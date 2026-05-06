Proyecto Pizzo se reúne con líderes de USF para intentar evitar el cierre de la escuela K-8

A pesar de que la Junta Escolar del Condado de Hillsborough ya votó a favor de clausurar Pizzo K-8 (este link está en inglés) al finalizar el ciclo escolar 2026-2027, los profesores y alumnos aseguraron que no se darán por vencidos.

Una coalición integrada por personal escolar y líderes comunitarios formó el Proyecto Pizzo (este link está en inglés) para evitar que la institución, ubicada dentro del campus de Tampa de la Universidad del Sur de Florida (USF), cierre sus puertas de manera definitiva.

Este lunes, el grupo sostuvo un encuentro con directivos de la USF en el edificio CSG Patel.

En la reunión estuvieron presentes Robyn Blank, vicepresidenta y jefa de gabinete de la USF; Jenifer Jasinski Schneider, decana de la Facultad de Educación de la USF; Jennifer Jacobs, profesora de educación primaria; y el cuerpo de asesores jurídicos de la universidad.

¿Por qué cerrará Pizzo K-8?

Luego de que el contrato de arrendamiento original de 30 años entre la escuela y la USF concluyera en 2023, las renegociaciones — que tardaron un año en completarse — resultaron en un incremento de la renta de casi diez veces su valor anterior (este link está en inglés).

Un vocero de la USF señaló que la nueva tarifa se alinea más con los valores actuales del suelo, aunque afirmó que sí tomaron en consideración su alianza con el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough.

"La nueva tarifa de arrendamiento no refleja el valor real de la propiedad de 12 acres en comparación con el aumento significativo del valor de terrenos similares en toda la región de la Bahía de Tampa", declaró el portavoz de la USF.

La universidad no ha revelado cuáles son sus planes para dicho terreno.

Los hermanos Pizzo se suman al esfuerzo

Anita Bloom, profesora de arte en Pizzo, formó parte de la comitiva que se reunió con los líderes de la USF el lunes.

"Queremos que se reconozca a nuestros estudiantes por el valor que aportan a este campus y el que este campus les aporta a ellos", expresó Bloom.

Los integrantes de Proyecto Pizzo indicaron que están solicitando a la USF renegociar los términos del contrato de arrendamiento para evitar su desalojo.

Nancy Guan / WUSF Paul y Tony Pizzo, hijos del fallecido historiador Anthony Pizzo, expresaron que no desean el cierre de la escuela Pizzo K-8 en el campus de la USF.

Los hermanos Paul y Tony Pizzo también asistieron a la reunión. Su padre fue Anthony Pizzo, el difunto historiador por el cual la escuela lleva ese nombre.

Compartieron que se pusieron en contacto con Proyecto Pizzo tras enterarse de la clausura de la escuela.

"Creo que si él estuviera vivo hoy, honestamente considero que diría que tener una escuela con su nombre sería lo que más satisfacción le daría", comentó Paul Pizzo.

La colección Anthony P. "Tony" Pizzo (este link está en inglés), que incluye una variedad de fotos, postales, mapas y otros objetos históricos, es uno de los recursos de consulta más utilizados en la USF para investigar la historia de Tampa.

Tony Pizzo, el menor de los hermanos, destacó que "existe una conexión muy genuina" entre su padre, la USF y la escuela K-8.

"Esperamos que, de una u otra forma, la junta escolar y la Universidad del Sur de Florida puedan resolver este problema, que parece haberse convertido en un asunto financiero y no en uno de educación", apuntó.

Jessica Vaughn, miembro de la junta escolar de Hillsborough y representante del distrito donde se ubica Pizzo K-8, también estuvo presente en el encuentro.

"Considero que la comunidad está desconsolada e indignada por el cierre", manifestó Vaughn. "He visitado la escuela y sé que es un lugar sumamente especial... realmente se siente como un hogar y una familia, no solo para los estudiantes, sino también para los empleados".

A diferencia de otros planteles escolares programados para cerrar (este link está en inglés), la matrícula de Pizzo K-8 no va a la baja. Los líderes del distrito escolar explicaron que no tuvieron otra opción más que clausurar la escuela debido al incremento del arrendamiento.

Los alumnos de nivel primaria serán reubicados en cinco escuelas primarias aledañas, mientras que los de secundaria serán asignados a las escuelas que les correspondan según su zona residencial.

Docentes y padres de familia de Pizzo han manifestado su preocupación ante una posible saturación en las escuelas receptoras.

Desde su fundación, Pizzo ha funcionado como una escuela de práctica para los estudiantes de pedagogía y educación de la USF. Los futuros docentes realizan ahí sus prácticas profesionales y servicio social, mientras que otros alumnos cumplen con horas de voluntariado.

Maddox Mejia, estudiante de octavo grado, formaba parte del grupo que se manifestó el lunes fuera del edificio CSG. Compartió que se ha beneficiado enormemente de un programa de tutorías impartido por estudiantes de la USF.

"Esta es una buena escuela y la he visto crecer demasiado como para ver que todo se venga abajo solo porque no tenemos el dinero para pagarla", concluyó Mejia.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.