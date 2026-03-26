Conozca a su vecino musical: Mark Sforzini, director artístico de la Ópera de St. Petersburg

Dígame, ¿tener su propia compañía de ópera fue un sueño de toda la vida? ¿Cómo surgió?

Bueno, dirigí mi primera ópera en el teatro Palladium en 2005, así que ya estamos en nuestra vigésima temporada. Eso surgió porque, en aquel momento, el Palladium estaba organizando una producción colaborativa de “Madama Butterfly” y me pidieron que trajera una orquesta y la dirija – proveyera la música orquestal para la “Madame Butterfly”. Esa fue la semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en la Ópera de St. Petersburg.

Hábleme de su propia conexión con la ópera. Es decir, la ópera lo es todo, ¿no? Hace muchos años fui a un tour de ópera y en el grupo había un hombre de habla sencilla que dijo: "Nunca me gustó la ópera hasta que me di cuenta de que la ópera era como todos nosotros. Hay tantas mentiras, engaños y todo eso". Me pareció una forma muy curiosa de verlo.

Por muy descabelladas que sean algunas tramas, lo es. Son emociones y relaciones cotidianas. Muchas óperas tienen triángulos amorosos, algo que se ve mucho en la vida real. Hay comedia, momentos divertidos. Tienes tragedias e historias de amor. Lo abarcan todo: música instrumental, música vocal, puesta en escena, actuación, escenografía, iluminación y utilería; a veces incluso danza. Todo se une en una forma de arte fabulosa.

St. Petersburg Opera/Facebook

Tuve un contacto temprano con la ópera. Ya que estamos hablando del fagot, uno de mis maestros fue David McGill. Es uno de los grandes pedagogos del mundo del fagot y amaba a la cantante Maria Callas; le encantaba el canto operístico. Hacía que sus alumnos escucharán grabaciones de cantantes famosos y señalaba cómo daban forma a ciertas frases musicales e inflexiones. En ese entonces, yo era un fagotista en formación y ya sentía esa fascinación. Luego, cuando estuve en la Orquesta de Florida en los años 90, tocábamos muchas óperas con Ópera Tampa bajo la dirección del maestro Anton Coppola. Era un gran maestro y aprendí muchísimo observando su trabajo. Siempre he tenido una conexión con este arte.

¿Qué es lo que más le emociona de esta temporada para su compañía?

Es nuestra vigésima temporada y, para el elenco, decidí buscar principalmente a cantantes que han estado con nosotros en temporadas pasadas. Me emociona mucho el reencuentro con estos maravillosos artistas. Acabamos de presentar nuestra producción de “Susannah” con Jessica Sandidge en el papel principal, quien ya había sido nuestra Violetta en “La Traviata”. John Robert Green interpretó al reverendo Blitch y recientemente había protagonizado “A Little Night Music”. Espero con ansias los próximos reencuentros con los cantantes maravillosos que han trabajado con nosotros en el pasado para “Giulio Cesare” y “La Bohème”. También me entusiasma la diversidad que tenemos esta temporada. Tuvimos la ópera del siglo XX “Susannah”, de Carlisle Floyd, pero también nos remontamos al barroco con “Cesare”, y tendremos “Bohème”, que fue la primera ópera que dirigí al formar la compañía. Parecía la elección ideal para el vigésimo aniversario.

¿Cómo es su proceso de producción?

Usualmente ensayamos de dos a tres semanas con el elenco y el pianista antes de incorporarnos a la orquesta. Al llegar el elenco, dedicó los primeros dos o tres días exclusivamente a ensayar los aspectos musicales de forma intensa; luego pasan a la puesta en escena y el bloqueo. Cuando entramos al teatro, una semana antes del estreno, ensayan los elementos técnicos y es cuando introducimos a la orquesta, lo cual siempre es emocionante por la riqueza que aporta a la producción.

Y disfruto del trabajo. Fui fagotista principal por 15 años y siento que ser cantante de ópera es… como una combinación entre ser solista de un concierto y músico principal de una orquesta, verdad? Hay momentos en los que el canto lidera a todo el ensamble y se requiere esa mentalidad de solista cuando estás haciéndolo. Pero en otros momentos, el cantante es parte de un dúo, trío o cuarteto, y debe conectarse con sus colegas como si fuera uno de los cuatro músicos principales de la sección de maderas, como trabajo en conjunto. Veo a los cantantes de ópera como un híbrido fabuloso entre siendo un solista y un músico principal en la orquesta.

¿Ha visto más óperas desde que empezó en esto? ¿Se ha vuelto usted mismo un estudiante de la ópera?

Absolutamente. Al tocar en una orquesta, uno debe conocer los términos musicales en idiomas extranjeros. Pero al dirigir ópera, aprendes italiano, francés y alemán con mucha más profundidad. Hay que entender la pronunciación, la diferencia en italiano entre una consonante doble y una sencilla. Estas cosas son muy importantes en la manera en que se pronuncian. Los matices de las vocales: cuán abiertas y cuán cerradas se supone que deben ser. Digo, es todo un viaje, ahí mismo. Conocía muchas óperas por haberlas tocado, pero había muchas otras que no, y me he enamorado de obras increíbles que desconocía.

