inglés) en caso de enfrentar medidas disciplinarias como suspensiones.

Nicole Cochran, estudiante de último año en Wharton y organizadora de la protesta extraescolar del lunes, manifestó su respaldo a quienes deciden abandonar las aulas durante el horario escolar.

"Esto es parte de lo que es organizar. Usualmente recibes resistencia, y protestar es ir en contra de esa resistencia", afirmó Cochran.

Cochran dijo que se sintió obligada a realizar el paro para que los estudiantes tuvieran un espacio donde expresar su opinión, especialmente en una escuela con una población estudiantil tan diversa (este link está en inglés).

Algunos estudiantes en el campus han expresado su apoyo a los agentes federales de inmigración, mencionó Cochran. La protesta fue una forma de "no enfrentarse a ellos específicamente, sino de oponerse a lo que ellos representan".

"[No es] para dirigirlo hacia ellos porque, por supuesto, no se lo merecen", dijo Cochran, "pero lo que sí merecen es saber que hay personas que no están de acuerdo con ellos".

El derecho de los estudiantes a protestar bajo la Primera Enmienda

Un fallo histórico de la Corte Suprema, Tinker v. Des Moines (este link está en inglés), protege el derecho de los estudiantes a la libre expresión en las escuelas públicas, siempre y cuando no interrumpa el proceso educativo.

La decisión de 1969 surgió a raíz de unos estudiantes que deseaban portar brazaletes negros en una escuela pública de Des Moines, Iowa, como protesta silenciosa contra la guerra de Vietnam.

Abandonar el aula durante la clase probablemente no entra en el ámbito de protección que brinda Tinker v. Des Moines, señaló Adam Goldstein, vicepresidente de iniciativas estratégicas en la Foundation for Individual Rights and Expression (Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión) (este link está en inglés).

"Cuando se analiza el contexto de los paros estudiantiles, resultan bastante disruptivos. Es muy difícil enseñar a estudiantes que no están en clase", explicó Goldstein.

Sin embargo, Goldstein puntualizó que los ejemplos históricos de protestas demuestran que, a veces, el objetivo es precisamente ser disruptivo.

"Si pensamos en las sentadas en los mostradores de comida durante el Movimiento por los Derechos Civiles (este link está en inglés), el mostrador era el lugar al que se suponía que no debían ir en absoluto, por lo que sentarse allí interrumpía aquello que era una parte específica de la injusticia que enfrentaban", comentó Goldstein.

Los estudiantes actuales podrían enfrentar las consecuencias de protestar, tal como lo han hecho las personas en el pasado, añadió.

"Ellos hicieron un cálculo y decidieron que querían hacer eso, y es posible que el estudiante tome la misma decisión", dijo Goldstein.

No obstante, lo que los estudiantes deben vigilar es si están siendo castigados con mayor severidad que aquellos que abandonaron las aulas por cualquier otro motivo, advirtió.

"No pueden enfrentar castigos adicionales porque lo que hicieron fue ideológico. Eso sería discriminación por punto de vista y violaría la Primera Enmienda", concluyó Goldstein.

