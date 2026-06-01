Aquí tienes ocho datos clave ante el inicio de la temporada de huracanes de 2026

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 recorre del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorólogos han pronosticado una temporada bajo la influencia de El Niño, lo que podría traducirse en un número de tormentas inferior al promedio para este ciclo.

De acuerdo con la Red de Emergencia de la Radio Pública de Florida (este link está en inglés) (Florida Public Radio Emergency Network), el año pasado fue una temporada relativamente tranquila para el sureste de EE. UU. Se registraron 13 tormentas con nombre — cifra cercana al promedio a largo plazo —, pero ningún huracán tocó tierra directamente en el territorio estadounidense.

Sin embargo, ¿ofrece el pronóstico de primavera una imagen precisa de toda la temporada?

En el programa “The Florida Roundup”, John Morales — especialista en huracanes de NBC 6 South Florida y meteorólogo consultor certificado principal de ClimaData — junto con el ex administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Craig Fugate, ofrecieron una perspectiva sobre algunas de las dudas que usted pueda tener respecto a esta temporada.

A continuación, lo que necesita saber.

¿Cuál es la diferencia entre El Niño y La Niña?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), estos fenómenos representan los extremos opuestos de la Oscilación del Sur/El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) a lo largo del océano Pacífico ecuatorial.

El Niño se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical más cálidas de lo normal, mientras que La Niña presenta temperaturas más frías de lo habitual.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (este link está en inglés) (NOAA, por sus siglas en inglés), los vientos alisios se debilitan durante El Niño. Estos vientos se desplazan de este a oeste; sin embargo, para los efectos que conciernen al Atlántico, esto genera una mayor cizalladura del viento (cambios drásticos en la velocidad y dirección del viento a gran altura). Dicha condición contribuye a inhibir la actividad en la cuenca del Atlántico, aunque implica una actividad más intensa en las cuencas del Pacífico central y oriental.

Durante La Niña, los vientos alisios son más fuertes de lo habitual, y este patrón climático también puede derivar en una temporada de huracanes más severa para nuestra región.

Puede obtener más información sobre estas diferencias en el sitio web de la NOAA (este link está en inglés).

¿Es el pronóstico de huracanes en la primavera una proyección precisa para toda la temporada?

En el programa “The Florida Roundup”, el meteorólogo John Morales señaló que, si bien se puede anticipar la formación de El Niño este año, se debe mantener la cautela respecto a las expectativas para la temporada en general.

"Especialmente porque los pronósticos para este tipo de fenómenos, ya sea El Niño o La Niña, que se emiten en la primavera tienden a no ser del todo precisos en ocasiones", comentó Morales al presentador Tom Hudson. "Creo que podemos tener la certeza de que se formará un fenómeno de El Niño, pero en cuanto a su intensidad, es mejor esperar a contar con modelos más sólidos conforme avance el verano".

Morales añadió que los pronósticos realizados a finales del verano ofrecerán una mayor certidumbre sobre el desarrollo de la segunda mitad de la temporada. El periodo crítico o pico de la temporada de huracanes suele registrarse alrededor del 10 de septiembre.

Asimismo, subrayó que es fundamental mantenerse prevenidos y cautelosos este año, ya que basta con una sola tormenta para causar devastación.

Dado que El Niño y La Niña ocurren en el océano Pacífico, ¿cómo influye esto en lo que sucede y proviene de la costa de África o en lo que podría formarse en el golfo de México?

Morales explicó que lo que sucede es una acumulación de agua muy cálida en el Pacífico ecuatorial oriental. Esto ocurre en una zona donde el agua que surge de las profundidades proviene de la Antártida y suele ser fría, lo cual constituye la condición normal.

Cuando se pasa a una condición cálida, Morales detalló que se genera una superficie marina templada. El aire en contacto con esta agua oceánica cálida pierde densidad debido al aumento de temperatura y adquiere flotabilidad. Por lo tanto, el aire asciende y genera lluvias y tormentas eléctricas en el Pacífico oriental, afectando a lugares como Ecuador y Perú.

"Todo ese aire que se eleva por la actividad de las tormentas eléctricas que se desarrollan en esa parte del mundo, una vez que alcanza los niveles superiores de la atmósfera, tiene que desplazarse a algún lugar; al llegar a ese nivel se dispersa y se dirige en todas direcciones. Esto incluye el aire que se mueve de oeste a este, el cual intensificará los vientos del oeste en las capas altas de la atmósfera a través del Caribe y del golfo de México, y es ahí donde se tiende a inhibir la actividad de los huracanes".

