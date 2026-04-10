Hillsborough aprueba el cierre de escuelas pese a la resistencia de la comunidad

Durante la reunión de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough el martes, los miembros aprobaron los planes para clausurar escuelas y reasignar a los estudiantes a planteles cercanos.

Las escuelas primarias Graham y Madison Middle, junto con Pizzo K-8, cerrarán el próximo año escolar, y sus alumnos serán distribuidos en planteles aledaños.

Los estudiantes de secundaria de Sulphur Springs K-8 también serán reasignados, ya que la institución volverá a funcionar únicamente como escuela primaria.

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Los líderes del distrito afirmaron que los cierres y la redistribución de estudiantes ayudan a maximizar la "eficiencia operativa" al consolidar los campus con baja matrícula.

Estos cambios son respuestas habituales, aunque impopulares (este link está en inglés), ante los desplazamientos de la población; sin embargo, el distrito también lidia con un presupuesto cada vez más ajustado (este link está en inglés) y la amenaza relativamente nueva de las escuelas chárter (este link está en inglés).

Patti Rendon, miembro de la junta, hizo referencia a Mater Academy (este link está en inglés), la cual ha enviado avisos a más de 20 escuelas de Hillsborough calificadas como "subutilizadas" (este link está en inglés) para una posible ubicación compartida (co-location).

"Ese es un espacio que no recuperamos. Es dinero del que se están apropiando y que nos impide crecer. Eso es algo que no controlamos en absoluto", señaló Rendon.

El distrito perdió más de 7,000 estudiantes desde el año pasado, lo que, según Rendon, contribuye a una disminución en el financiamiento.

La expansión de las opciones de elección escolar, incluyendo el programa de vales para escuelas privadas de Florida, ha ganado popularidad en años recientes. Funcionarios estatales también han señalado el endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias (este link está en inglés) como un factor influyente.

No obstante, mientras que la mayoría de las escuelas que enfrentan el cierre registran una baja en la matrícula, ese no es el caso de Pizzo K-8. En cambio, los líderes del distrito indicaron que un aumento de casi diez veces en el costo del alquiler está forzando (este link está en inglés) a la escuela a abandonar su sede actual en el campus de USF Tampa.

Maestros, padres y alumnos instaron a los miembros de la junta a postergar la votación sobre el cierre de la escuela.

Christine Bennett, docente de la institución, recitó un poema.

"Rompe los lazos que tardaron años en crecer, de formas que las hojas de cálculo no pueden mostrar", expresó Bennett, quien se mostró conmovida hacia el final de su intervención. "Se trata de ponerse del lado del corazón, para no destruir este lugar".

Algunos sugirieron mantener a todos los estudiantes de Pizzo unidos trasladándolos a Adams Middle School, que actualmente se encuentra desocupada.

Sin embargo, el subsuperintendente del distrito, Chris Farkas, explicó que la capacidad de Adams es demasiado grande, con espacio para unos 1,500 alumnos. Trasladar a los 900 estudiantes de Pizzo dejaría vacantes suficientes para que una escuela chárter se instale en el mismo sitio.

Nicole Danny, madre de familia, comentó que su nieta, alumna de Pizzo, está pasando por su tercer cierre escolar.

"Va para una cuarta escuela en cuarto grado, es una locura", dijo Danny. "Votamos por ustedes por una razón, y esperamos que esas razones funcionen para nosotros en momentos como este, y no que solo cierren escuelas, como todos dicen – por fines de lucro".

Pizzo ha operado durante más de 30 años y funcionó como centro de formación para los estudiantes de educación de USF, quienes eventualmente se integraban como maestros al distrito. No obstante, la Facultad de Educación de USF ha enfrentado problemas de baja matrícula (este link está en inglés) durante años y recientemente clausuró tres programas de maestría (este link está en inglés).

Un portavoz de USF declaró que la universidad aún no tiene planes definidos para el terreno.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.