Por ejemplo, tenía cierto prejuicio contra Handel. No era mi compositor favorito tras haber tocado tantas veces “El Mesías” en mi vida, y no estaba familiarizado con sus óperas. Fue una deficiencia de mi parte, pero hace unos años analicé de cerca algunas de sus óperas. Y la que analice de cerca fue “Semele” y me di cuenta de que debíamos montarla en el Palladium. Es ideal para ese espacio íntimo con una orquesta reducida. Y podíamos hacer algo interesante con esta opera. Me enamoré de “Semele” de Handel y ahora dirijo las óperas de Handel.

Dos años después hicimos “Alcina” y me encantó conocer esa opera. Ahora haremos “Giulio Cesare” en esta temporada, que no se presenta tan seguido como debería. Y es otra obra genial de Handel. En el 2005 al 2007, no me habría imaginado dirigiendo a Handel si me hubieran preguntado hasta hubiera respondido como nunca. Y aprendes cosas. También descubrí “Ariadne auf Naxos” de Richard Strauss, lo cual es una ópera que no se la muestra como debería ser. Nunca la había tocado antes, pero es una pieza de arte increíble. Es una pieza de arte increíble. Y han sido años de descubrimientos maravillosos y divertidos.

¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su trabajo o su compañía o lo que espera a futuro? Me sorprendió el anuncio de “Giulio Cesare” porque nunca había escuchado antes acerca de esa producción.

Holly Flack es una de las cantantes que regresa; ella interpretó a Morgana en “Alcina” y de ahí cantó Semele en “Semele". Ella es una cantante de coloratura increíble y tiene una extensión de registro superior sorprendente. La gente habla de cantar un Do agudo, pero ella sube una séptima completa por encima de eso hasta Si bemoles sobreagudos. Suele añadir ornamentaciones en las óperas de Handel, donde hay mucho espacio para ello. Solo por escuchar cómo Holly ornamenta sus arias barrocas vale la pena el precio de la entrada, sin mencionar a los fabulosos contratenores como Cody Bowers, quien interpretará a “Cesare”.

También diría que tenemos muchos puntos de entrada para quienes son nuevos en la ópera. Tendremos el "Fourth of July Pops Spectacular" el 4 de julio en el Mahaffey Theater con orquesta, coro y solistas. Es el 250 aniversario de la nación, así que estamos muy emocionados. Es otra forma distinta de acercarse a la ópera para el público.

¿Cómo encuentra a sus vocalistas?

La mayoría de los años realizamos audiciones en primavera. Esto implica tres o cuatro días de audiciones en Nueva York y usualmente tres días en el Palladium. Los cantantes pueden venir a cantar para mí en Nueva York o pueden venir a St. Pete y cantar para mí en el Palladium. Cuando publicamos la convocatoria, recibimos entre 800 y 900 currículums de cantantes que piden una audición. No tenemos tiempo de escucharlos a todos, así que hacemos una selección de unos 250 cantantes por ciclo. De ahí elijo al elenco, además de volver a contratar a quienes ya han trabajado con nosotros.

¿Divide su tiempo entre aquí y Nueva York?

No, solo voy a Nueva York esos cuatro días en primavera específicamente para las audiciones. Pasó la mayor parte del tiempo aquí. También soy el director musical de la Sinfónica de Tampa Bay, así que desempeñó ambas funciones.

¿En qué ciudad vive?

Vivo en South Tampa. Tengo un trayecto diario hacia el edificio de la ópera; cuando el tráfico no está mal, son solo 22 minutos. No me parece nada. Algunas personas no quieren cruzar la bahía de Tampa, pero me acostumbré cuando era fagotista principal de la Orquesta de Florida, ya que la orquesta se presenta en Tampa, St. Pete y Clearwater. Cruzas la bahía todo el tiempo y no pienso nada de ello.

¿Ha cambiado el público a lo largo de los años?

Sé que mucha gente nueva viene a la ópera porque ofrecemos otras opciones como “Pinocho”, que es una ópera de una hora. La gente viene a verla, es su primera experiencia y luego quieren probar una producción completa en el Palladium. Otros vienen a los conciertos de Holiday Pops y deciden volver para “Tosca”, o asisten a nuestros cabarets de Broadway realizados por el elenco de la ópera que esté en la ciudad. Escuchan a estos cantantes quienes se preparan para presentarse en “Susannah”, y dicen como, “Oh, necesito volver para escuchar a estos cantantes presentarse en opera.” No se si he visto algún cambio. Siento que recibimos a mucha gente en la ópera, porque quieren probar estas cosas, y de ahí les da curiosidad y les interesa, y de ahí vienen a ver la producción de la ópera completa. Y muchos quedan enganchados, lo cual es genial

¿Tienen supertítulos en sus óperas?

Claro que sí. Si ves una ópera en italiano, verás las traducciones mientras cantan. Creo que es fundamental porque algunas personas lo ven como una barrera, pero con las traducciones ahí puedes sentir la historia de todos modos.

Bueno, Maestro Sforzini, muchas gracias por su tiempo. Realmente aprecio que haya conversado conmigo hoy.

Muchas gracias por invitarme el día de hoy.

Sean McBride de WSMR contribuyó a este informe.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.