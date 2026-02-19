El reporte 'State of the Region' 2026 indica que la asequibilidad sigue siendo una necesidad importante en Tampa Bay

La región de Tampa Bay está creciendo, pero no se está volviendo más asequible.

Así lo indican los datos presentados este martes durante el almuerzo comunitario State of the Region 2026.

El noveno evento anual marcó el lanzamiento de dos indicadores económicos complementarios – el Informe E-Insights y el Resumen de la Competitividad Regional – realizados por la Facultad de Negocios, Muma de la Universidad del Sur de Florida (USF), y la organización Tampa Bay Partnership.

En conjunto, estos hallazgos funcionan como una tarjeta de calificación para la región en temas que abarcan desde el crecimiento y la economía hasta la educación y el transporte.

Hallazgos claves

Tampa Bay, definida por los investigadores como una región de ocho condados que se extiende desde el condado de Citrus hasta el de Sarasota, se mantuvo como un destino principal para nuevos residentes a nivel nacional.

En comparación con otras 19 áreas metropolitanas de Estados Unidos, Tampa Bay registró la segunda tasa de migración neta más alta, con un 2.09%, situándose detrás de Orlando. Esto representa una caída en la clasificación respecto al primer lugar obtenido en 2025, según el Informe de Competitividad Regional.

La región de Tampa Bay también mostró avances en la adquisición de talento, como en las tasas de educación superior y la participación de la fuerza laboral, así como en los indicadores de calidad cívica, que incluyen medidas de salud, seguridad y asequibilidad.

"Observamos mejoras moderadas desde el punto de vista de la asequibilidad. Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo un desafío en la región", dijo Bemetra Simmons, presidenta y directora ejecutiva de Tampa Bay Partnership.

Cada vez más inasequible

A pesar de que los salarios promedio aumentaron aproximadamente un 5% a nivel regional y cerca de un 3% entre los trabajadores de servicios, la región de Tampa Bay no mejoró en las clasificaciones relativas.

Lo mismo ocurre con el ingreso familiar promedio, que ascendió a $76,741 en la región de Tampa Bay, pero no logró superar el último lugar que ocupaba desde 2025.

Pese a estos incrementos nominales en los ingresos, el aumento de los gastos está dejando a muchos hogares en una situación económica más difícil.

El Informe E-Insights 2026 reveló que el porcentaje de inquilinos con una carga de costos excesiva en la región es del 57%, una de las cifras más altas de la nación.

"Esta es una señal de alerta. El crecimiento salarial no sigue el ritmo de los alquileres, lo que amenaza la calidad de vida de nuestra población", señaló Manish Agrawal, profesor de negocios de la USF, durante la presentación del 17 de febrero.

Esta tendencia se ve agravada por la drástica disminución en la oferta de vivienda asequible definida como unidades con costos mensuales inferiores a $1,500, la cual pasó del 79% en 2015 a cerca del 48% en 2024.

Josh Wright, vicepresidente de la compañía de análisis laboral Lightcast, comentó que Tampa no es la primera zona metropolitana de tamaño medio en experimentar un crecimiento rápido.

"Si observamos dónde estaban Atlanta o Charlotte hace unos años... [ellas] tuvieron que descifrar qué hacer con un mayor crecimiento... Y así se empieza a ver, creo que siempre hay cosas que aprender de otros lugares", dijo Wright.

Mencionó que existe al menos una lección que Tampa puede aprender: Asegurarse de que la infraestructura y la asequibilidad mantengan el ritmo del nuevo crecimiento.

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región de Tampa Bay para WUSF. Aquí puede encontrar información sobre cómo compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.