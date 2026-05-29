Disminuyen las solicitudes de voto por correo antes de las primarias de agosto en Florida

En 2021, el gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB 90, la cual exige a los floridanos renovar sus solicitudes de voto por correo después de cada elección general, es decir – cada dos años.

Anteriormente, los votantes registrados debían hacerlo cada cuatro años.

Funcionarios de los condados de Hillsborough, Pasco y Pinellas reportan una marcada disminución en las solicitudes de voto por correo para las elecciones primarias de mitad de período de agosto.

Brian Corley, supervisor de elecciones del condado de Pasco, señaló que su oficina (este link está en inglés) ha recibido más de 22,000 solicitudes de voto por correo hasta la fecha.

En el mismo punto de las elecciones generales de 2024, esa cifra se ubicaba en 77,000.

Corley atribuyó en parte esta disminución a las afirmaciones de algunos políticos que sostienen que el voto por correo abre las puertas al fraude.

“Vamos a realizar algunas iniciativas de divulgación comunitaria para recordar a los votantes que es un voto seguro y una modalidad popular, por lo que esperamos que esas cifras vuelvan a subir”, afirmó Corley.

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A lo largo de la región de Tampa Bay, las cifras reflejan una situación más compleja; en el condado de Sarasota, el volumen de solicitudes de voto por correo se mantiene bastante constante en comparación con el mismo período de 2024.

Paul Donnelly, vocero del supervisor de elecciones (este link está en inglés) de dicho condado, informó que todos los votantes registrados recibieron folletos de Notificación de Elecciones por correo para recordarles el cambio.

Crecen las preocupaciones por las restricciones

En 2021, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Florida y la organización Disability Rights Florida presentaron una demanda conjunta para impugnar la ley SB 90, bajo el argumento de que sus restricciones al voto por correo afectan de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos.

Un juez de distrito de Estados Unidos determinó inicialmente que la ley discriminaba indebidamente a los votantes afroamericanos, pero el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de EE. UU. revocó posteriormente su fallo (este link está en inglés).

Los defensores de estos derechos señalan que los adultos mayores y las personas con discapacidad enfrentan desventajas socioeconómicas que pueden complicar el proceso de renovación. Las personas con discapacidad tienen el doble de probabilidades de vivir por debajo del umbral de bajos ingresos en comparación con sus pares, mientras que los adultos mayores de 65 años constituyen el grupo de edad con mayor índice de pobreza en Florida.

A poco más de dos meses de las elecciones primarias de mitad de período de agosto, los activistas por los derechos al voto temen que muchos votantes por correo queden excluidos debido al requisito de renovación.

Sabemos que para las personas con discapacidad existe lo que llamamos la brecha de información. Por lo tanto, aunque estemos en un mundo tan digital donde se pueden hacer estas cosas con relativa facilidad, muchas personas enfrentan barreras para realizarlas en línea. Laura-Lee Minutello, analista de políticas públicas

Felicia Bruce, presidenta de la Alianza de Florida para Jubilados Estadounidenses (este link está en inglés) (FLARA, por sus siglas en inglés), externa su preocupación de que muchos adultos mayores no sepan que deben realizar este trámite.

“Deberíamos facilitar la participación en nuestra democracia, no dificultarla”, expresó Bruce. “Es un momento frustrante para los adultos mayores”.

Bruce añadió que los adultos mayores que han perdido sus privilegios de conducir o sus documentos en papel durante los huracanes no podrán verificar su identidad.

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Laura-Lee Minutello, analista de políticas públicas de Disability Rights Florida (este link está en inglés), también enfatizó que el formulario de renovación presupone un acceso confiable a la documentación de respaldo y a la tecnología digital.

Vivir con una discapacidad implica que un votante podría no contar con ninguno de estos recursos, particularmente si reside en una zona con acceso limitado a banda ancha, si no puede pagar el servicio de internet o si carece de una licencia de conducir.

“Sabemos que para las personas con discapacidad existe lo que llamamos la brecha de información”, explicó Minutello. “Por lo tanto, aunque estemos en un mundo tan digital donde se pueden hacer estas cosas con relativa facilidad, muchas personas enfrentan barreras para realizarlas en línea”.

Al igual que los adultos mayores, muchos votantes con discapacidad prefieren votar desde casa, evitando así las complicaciones de utilizar el transporte público o de buscar asistencia para votar en persona.

Minutello, quien tiene parálisis cerebral, mencionó que no considera que los legisladores estén necesariamente dirigiendo estas medidas en su contra o contra otros votantes con discapacidad, sino que simplemente sus necesidades no están siendo atendidas de forma adecuada.

“Simplemente no se nos toma en cuenta como población”, comentó. “Realizan estos cambios a la ley electoral sin siquiera pensar en las barreras que están creando”.

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En abril, la NAACP de Florida y FLARA presentaron una demanda federal independiente (este link está en inglés) para impugnar el proyecto de ley HB 991, el cual depuraría los padrones electorales y exigiría a los floridanos demostrar su ciudadanía.

Las personas de bajos ingresos que no cuentan con licencia de conducir, y que anteriormente podían utilizar identificaciones de centros de retiro o de salud para veteranos para votar por correo, necesitarán obtener un pasaporte, cuyo costo ronda los $165 (este link está en inglés).

Bruce considera que la mayoría republicana de Florida tiene como objetivo a los adultos mayores como bloque electoral.

“En el pasado, los adultos mayores éramos votantes confiables; eso ha cambiado en los últimos dos ciclos electorales, y esa es otra razón por la cual están expandiendo sus tácticas de supresión de votantes”, afirmó Bruce. “Se están inclinando más a votar por los demócratas porque las políticas están afectando directamente a sus bolsillos”.

Corley, a pesar de estar registrado como republicano, enfatiza que la oficina del supervisor de elecciones es apartidista, aun cuando los políticos a nivel nacional intenten desacreditar su labor.

Señaló que es un deber de los floridanos votar en las elecciones de mitad de período e instó a la población a comunicarse con su oficina para recibir asistencia con las boletas de voto por correo.

“La importancia de los comisionados del condado, de las juntas escolares — el impacto que tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos y votantes — es mayor que la de un presidente, por ejemplo”, concluyó Corley.

La fecha límite para solicitar (este link está en inglés) una boleta de voto por correo para las elecciones primarias de Florida (este link está en inglés) es el 6 de agosto a las 5 p. m., y los votantes deben devolver la boleta a más tardar a las 7 p. m. del día de las elecciones, el 18 de agosto.