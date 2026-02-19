El recaudador de impuestos del condado de Pasco cuestiona el efecto de la reforma al impuesto sobre la propiedad

De acuerdo con un informe (este link está en inglés) del Florida Policy Institute, algunos condados podrían perder miles de millones de dólares en ingresos si se eliminan los impuestos sobre la propiedad.

Tres condados de la zona de Tampa Bay se encuentran entre los 10 que más perderían: Hillsborough, Pinellas y Pasco.

Expertos señalan que los floridanos podrían ser quienes paguen por el alivio fiscal, ya que los gobiernos locales podrían verse obligados a aumentar otros impuestos para compensar la pérdida.

Craigin Mosteller, directora de asuntos externos de la Asociación de Condados de Florida, afirmó que quienes no son propietarios de viviendas podrían recibir el mayor impacto.

“Los inquilinos de departamentos probablemente verán impuestos más altos o rentas más elevadas para cubrir esos impuestos, o se verá un cambio en el impuesto sobre las ventas o algo similar”, comentó el lunes en el programa "Florida Matters Live & Local" de WUSF.

Los ingresos fiscales afectan todo tipo de servicios públicos más allá de la oficina del recaudador de impuestos.

Mike Fasano, recaudador de impuestos del condado de Pasco, cuestionó cómo operarían las oficinas fundamentales del condado con los cambios propuestos.

“No solo se verá afectada la oficina del recaudador de impuestos”, dijo. “La secretaría del tribunal se financia con los impuestos sobre la propiedad. La supervisión de elecciones se financia totalmente con impuestos sobre la propiedad. ¿Cómo podrán administrar sus oficinas?”.

Los aumentos en otros impuestos podrían ser significativos, señaló Fasano.

La organización sin fines de lucro Tax Foundation, que realiza investigaciones y análisis sobre política fiscal, “planteó la propuesta de que el impuesto sobre las ventas podría llegar hasta el 15% si se limitaran los impuestos sobre la propiedad de la residencia principal (homestead)”, explicó Fasano. “Por lo tanto, definitivamente habrá un impacto reverberante”.

Además, la pérdida de ingresos podría afectar incluso la seguridad de las personas.

“El 50% del presupuesto del gobierno del condado de Pasco se destina a las fuerzas del orden y a los servicios de bomberos”, dijo Fasano. “¿Qué van a hacer cuando llamen al 911?”.

Las propuestas que se discuten en Tallahassee tendrían que ser aprobadas por ambas cámaras y luego requerirían la aprobación de los votantes en noviembre para convertirse en ley estatal.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.