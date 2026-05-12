El informe de equidad en salud revela que los pacientes afrodescendientes presentan los peores resultados en Florida

Existe una brecha persistente en el desempeño de la atención médica entre los pacientes afrodescendientes, hispanos, asiático-americanos y nativos americanos en Florida en comparación con sus contrapartes blancos.

Así lo indica el Informe de Disparidades en Salud 2026 publicado por Commonwealth Fund (este link está en inglés) el 29 de abril, el cual evalúa cómo funcionan los sistemas de salud para los grupos raciales y étnicos en todo el país. El estudio utiliza los datos comparables más recientes disponibles, que abarcan desde 2022 hasta 2024.

El estudio analiza tres indicadores del sistema de salud — acceso a la atención, calidad de los servicios de salud disponibles y resultados de salud — en cinco grupos raciales y étnicos para identificar inequidades sistémicas dentro y entre los estados.

"Incluso cuando los ingresos, la cobertura de seguro y el acceso a la atención son iguales, las personas de diferentes razas y etnias siguen sin recibir la misma atención", afirmó el Dr. Joseph Betancourt, presidente de Commonwealth Fund, durante un seminario web donde se presentaron los hallazgos del informe.

Screenshot of zoom Siete investigadores participaron en un seminario web por Zoom para presentar los resultados del reporte de Commonwealth Fund publicado el 29 de abril.

Betancourt, quien es médico de atención primaria, señaló que los investigadores anticipan que muchas de las disparidades de salud existentes se amplíen como consecuencia de los importantes recortes de fondos federales a Medicaid y a los mercados del Affordable Care Act, así como por los cambios en la elegibilidad de atención médica para inmigrantes y solicitantes de asilo.

LEA TAMBIÉN: El Senado de Florida aprueba requisitos de trabajo para Medicaid (este link está en inglés)

El impacto de esos cambios no comenzará a aparecer en los datos sino hasta por lo menos 2027, explicó David Radley, investigador sénior de Commonwealth Fund.

En ese sentido, señaló que este informe sirve como base de referencia sobre cómo funcionan los sistemas de salud para los grupos raciales y étnicos.

En Florida, el sistema de salud muestra disparidades claras, siendo los residentes afrodescendientes quienes experimentan los peores resultados en comparación con otros grupos raciales y étnicos del estado.

Una brecha persistente en la equidad de salud para la población afrodescendiente

Con un 17%, la tasa de adultos afrodescendientes sin seguro en Florida es superior al promedio nacional. Esta cifra es superada por la población hispana, que con un 21%, es el grupo con menor cobertura de seguro en el estado.

Ambos grupos raciales y étnicos, junto con los miembros de tribus nativas americanas, son también los más propensos a renunciar a la atención médica debido al costo, una tendencia que se está acelerando a nivel nacional, según el informe.

"El número de personas que informan haber omitido atención necesaria por razones de costo ha aumentado en los últimos años…. Estos hallazgos reflejan la relación entrelazada entre la cobertura de seguro, la asequibilidad y el acceso a la atención", comentó la asociada de investigación Kristen Kolb.

Además de las amenazas al acceso a la salud, los pacientes afrodescendientes en Florida tienen más probabilidades de morir prematuramente por afecciones prevenibles, como apendicitis, diabetes y ciertos tipos de cáncer, en comparación con otros grupos raciales y étnicos, lo cual es un indicador de los resultados de salud.

A nivel nacional y en Florida, los niños afrodescendientes e hispanos también tienen menos probabilidades que los niños blancos de recibir visitas de atención dental y preventiva adecuadas para su edad, según el informe.

Kolb mencionó que otros factores sociales y económicos suelen influir en las disparidades de salud que afectan a los niños, como "desafíos logísticos comunes para asistir a las visitas de control infantil, incluyendo dificultades con el transporte, disponibilidad de citas, concordancia lingüística con los proveedores y el hecho de que los padres o cuidadores tengan que faltar al trabajo".

Aunque los pacientes afrodescendientes en Florida, clasificados en el percentil 31, enfrentan disparidades claras en el sistema de salud en comparación con otros grupos raciales y étnicos, el informe concluye que la brecha en la atención es menos severa que en otros estados del sureste, como Alabama y Mississippi.

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa para WUSF. Puede compartir su historia con ella a través de este enlace.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.