Bob Buckhorn se postula oficialmente: busca ser alcalde de Tampa nuevamente

Buckhorn, quien dirigió la ciudad de 2011 a 2019, no ha ocultado su deseo de regresar al ayuntamiento. Se une a un grupo de 10 aspirantes que compiten para reemplazar a Jane Castor, cuyo segundo mandato termina en 2027.

El exalcalde de Tampa, Bob Buckhorn, ha formalizado lo que prometió durante meses: una campaña para recuperar el cargo que ocupó de 2011 a 2019.

Buckhorn presentó la documentación de campaña necesaria ante la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Hillsborough el lunes por la mañana.

Buckhorn afirmó que se postula "para terminar el trabajo".

"Los mejores días de esta ciudad están por venir", dijo el lunes durante una conferencia de prensa frente al Centro del Condado Frederick B. Karl en el centro de Tampa. "Podemos solucionar estos desafíos. Podemos tapar esos baches. Podemos pavimentar estas calles. Podemos invertir en esa infraestructura. Pero no es por eso que la gente contrata alcaldes. No es por eso que me postulo para el cargo. Me postulo para construir una ciudad que sea la envidia de la nación y para continuar por este camino que trazamos hace 10 años".

"Hemos demostrado que podemos hacerlo. Yo ya lo he hecho. Ahora, es momento de escribir nuestro próximo capítulo".

Buckhorn se suma a una lista de 10 candidatos que compiten por suceder a Jane Castor, cuyo segundo mandato está programado para finalizar el 1 de mayo de 2027.

El exalcalde entra en la contienda con una ventaja significativa en donaciones. Su comité, Friends of Buckhorn, reporta más de $1.8 millones de dólares en el banco, según la oficina del Supervisor de Elecciones.

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La competidora más cercana, según el sitio web del supervisor, es la planificadora urbana y educadora Taryn Sabia ($21,171 dólares), cuyo sitio web de campaña anunció haber recaudado más de $20,000 dólares a los 29 días de haberse postulado el 2 de marzo.

La concejal Linda Hurtak ha recaudado casi $15,000 dólares desde que se postuló el 23 de febrero.

Buckhorn, de 67 años, no ha mantenido sus intenciones en secreto, las cuales manifestó desde abril de 2025 mientras se dirigía a estudiantes (este link está en inglés) en una clase de Fe y Política de la Universidad Saint Leo. Tampoco evitó el tema en junio, durante un evento para renombrar el Tampa River Center en su honor, cuando calificó sus aspiraciones como "el secreto peor guardado de Tampa".

“Nunca he estado más emocionado por el futuro de la ciudad y la oportunidad de regresar”, dijo Buckhorn el lunes.

Los dos mandatos (este link está en inglés) de Buckhorn como alcalde se definieron por la reurbanización del centro, los esfuerzos de revitalización de la zona costera y el impulso para modernizar la infraestructura. Se centró en el desarrollo económico, la seguridad pública y la mitigación de inundaciones.

Apoyó proyectos importantes como el Riverwalk y Water Street, supervisó el desarrollo del parque Julian B. Lane Riverfront (este link está en inglés), amplió el acceso a los centros comunitarios y renovó el parque Perry Harvey Sr., que destaca la historia de la comunidad afroamericana de Tampa.

Buckhorn señaló que el mayor desafío que enfrenta la ciudad es el transporte, y planea utilizar el "púlpito" de la alcaldía para abogar por una inversión "que se necesita desesperadamente".

“Tenemos que encontrar una manera de lidiar con nuestros problemas de transporte; de lo contrario, terminaremos como Miami o como Atlanta, y nos asfixiaremos con nuestro propio crecimiento”, expresó. “El transporte es costoso. Pensé que teníamos una solución cuando se aprobó 'All for Transportation'. Claramente, fue anulado en una decisión muy política por la Corte Suprema de Florida”.

El referéndum de 2018 creó un impuesto a las ventas del condado de 1 centavo durante 30 años para financiar carreteras, tránsito, aceras y mejoras de seguridad. Fue impugnado por grupos empresariales y, en 2021, el tribunal superior dictaminó que el lenguaje de la boleta no informaba claramente a los votantes sobre los efectos legales totales de la medida.

“Tenemos que volver y aprobar ese referéndum nuevamente para darnos una fuente de ingresos dedicada para realizar proyectos de gran envergadura”, dijo Buckhorn. “Necesitamos transporte multimodal. No podemos construir suficientes carreteras para salir del atolladero. Necesitamos tren ligero. Necesitamos transporte público masivo. Tendremos la llegada de BrightLine desde Orlando en algún momento. Internamente en Tampa, necesitamos la capacidad de mover a la gente de una manera que no involucre monopatines eléctricos”.

Tampa permite que los exalcaldes se postulen para un tercer mandato, pero no de forma consecutiva.

La elección municipal se llevará a cabo el 2 de marzo de 2027, con una segunda vuelta —de ser necesaria— ocho semanas después.

Otros candidatos incluyen a Hurtak, Sabia, Ryan J. Edwards, Anthony Gilbert Jr., Gary Hartfield, Alan Jared Henderson, Julie Magill, Tres L. Rodmon y Reginald B. Strachan.

La contienda por la alcaldía es apartidista, aunque Buckhorn es demócrata con fuertes vínculos en los círculos del partido a nivel estatal y nacional. Buckhorn consideró brevemente postularse para gobernador en 2018, pero decidió no hacerlo (este link está en inglés) en un entorno de primarias altamente competitivo.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.