El Aeropuerto Internacional de Tampa se prepara para un aumento de viajeros por las vacaciones de primavera

El Aeropuerto Internacional de Tampa está implementando nuevas actualizaciones para ayudar a mitigar la congestión ante la proximidad de las vacaciones de primavera.

A medida que se acercan las vacaciones de primavera, los directivos del Aeropuerto Internacional de Tampa se preparan para uno de los periodos más activos del año.

Las autoridades aeroportuarias prevén más de 3 millones de viajeros durante la temporada de 40 días, que se extiende hasta el 13 de abril.

Se pronostica que el día de mayor actividad será el 22 de marzo, con una proyección de más de 90,000 pasajeros.

El gerente de comunicaciones del aeropuerto, Beau Zimmer, puso esta cifra en perspectiva.

"Eso es como tomar a todos los aficionados de un solo partido de los Bucs en el Estadio Raymond James, un partido del Lightning y un partido de béisbol de los Rays, y hacer que todos converjan en el aeropuerto en un solo día", afirmó. "Por lo tanto, es mucha gente".

En respuesta, el TPA está implementando nuevas actualizaciones para ayudar a aliviar la congestión en todas las terminales.

Estas mejoras incluyen:

Nuevos transbordadores (shuttles) para las salas de espera.

Actualizaciones en tiempo real de los tiempos de espera en seguridad.

Identificación sin contacto para TSA PreCheck.

Procesamiento de Pasajeros Mejorado (EPP por sus siglas en inglés) para llegadas internacionales.

Pedido de comida anticipado a través de la aplicación Uber Eats.

Reservas de estacionamiento con antelación.

Tampa International Airport / Courtesy Los directivos del Aeropuerto Internacional de Tampa anunciaron una serie de mejoras durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Las autoridades señalaron que estas mejoras deberían reducir significativamente los tiempos de espera.

"En cuanto al programa EPP, usted se acerca, se coloca frente a una cámara, esa cámara utiliza tecnología biométrica para comparar su rostro con la foto de su pasaporte y puede continuar caminando directamente", explicó Zimmer. "Realmente ha acelerado el proceso".

Aun así, los viajeros deben anticipar retrasos.

Zimmer aconseja a los pasajeros planificar con anticipación.

"Como siempre, especialmente en esta época del año, recomendamos que nuestros pasajeros lleguen dos horas antes de un envío nacional y tres horas antes para viajes internacionales", comentó. "Eso simplemente alivia cualquier estrés adicional en caso de que encuentre una fila más larga al pasar por la seguridad de la TSA o por cualquier otra parte del aeropuerto".

"Considere pedir comida con antelación a través de las aplicaciones de Uber Eats o Starbucks, y reserve su estacionamiento al menos con 24 horas de anticipación a través de nuestro sitio web".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.