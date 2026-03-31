El fin de las protecciones para haitianos podría asestar un golpe al cuidado de adultos mayores en Florida

Las personas en esta historia han solicitado a WUSF no utilizar sus nombres completos por temor a ser blanco de las políticas migratorias de la administración Trump.

Una tarde de martes en su hogar del condado de Sumter, A.J., de 91 años, practica francés con su cuidadora, R.

R., originaria de Haití, habla francés y criollo haitiano. Guía pacientemente a A.J. a través de un capítulo sobre conversaciones sencillas, mientras sus risas se intercalan durante la lección.

Han pasado tres años desde que R. comenzó a trabajar como asistente de salud en el hogar para A.J., después de que esta sufriera una fuerte caída en el baño y se fracturó varias vértebras.

El incidente llevó a A.J. y a su sobrino a buscar cuidados a domicilio. Cuando encontraron a R. a través de una agencia local, hubo una conexión inmediata.

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Cinco días a la semana, R. visita a A.J. y la ayuda con tareas como recordarle desayunar, almorzar y tomar sus medicamentos. Conduce a A.J. a sus citas y al centro comercial. Una de sus actividades favoritas es completar rompecabezas – hay cajas apiladas detrás de la mesa del comedor de A.J.

Si se le pregunta a cualquiera de las dos, dirán que son más como mejores amigas.

"Encajamos bien, ella es mi número uno", afirma A.J.

R. ríe y repite sus palabras: "mi número uno".

Nancy Guan / WUSF R. y A.J. se turnan para leer pasajes de un libro de lengua francesa.

Sin embargo, el derecho a vivir y trabajar en los EE. UU. pende de un hilo para R. y otros más de 350,000 haitianos.

La Corte Suprema podría decidir para finales de junio (este link está en inglés) si los ciudadanos haitianos pueden seguir protegidos de la deportación a través del TPS.

El TPS permite a las personas permanecer y trabajar legalmente en los EE. UU. cuando su país de origen es demasiado peligroso para regresar (este link está en inglés) debido a conflictos armados o desastres naturales.

La designación se otorgó por primera vez a Haití en 2010, después de que un terremoto de magnitud 7.0 sacudiera las cercanías de la capital, Puerto Príncipe. Ha sido extendida por diversas administraciones presidenciales desde entonces, incluida la del presidente Donald Trump en su primer mandato, mientras otras crisis continúan desestabilizando al país.

No obstante, la administración actual busca rescindir el estatus para Haití y otros 12 países (este link está en inglés), argumentando que ya no cumplen con los requisitos y que el TPS "nunca tuvo la intención de ser un programa de amnistía de facto (este link está en inglés)".

Aun así, el gobierno estadounidense insta a sus ciudadanos a no viajar a Haití y ha emitido el nivel más alto de alerta de viaje (este link está en inglés) para el país debido a secuestros, delincuencia, actividad terrorista, disturbios civiles y servicios de salud limitados.

R. y otros haitianos aseguran que enfrentarían condiciones peligrosas si son obligados a regresar, ya que las pandillas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe (este link está en inglés). Al mismo tiempo, la industria del cuidado en los EE. UU., que depende de la mano de obra inmigrante, se prepara para sufrir un impacto.

La industria de la salud podría verse afectada

Los inmigrantes haitianos cubren una necesidad crítica en los cuidados a largo plazo, mientras Florida lidia con una población que envejece (este link está en inglés).

El estado ocupa el último lugar (este link está en inglés) en cuanto a la disponibilidad de asistentes de salud en el hogar y de cuidado personal, según la Asociación de Cuidado en el Hogar de Florida.

Además, el estado continúa enfrentando una escasez de personal en los hogares de ancianos (este link está en inglés).

Margarette Nerette es la vicepresidenta de cuidados a largo plazo del capítulo de Florida de 1199SEIU (este link está en inglés), el sindicato de trabajadores de la salud más grande del país. Señaló que rescindir el TPS exacerbaría la crisis.

"Va a ser un caos, y no creo que puedan reemplazar a todos los haitianos si no se renueva el TPS", dijo Nerette.

Florida es el hogar de la población haitiana más grande de los EE. UU. Alrededor de 158,000 personas, casi la mitad de todos los beneficiarios (este link está en inglés) de TPS haitianos, viven en el estado.

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La mayoría reside en el sur de Florida, donde se encuentra Nerette. En los hogares de ancianos de esa zona, afirmó que la mayoría de los asistentes de enfermería certificados son haitianos y estima que cerca de la mitad son beneficiarios de TPS.

"Ellos acuestan al paciente, lo alimentan, lo visten, le dan refrigerios, lo peinan, lo cambian y lo mueven cada dos horas. No es un trabajo fácil", explicó Nerette.

No solo los trabajadores sufrirán, añadió, sino también los pacientes.

Como ex asistente de enfermería, Nerette mencionó que formó vínculos con sus pacientes. Eso es algo que no se puede reemplazar, aseguró.

"Cuando cuidas a un paciente, es más que un trabajo", dijo. "Se convierte en una vocación... Eso es lo que se supone que debo hacer. Ahí es donde Dios me puso".

Nerette llegó de Haití y solicitó asilo en los EE. UU. hace unos 30 años. Ahora es ciudadana estadounidense. Cuando los empleados le confiesan que tienen miedo de tener que regresar, ella los comprende.

"Si Haití estuviera en condiciones para que volviéramos, muchos elegiríamos dejar este país y darle al gobierno lo que desea", dijo Nerette, "pero desafortunadamente para nosotros, no tenemos país a donde ir".

Nancy Guan / WUSF R. y A.J. arman un rompecabezas, una de sus actividades favoritas.

En febrero, tanto R. como A.J. se habían preparado para el fin de la designación del TPS para Haití – hasta que un tribunal federal pausó la terminación (este link está en inglés).

"Nos hemos vuelto muy cercanas. Simplemente no podía imaginar que me dejara", dijo A.J. "Cuando tienes 91 años, necesitas a alguien que te ayude, que conozca tus hábitos, que conozca tus necesidades".

R. comentó que es difícil vivir con la incertidumbre mientras espera la decisión de la Corte Suprema.

Un esfuerzo para extender las protecciones del TPS para los haitianos también avanza en el Congreso. Después de que una petición de descarga lograra la mayoría de los votos (este link está en inglés) de los miembros de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley para restaurar el TPS irá a votación en el pleno y, de ser aprobado, pasará al Senado.

R. dice que extraña a su familia en Haití y se preocupa por ellos a diario.

"Cada día, cuando me despierto, digo: 'Gracias, Dios, por la noche', y tomo mi celular para saber cómo está mi familia", relató R.

No ha visto a su hijo, quien ahora tiene 18 años, desde hace 11 años.

"A veces mi hijo llora y dice que me extraña", dijo R.

Ella le explica que no puede volver porque debe seguir trabajando para mantener a su familia (este link está en inglés). Regresar a su país de origen también podría ponerla en riesgo de extorsión, mencionó R., cuando los pandilleros "se enteran de que tienes dinero".

Cuando salió de Haití, no sabía que sería por tanto tiempo.

Sin embargo, al despedirse de A.J. por el día, siente algo de alivio al saber que volverá mañana.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.