¿Cuál es la diferencia entre una vigilancia y una advertencia de huracán?

Vigilancia de huracán (Hurricane Watch):

Según la División de Manejo de Emergencias de Florida (este link está en inglés) (FDEM, por sus siglas en inglés), la emisión de una vigilancia significa que existe la posibilidad de que se presenten condiciones de huracán en la zona dentro de las próximas 48 horas.

Este aviso debe activar su plan de contingencia ante desastres y motivar la adopción de medidas proactivas — en especial aquellas que requieren mayor tiempo —, tales como asegurar una embarcación o evacuar una isla de barrera.

Advertencia de huracán (Hurricane Warning):

La emisión de una advertencia significa que se prevé la llegada de condiciones de huracán en el área dentro de las próximas 36 horas.

Una vez que se establece este aviso, usted debe estar en proceso de concluir las acciones de protección y determinar el lugar más seguro para resguardarse durante el paso de la tormenta.

¿Cómo saber si debe permanecer en casa o evacuar antes del impacto de un huracán?

Si su vivienda no se encuentra en una zona de evacuación, usted podría refugiarse en su propio hogar durante la tormenta.

Para localizar su zona de evacuación y los posibles refugios disponibles en los condados de la región de Tampa Bay, haga clic aquí (este link está en inglés).

LEA TAMBIÉN: Cómo localizar su zona de evacuación por huracanes en Florida (este link está en inglés)

En caso de que decida resguardarse en casa, permanezca en el interior, lejos de ventanas y puertas exteriores. No salga de su hogar hasta que las autoridades oficiales indiquen que es seguro hacerlo.

¿Qué documentos debe tener a la mano durante una emergencia?

A continuación se presenta una lista de documentos esenciales que debe asegurarse de conservar en un contenedor impermeable:

Tarjetas de seguros médicos

Historiales médicos

Información bancaria

Números de tarjetas de crédito

Copias de las tarjetas del Seguro Social

Copias de actas de nacimiento y/o de matrimonio

Otros documentos personales de importancia

Un juego de llaves del automóvil, de la casa y de la oficina

Identificación de animales de servicio, registros veterinarios y comprobantes de propiedad

Información sobre los establecimientos donde surte sus recetas, así como el nombre de los medicamentos y sus respectivas dosis

Copia del testamento

LEA TAMBIÉN: Desde suministros y mascotas hasta cómo solicitar asistencia de FEMA: Respuestas a las preguntas más comunes sobre huracanes (este link está en inglés)

¿Cuál es la función de FEMA en el contexto de los huracanes?

El exadministrador de FEMA, Craig Fugate, señaló que algunas personas consideran a FEMA como el primer cuerpo de respuesta ante la emergencia, pero no es así. Explicó que, en la mayoría de los casos, la labor de la agencia se centra en el reembolso de fondos tras el desastre, dado que su función principal es proporcionar asistencia financiera por pérdidas materiales.

"De quienes realmente se debe hablar es de la División de Manejo de Emergencias de Florida, de la oficina de manejo de emergencias de su condado y de la Guardia Nacional de Florida, porque ellos son quienes llegarán primero, y ese equipo de trabajo no ha cambiado", afirmó Fugate. "No me preocupa lo que FEMA vaya a hacer; de hecho, si habla con la mayoría de los directores de emergencias, verá que a ellos lo que más les preocupa son los recursos económicos".

A pesar de que las dependencias locales y estatales constituyen el personal de primera línea durante una contingencia, FEMA es la institución coordinadora para ayudar a la población "antes, durante y después de los desastres", conforme a lo estipulado en su sitio web.

¿Cómo se solicita la asistencia de FEMA?

Dependiendo de la declaración de desastre que se emita, usted podría ser elegible para solicitar la asistencia de FEMA. De acuerdo con la FDEM, las vías disponibles para realizar el trámite son las siguientes:

Por internet, a través de su sitio web (este link está en inglés) oficial.

Mediante el uso de la aplicación móvil de FEMA.

Por vía telefónica, llamando a FEMA (este link está en inglés) al 800-621-3362, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se cuenta con operadores multilingües. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el servicio de retransmisión de video (VRS, por sus siglas en inglés), servicio telefónico con subtítulos u otros, proporcione a FEMA el número específico de dicho servicio.

Asimismo, es posible que se habiliten centros de recuperación por desastre de FEMA de carácter temporal en las zonas afectadas por el huracán. Puede consultar la aplicación de FEMA o utilizar el localizador de centros de recuperación por desastre (DRC Locator) en su portal web para conocer las ubicaciones y los horarios de atención.