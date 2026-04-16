El Distrito Escolar del Condado de Sarasota elimina 136 puestos docentes tras crisis presupuestaria

El distrito escolar de Sarasota eliminará 136 empleos de maestros debido a una crisis financiera provocada por la disminución en la matrícula y el aumento en los costos de seguros de salud y servicios públicos.

Los maestros que permanezcan podrían ver una reducción en sus ingresos netos, ya que el distrito ahora cobrará 200 dólares mensuales por su plan de seguro PPO de nivel superior, el cual anteriormente era gratuito. Además, se recortará el pago adicional para los docentes que laboran en áreas de alta necesidad.

Algunas de estas medidas se deben al agotamiento de los fondos federales de alivio por la pandemia de COVID-19, explicó el superintendente Terry Connor en un taller realizado este mes.

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Otros factores incluyen tendencias como la disminución en las tasas de natalidad y el hecho de que más padres están aprovechando las becas financiadas por el estado de Florida para la educación en el hogar y en escuelas privadas. Actualmente, dichas becas no se asignan según el nivel de ingresos, sino a cualquier persona que las solicite.

"Debemos ser responsables con la asignación de personal en los niveles adecuados basándonos en la matrícula estudiantil, porque ahí es donde se generan los ingresos y el 85 por ciento de nuestro presupuesto se destina a la nómina", afirmó Connor.

“Mis alumnos de último año me dicen: "No estaría aquí, señorita Farnsworth, si no fuera por usted". Me lo dicen todo el tiempo”.

Julie Farnsworth, profesora de diseño gráfico en Sarasota High School

Connor señaló que el personal escolar disminuirá en un 6 por ciento, mientras que los puestos administrativos del distrito se reducirán en un 14 por ciento. Durante los últimos dos años, la plantilla administrativa en todo el condado ya se ha reducido aproximadamente un 20 por ciento, según el sitio web del distrito (este link está en inglés).

Sin embargo, para Julie Farnsworth, maestra de diseño gráfico en la preparatoria Sarasota High School, los recortes representan tanto una angustia emocional como una dificultad económica, ya que afectan principalmente a maestros de primer y segundo año, como ella.

"Todos tenemos préstamos estudiantiles", comentó. "He realizado 140 horas de educación continua en los últimos dos años, y ahora, si no me permiten quedarme un año más, ni siquiera obtendré mi certificado de enseñanza, a pesar de haber completado todos los cursos necesarios".

Farnsworth mencionó que recibió la notificación de que su empleo terminará el 30 de junio y no está claro quién la reemplazará el próximo año. Ella imparte clases a 120 estudiantes por día.

"Mis alumnos de último año me dicen: 'Señorita Farnsworth, yo no estaría aquí si no fuera por usted'. Me lo dicen todo el tiempo", relató.

El distrito informó que los fondos federales de ayuda disponibles tras el inicio de la pandemia en 2020 se han terminado.

"Muchos de estos puestos se añadieron utilizando fondos federales temporales para ayudar con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y para responder a las necesidades emergentes en nuestras escuelas", explicó Connor. "Pero como esos fondos ya no están disponibles, debemos trabajar para equilibrar nuestros gastos recurrentes de personal con los ingresos recurrentes para mantener la estabilidad financiera".

Según Connor, la plantilla alcanzó un máximo de 6,437 empleados en años recientes, y se está reduciendo para alinearse con cifras de estudiantes similares a las de hace una década.

"En el ciclo 2016-17, teníamos 36,699 estudiantes y 5,370 empleados. Para el ciclo 2026-27, proyectamos 36,648 estudiantes y 5,853 empleados", detalló Connor.

Ciertos planes de salud, incluyendo el HMO y el PPO de nivel inferior, se seguirán ofreciendo a los maestros sin costo alguno.

Otros cambios salariales afectan los pagos suplementarios que reciben los docentes. Aquellos en escuelas de Título I ahora recibirán un aumento anual de $1,200 dólares, en lugar de los $3,000 dólares previos. Quienes gestionan los planes de aprendizaje especiales, conocidos como IEP, verán una reducción idéntica.

A partir del otoño, los maestros de estudiantes de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE) en escuelas de Título I recibirán $1,500 dólares anuales, una cifra menor a los $6,000 dólares que percibían anteriormente.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.