Universidades públicas de Florida pausarán la contratación de nuevos trabajadores con visa H-1B hasta finales de año

La Junta de Gobernadores de Florida, que supervisa el sistema universitario del estado, aprobó el lunes una congelación de contrataciones que suspende la incorporación de nuevos docentes a través del programa federal H-1B hasta el 5 de enero de 2027.

La integrante de la junta Kimberly Dunn y el representante estudiantil Carson Dale votaron en contra.

Los empleadores utilizan este programa para contratar a profesionales extranjeros que cuentan con al menos un título de licenciatura cuando las vacantes son difíciles de cubrir con trabajadores nacidos en Estados Unidos.

La visa H-1B tiene una validez de hasta tres años y puede prorrogarse por otros tres.

Las renovaciones de las visas H-1B no se verán afectadas, según informaron funcionarios estatales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ha instruido a las universidades y agencias de su estado para que pausen la contratación de titulares de visas H-1B (este link está en inglés) hasta mayo de 2027.

La moratoria surge tras las críticas del gobernador Ron DeSantis al programa H-1B (este link está en inglés) el otoño pasado. El mandatario señaló a los empleadores que utilizan el programa para contratar trabajadores extranjeros con salarios más bajos que los de los trabajadores estadounidenses.

Connor O'Brien, miembro del centro de investigación apartidista Institute for Progress (IFP), dijo reconocer las preocupaciones, pero manifestó inquietud ante la posibilidad de que la congelación de contrataciones sea excesiva.

"La visa H-1B ha sido abusada durante mucho tiempo por empresas de subcontratación de TI que patrocinan a trabajadores de cualificación media con salarios mediocres", señaló O'Brien. "Lamentablemente, la propuesta, tal como está redactada actualmente, iría mucho más allá de recortar los usos cuestionables de la visa en las escuelas estatales".

O'Brien abogó por una excepción para investigadores, científicos y médicos, destacando cómo una prohibición podría afectar a instituciones médicas como University of Florida Health.

"Incluso si se trata de una pausa de solo un año, creo que eso envía un mensaje a las personas que consideran a Florida de que no será un lugar con el que puedan contar para venir a trabajar".

— Carson Dale, representante estudiantil

Según una solicitud de registros obtenida por el IFP, O'Brien indicó que al menos 315 de las 1,300 peticiones H-1B aprobadas entre 2017 y 2022 fueron para médicos, científicos con doctorado o profesorado en áreas de STEM.

El canciller del Sistema Universitario Estatal, Ray Rodríguez, afirmó que se pueden hacer excepciones a la pausa si se identifica una escasez crítica de trabajadores.

"Bajo nuestros procesos actuales de regulaciones de emergencia, podríamos emitir una respuesta en 72 horas. Confío en que podemos reaccionar ante cualquier situación que ponga en peligro el acceso, la salud, el bienestar o la seguridad de nuestros estudiantes", declaró Rodríguez.

El representante estudiantil Carson Dale expresó su preocupación de que la medida pueda dañar la reputación de Florida.

"Incluso si se trata de una pausa de solo un año, creo que eso envía un mensaje a las personas que consideran a Florida de que no será un lugar con el que puedan contar para venir a trabajar", dijo Dale.

Dunn, integrante de la junta, también manifestó sus inquietudes durante la reunión.

"Agradezco todo el trabajo realizado para mitigar el impacto que este cambio en la regulación tendrá en nuestras instituciones, pero sigo preocupada por el efecto duradero en nuestra reputación y en nuestra capacidad para reclutar a los mejores profesores del mundo", señaló Dunn.

Más de 600 titulares de visas H-1B estaban empleados en las universidades públicas de Florida hasta el último año fiscal, de acuerdo con datos federales.

La Universidad de Florida es la institución pública del estado que emplea a la mayor cantidad de titulares de visas H-1B, con 253.

La Universidad de Miami, una institución privada, cuenta con 146 beneficiarios.

Por su parte, la Universidad del Sur de Florida empleó a 107 durante el último año fiscal.

Rodríguez afirmó que tienen la intención de erradicar cualquier uso indebido en el sistema H-1B durante la congelación.

También señaló que el estado deberá evaluar el impacto de la tarifa de $100,000 para los nuevos solicitantes de la visa H-1B (este link está en inglés), un cambio implementado por la administración de Trump el año pasado.

