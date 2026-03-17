La policía de Tampa modifica su política de inmigración tras amenazas del fiscal general James Uthmeier

El Departamento de Policía de Tampa publicó una política revisada (este link está en inglés) el lunes, después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, amenazara la semana pasada con destituir a la alcaldesa Jane Castor (este link está en inglés) debido a lo que él calificó como "políticas santuario".

Previamente (este link está en inglés), los oficiales no tenían permitido participar en acciones de control migratorio de "base amplia", tales como operativos en lugares de trabajo, retenes de tráfico o "barridos de saturación de zona".

Dicha restricción ha sido eliminada.

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También se les había indicado a los policías no solicitar ni investigar el estatus migratorio de las víctimas o testigos de un delito si estos cooperan con los oficiales. Asimismo, no tenían la obligación de compartir esa información con agentes federales.

La nueva versión clarifica esa política, alineándose más con la ley estatal.

Esa sección ahora también omite la restricción de indagar sobre el estatus migratorio de víctimas y testigos.

Sin embargo, citando la parte pertinente de la ley estatal (este link está en inglés), sostiene que los oficiales no están obligados a proporcionar esa información a los agentes federales de inmigración si esta es necesaria para la investigación y si la víctima o el testigo cooperan de manera oportuna con las autoridades.

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La nueva política incluye además otra referencia a la ley estatal (este link está en inglés), la cual establece que las fuerzas del orden no pueden emitir una orden de detención migratoria contra alguien únicamente por haber presenciado o denunciado un delito, o por haber sido víctima de uno.

Las fuerzas del orden locales utilizan las órdenes de detención para retener a una persona sospechosa de encontrarse ilegalmente en el país hasta que pueda ser transferida a la custodia de los agentes federales de inmigración.

También ha desaparecido de la política un párrafo que explicaba que las restricciones para investigar y compartir información tenían como fin "fomentar y preservar la confianza entre el departamento y las comunidades de inmigrantes, garantizando que las personas se sientan seguras al denunciar delitos, buscar asistencia y cooperar con las autoridades sin temor a represalias o consecuencias relacionadas con la inmigración".

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En la carta de Uthmeier dirigida a Castor, él señaló las protecciones federales existentes para los inmigrantes que son víctimas o testigos de un delito, y afirmó que "queremos que los extranjeros ilegales teman las consecuencias migratorias en la medida en que se encuentren aquí de manera ilícita".

Las visas U y T, así como la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), otorgan protección contra la deportación a víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros tipos de delitos. No obstante, cada vía enfrenta su propio retraso y riesgos para el solicitante, según expertos en inmigración (este link está en inglés).

En una carta enviada el lunes en respuesta a Uthmeier, Castor informó que las políticas actualizadas se distribuirán a sus oficiales de inmediato.

"La ciudad de Tampa no tiene intención de violar la ley estatal o federal. Continuaremos haciendo los mejores esfuerzos para apoyar el cumplimiento de la ley federal de inmigración, así como de la ley estatal", escribió Castor.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.