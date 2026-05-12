Florida inicia sesión especial centrada en el presupuesto: lo que debe saber

La única obligación constitucional de los legisladores de Florida es completar el presupuesto estatal.

Este es el segundo año consecutivo en que los legisladores no han podido cumplir con esta tarea durante la sesión ordinaria.

Ahora, regresarán a Tallahassee el martes para iniciar una sesión especial centrada en el presupuesto.

Actualmente, está programada para desarrollarse desde ese día hasta el 29 de mayo.

Durante la primera semana, los legisladores se reunirán en comités organizados por áreas de gasto hasta el viernes a mediodía a más tardar. Todo lo que no se resuelva será "promovido" (o enviado bajo el término técnico "bumped"), lo que significa que se remitirá a los jefes de presupuesto. El senador Ed Hooper, republicano por Trinity, y el representante Lawrence McClure, republicano por Dover, encabezan las negociaciones.

Aunque Hooper y McClure harán apariciones ocasionales en el Capitolio después del viernes, la mayoría de esas negociaciones se llevarán a cabo a puerta cerrada.

El liderazgo legislativo afirma que los legisladores regresarán después del Día de la Recordación (Memorial Day) para votar el presupuesto.

Existe un periodo de reflexión obligatorio de 72 horas entre el momento en que se publica el presupuesto final y el momento en que se puede realizar la votación.

Desde luego, el cronograma puede cambiar dependiendo de la relación entre el Senado y la Cámara de Representantes. Si el presupuesto no se termina para finales de junio, el estado entraría en un cierre parcial del gobierno, algo que nunca ha sucedido anteriormente.

Posteriormente, el presupuesto pasa al gobernador Ron DeSantis, quien tiene el poder de vetar partidas de gasto individuales.

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.