A pesar de las presiones en la industria aérea, los aeropuertos de Florida están entre los lugares más económicos para volar

Diversos aeropuertos en Florida se clasifican entre los puntos de mayor asequibilidad para el transporte aéreo, a pesar de las crecientes presiones de la industria, tales como los picos en los precios del combustible para aviones y los costos operativos.

El sitio web de viajes Upgraded Points (este link está en inglés) analizó datos federales de transporte (este link está en inglés) y determinó que, entre las terminales aéreas de gran escala, Tampa, Orlando, Miami y Fort Lauderdale se encuentran entre las más baratas tanto para salidas como para llegadas.

La tarifa aérea desde el Aeropuerto Internacional de Tampa es de $355 dólares en promedio, en comparación con los $482 dólares del Aeropuerto Internacional Washington Dulles en D.C., que es el centro de conexiones de gran tamaño más costoso, de acuerdo con un análisis de datos de consumo de aviación del cuarto trimestre de 2025.

Kimberley Slowik, una viajera que visita con frecuencia la región de la Bahía de Tampa, señaló que ha notado un ligero incremento en los precios de los boletos de ida y vuelta desde Rhode Island.

"Han aumentado, pero tengo una tarjeta de crédito de Southwest en la que cargo todo lo que me es posible para acumular la mayor cantidad de puntos. Esto es lo que nos ayuda a volar de un lado a otro todo el tiempo", afirmó.

Deidra Towns, quien llegó a Tampa el miércoles para una celebración de cumpleaños, dijo que ella también prefiere aprovechar los beneficios de viajero frecuente para mantener la tarifa aérea asequible.

"Estoy cuidando el presupuesto. Le sé al juego de los puntos", mencionó. "Siempre trato de encontrar el vuelo más barato en Delta".

Gabriella Paul / WUSF El mostrador de documentación de Spirit Airlines, empresa que cesó operaciones oficialmente el domingo 2 de mayo, se encuentra desatendido en el Aeropuerto Internacional de Tampa. La aerolínea de bajo costo, con sede en Fort Lauderdale, citó el aumento en los precios del combustible como una de las razones de su cierre.

Aunque Towns es leal a Delta, expresó su preocupación de que la desaparición de las aerolíneas de bajo costo, como el reciente cierre (este link está en inglés) de Spirit Airlines, genere un efecto dominó en el mercado.

Mientras muchas aerolíneas ven el colapso de Spirit como una oportunidad para absorber la demanda, expertos de la industria advierten que la falta de competencia de una aerolínea de ultra bajo costo podría traducirse en precios más altos para los consumidores (este link está en inglés).

"Creo que, en general, nos hemos alejado de la competencia. Nos movemos cada vez más hacia los monopolios en muchos sectores... y no creo que sea bueno para los clientes", señaló Towns.

En respuesta a WUSF a través de Nextdoor, Entoile Moorehead, residente de Tampa Heights, comentó que no extrañará la falta de espacio para las piernas ni el servicio al cliente de la aerolínea, pero que es difícil ver los despidos.

"No extrañaré a Spirit. Solo me siento mal por las personas que están perdiendo sus empleos", expresó.

Recientemente voló en un viaje de ida y vuelta con Spirit junto a su hijo de 11 años hacia el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas, según escribió en la publicación de WUSF (este link está en inglés).

Y aunque los aeropuertos de Florida parecen estar un tanto aislados del aumento en las tarifas aéreas, los viajeros siguen estando, en última instancia, a merced de las principales aerolíneas y de si estas deciden aumentar los precios o recortar rutas en este mercado turbulento, según reporta NPR (este link está en inglés).

Gabriella Paul / WUSF Caborri Paschal, quien reside en Fairbanks, Alaska, con el ejército de los EE. UU., viajó a su casa en Tampa el miércoles, volando por American por aproximadamente $1,300 dólares. Comentó que es más barato que cuando visitó en diciembre.

Esto se siente especialmente cierto para Caborri Paschal, originario de St. Petersburg y destacado en Alaska con las fuerzas militares.

Explicó que volar a Tampa suele requerir una aerolínea principal y una ruta con al menos una conexión, lo que a menudo conlleva cargos adicionales.

"En verdad, en verdad. Porque, al venir de Fairbanks, siempre tengo múltiples vuelos y cosas así, entonces parece que siempre me cobran más por eso", dijo.

Esta semana, le costó $1,300 dólares viajar a través del país.

De pie en el área "azul" de reclamo de equipaje, mencionó que esa cifra parece elevada para un viaje de temporada baja, pero que aún no es lo suficientemente cara como para impedirle volver a casa.

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa para WUSF. Aquí puede encontrar información sobre cómo compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.