Legisladores de Florida frustran esfuerzos locales de energía limpia sin reducir las facturas de electricidad

Los republicanos que defienden la regulación estatal restrictiva (preemption) sostienen que los esfuerzos de energía limpia son más costosos que el uso de combustibles fósiles, a pesar de que Tampa demostró recientemente ahorros significativos mediante dichas prácticas.

Florida podría prohibir pronto que los gobiernos locales crear políticas para reducir la contaminación que calienta el clima.

La Legislatura aprobó dicha medida, aun cuando Tampa reportó ahorros considerables derivados de esas iniciativas.

Muchas ciudades de Florida, como Tampa y Sarasota, tienen metas para lograr el "net-zero" o cero neto, que se refiere al equilibrio entre la cantidad de contaminación por calentamiento que producen las personas y la cantidad que se elimina de la atmósfera.

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Sin embargo, los legisladores aprobaron el Proyecto de Ley de la Cámara 1217 (este link está en inglés), el cual establece que las políticas de cero neto, los impuestos al carbono y los programas de comercio de emisiones son perjudiciales para la seguridad energética y los intereses económicos.

Tampa presentó recientemente cifras que demuestran lo contrario.

La ciudad habría ahorrado $1.8 millones de dólares por la reducción del consumo energético mediante el uso de recursos como la energía solar; no obstante, debido a que las facturas de energía aumentaron drásticamente, en parte por el costo de los combustibles fósiles, solo se ahorró una fracción de esa cantidad: $296,193.

Tampa utilizó un 9.3% menos de energía, pero ahorró solo el 1.2% en costos energéticos el año pasado, según informaron recientemente funcionarios de energía (este link está en inglés) al concejo municipal.

La medida aguarda la firma del gobernador.

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Debido a que las facturas de electricidad son tan elevadas hoy en día, dos legisladores de Florida de bandos opuestos presentaron medidas para limitar a la Comisión de Servicios Públicos de Florida, que regula el costo de la energía en el estado. Ninguna de las dos prosperó.

La comisión ha sido acusada de aprobar de manera automática los aumentos en las facturas de energía de los residentes.

Apenas el año pasado, la comisión autorizó lo que se califica como el aumento de tarifas más alto de la historia para Florida Power & Light: $7,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

El senador republicano de Pensacola, Don Gaetz, presentó legislación (este link está en inglés) por segunda vez intentando limitar que las empresas eléctricas obtengan rendimientos sobre el capital que superen el promedio nacional.

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El también buscaba ampliar la comisión de cinco miembros a siete, para incluir a un contador público certificado y a un analista financiero.

Gaetz comentó al Tampa Bay Times (este link está en inglés) que la medida fracasó tras un intenso cabildeo en Tallahassee por parte de Florida Power & Light.

Por su parte, la medida (este link está en inglés) del senador demócrata de Orlando, Carlos Guillermo Smith, que solicitaba mayor transparencia y rendición de cuentas en los casos de aumento de tarifas, también murió en comisión. Smith buscaba garantizar que las empresas de servicios públicos no recuperen ciertos costos a expensas de los contribuyentes, además de establecer un límite a las ganancias.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.