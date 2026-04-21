El presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, expresa mayor frustración por la ausencia de una propuesta sobre impuestos sobre la propiedad

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El gobernador Ron DeSantis convocó a la sesión especial para la próxima semana con el fin de que los legisladores consideren la redistribución (este link está en inglés) de distritos electorales, regulaciones para la IA y la ampliación de las exenciones de vacunas escolares.

Una omisión notable en la agenda es el plan de reducción de impuestos sobre la propiedad.

Esto ha sido una fuente constante de frustración para el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, quien continuó (este link está en inglés) manifestando su descontento el fin de semana en el programa "This Week in South Florida" de la cadena WPLG.

"Durante los últimos 18 meses, aproximadamente, él le ha dicho al público, en Fox News y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, que va a abolir los impuestos sobre la propiedad", afirmó Pérez. "Sigo esperando una propuesta que tenga algo que ver con los impuestos sobre la propiedad".

La cámara liderada por Pérez aprobó un recorte significativo a dicho impuesto (este link está en inglés), pero el Senado no lo sometió a discusión.

"El Senado no lo retomó y el gobernador no lo apoyó", señaló Pérez. "Así que la persona que inició esta conversación ha dejado el tema en el aire ante la falta de una propuesta, y el tiempo se agota".

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Pérez también sostiene que las regulaciones de la IA deberían dejarse en manos del gobierno federal y expresó su preocupación por las exenciones de vacunas.

"En medio de un brote de sarampión, me resulta difícil permitir de repente que los niños en las escuelas no tengan la vacuna contra el sarampión, ni contra la poliomielitis, ni contra la varicela", comentó.

El Senado aprobó (este link está en inglés) una "Declaración de Derechos de la IA" durante la sesión ordinaria, a pesar de que el presidente Donald Trump afirmó que dichas regulaciones deberían emanar del gobierno federal.

Dicha cámara también aprobó (este link está en inglés) una medida que amplía las exenciones de vacunas escolares. Actualmente, los estudiantes pueden quedar excluidos de los requisitos por razones religiosas o médicas. La legislación añadió las "creencias personales" como un argumento viable para optar por la exclusión.

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Ambos proyectos de ley murieron en la Cámara de Representantes.

Aún queda tiempo para una propuesta de impuestos sobre la propiedad. Los votantes tendrían que aprobarla en noviembre.

Asimismo, los legisladores deben aprobar un presupuesto este verano o enfrentarse a un cierre parcial del gobierno en julio.

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.

