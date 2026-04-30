Empleados subcontratados de USF protestan por salarios bajos y recortes de beneficios

Decenas de conserjes y personal de mantenimiento subcontratados de la Universidad del Sur de Florida se congregaron en Tampa el miércoles para protestar contra posibles recortes de beneficios.

En diciembre de 2024, USF anunció que Compass Group (este link está en inglés) asumiría el cargo de socio de gestión de instalaciones y servicios de alimentación de la universidad en una medida de reducción de costos.

Southeast Services Corporation (SSC) (este link está en inglés), una subsidiaria de Compass Group, fue asignada para proporcionar servicios de instalaciones a la institución.

Antes del cambio, los empleados eran considerados trabajadores públicos y podían recibir beneficios como pensiones estatales y seguro médico.

Aproximadamente 400 puestos de trabajo en los tres campus de USF fueron privatizados, y los trabajadores perdieron el acceso a dichos beneficios.

Sin embargo, algunos empleados, como el electricista Juan Peña, afirmaron que se les prometió lo contrario.

“En octubre del 2024, nos llevaron a un auditorio y nos dijeron a todos que vamos a pertenecer a una compañía privada de ahora en adelante. La compañía nos dijo varias veces ese día, ‘no se preocupen, no va a haber ningún cambio, todo va a seguir igual’. Cuando llegó enero del 2025, todo cambió”, comentó.

Peña señaló que SSC intenta eliminar beneficios como días por enfermedad y días festivos, y añadió que sus salarios se han mantenido iguales desde la transición.

Ricardo Cuomo / WUSF La vicepresidenta de 32BJ SEIU, Helene O'Brien, asistió a la manifestación en apoyo a los trabajadores.

Helene O’Brien es la vicepresidenta del Local 32BJ SEIU, una rama del Service Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicio).

Ella recalcó que SSC no ha cumplido sus promesas.

“En primer lugar, estos trabajadores no han recibido un aumento en un año y medio. En segundo lugar, los aumentos que la empresa ha ofrecido son del 1.5%, lo cual no es nada”, afirmó. “Lo tercero es que la gente quiere cobertura médica familiar, o al menos preservar lo que tenían antes, que es el seguro de salud para la familia”.

Peña mencionó que el cambio en el seguro lo ha dejado luchando por encontrar formas de pagar su atención médica.

“Ahora mismo, yo sufro una condición (por la que) tienen que chequearme la sangre cada 3 meses. Antes yo iba, me sacaba la sangre y me iba, no tengo que preocuparme por eso. Ahora, cada vez que lo hago tengo que buscar $40”, explicó.

Ricardo Cuomo / WUSF El concejal de la ciudad de Tampa, Luis Viera, expresó su apoyo a los trabajadores.

Los miembros del Concejo Municipal de Tampa, Luis Viera y Lynn Hurtak, asistieron a la manifestación en apoyo a los trabajadores.

“Les apuesto un millón de dólares a que si encuestan a la gente —republicanos, demócratas, independientes— habría un apoyo generalizado a lo que estas personas piden”, dijo Viera. “Esto no es algo radical. Es simplemente decencia básica”.

Carly Nappi, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones de SSC, informó a WUSF que la empresa está dispuesta a negociar.

“Los miembros de nuestro equipo son una parte importante del trabajo que realizamos cada día para apoyar a los estudiantes, profesores, personal de USF y a la comunidad universitaria en general”, declaró en un comunicado. “Mientras continuamos brindando los servicios que ayudan a que el campus funcione sin problemas, seguimos enfocados en mantener un ambiente positivo y de apoyo para nuestros asociados. Continuaremos las discusiones a través del proceso de negociación establecido y mantenemos el compromiso de negociar de buena fe con el sindicato para alcanzar un acuerdo que sea justo para todos”.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.