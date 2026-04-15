Nueva encuesta sugiere que Florida podría ser políticamente competitiva en las elecciones de 2026

La nueva encuesta (este link está en inglés) revela que Florida podría ser políticamente competitiva en las elecciones de noviembre.

Recientemente se encuestó a más de 1,800 floridanos, y Christian Ulvert, de EDGE Communications, afirmó que los resultados representan buenas noticias para los demócratas.

“Lo que estamos viendo en Florida no es diferente a lo que estamos viendo en todo el país”, dijo Ulvert. “El entorno está cambiando en tiempo real, y los demócratas están claramente energizados y motivados”.

Su firma y la otra empresa responsable de la encuesta, MDW Communications, están alineadas con el Partido Demócrata.

Los republicanos han sido mayoritariamente dominantes en los ciclos electorales estatales recientes. Evan Power, presidente del Partido Republicano de Florida, calificó los datos como simple ruido (este link está en inglés) y expresó su convicción de que Florida continuará inclinándose hacia la derecha.

Sin embargo, al preguntarles si preferirían elegir a un demócrata o a un republicano para el Congreso, los votantes favorecieron ligeramente a los demócratas en el sondeo.

La encuesta también indicó que las contiendas estatales podrían ser muy cerradas, como las de gobernador y senador federal; incluso, el candidato demócrata que lidera la carrera para fiscal general mantiene una ventaja sobre el actual titular, James Uthmeier. No obstante, una parte de los votantes manifestó que aún se encuentra indecisa.

La encuesta se publica después de que los demócratas lograran revertir (este link está en inglés) dos contiendas legislativas estatales en elecciones especiales recientes.

Los demócratas sostienen que los bajos índices de aprobación (este link está en inglés) del presidente Donald Trump y las preocupaciones sobre la asequibilidad de la vida les brindan una oportunidad única para ganar escaños.

“La encuesta muestra una tormenta perfecta de costos crecientes, una política exterior impopular y una política migratoria divisiva que arrastra hacia abajo la aprobación de Trump y la marca del Partido Republicano en general en Florida”, se lee en el informe sobre los hallazgos de la encuesta.

“Fundamentalmente, los demócratas mantienen una clara ventaja entre los votantes sin afiliación partidista (NPA)”, señala el informe.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede consultar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.