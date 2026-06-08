Algunos trabajadores de Florida recurren a los oficios técnicos ante el aumento del desempleo y la incertidumbre por la IA

Cada vez más floridanos están aprendiendo un oficio, como la carpintería o la construcción.

Los expertos en el mercado laboral señalan que este cambio podría significar que los trabajadores buscan estabilidad laboral, en medio del aumento del desempleo y la incertidumbre sobre la inteligencia artificial en el estado. Esto se debe a que los oficios técnicos suelen tener un bajo costo de entrada y cuentan con una alta demanda.

LEA TAMBIÉN: La confianza del consumidor en Florida cayó en mayo ante el aumento de la preocupación por el desempleo (este link está en inglés)

Esto fue lo que ayudó a Mark Smith a conseguir empleo.

Smith es un trabajador de riesgos viales en Tampa, quien afirmó que aprender un oficio especializado fue un salvavidas después de haber pasado un tiempo en prisión.

"Toda mi vida, nunca mantuve empleos, nunca me importó un trabajo, no tenía nada que ofrecer a una empresa para que me contratara, no sabía nada. Como digo, obtuve la licencia de OSHA y algunos otros certificados, y... simplemente me colocó en el camino correcto", expresó.

Smith obtuvo las certificaciones y licencias necesarias para su empleo al trabajar con el CDC de Tampa, una organización que ofrece diversos programas de pre aprendizaje y recursos para el desarrollo profesional.

Courtesy of the CDC of Tampa Mark Smith utiliza una herramienta en un aparato eléctrico durante una capacitación laboral en el CDC de Tampa.

David Jones, director de desarrollo de la fuerza laboral de la organización sin fines de lucro, señaló que están observando un creciente interés en la capacitación técnica entre mujeres, adolescentes y personas que están dejando los empleos corporativos.

"A veces nos costaba trabajo tener a 20 personas en clase. Ahora, tenemos listas de espera", afirmó.

Jones explicó que el atractivo del trabajo técnico ha sido desde hace mucho tiempo las bajas barreras de entrada, la alta demanda de mano de obra y, últimamente, el bajo riesgo de ser reemplazado por la IA. En Tampa, mencionó que ha notado un incremento de personas que trabajaban en finanzas y seguros realizando un cambio de carrera hacia la industria de los oficios.

"Hay personas que han tenido puestos corporativos, que han trabajado durante años en áreas específicas que no eran, ya sabe, el típico trabajo de cuello azul, y que están intentando buscar algo nuevo", comentó.

Esto no significa que la industria de los oficios sea inmune a las crisis del mercado.

Si bien el mercado laboral de Florida ganó en términos netos 15,700 empleos en la comparación año tras año, siete de las 10 principales industrias del estado registraron un crecimiento laboral negativo, según las cifras más recientes publicadas por Florida Commerce (este link está en inglés).

Entre ellas se encontraron las actividades financieras en el sector inmobiliario, con una caída de aproximadamente 10,000 empleos; los puestos de comercio, transporte y servicios públicos, con casi 4,000 empleos menos en todo el estado; la manufactura, con la pérdida de 2,400 puestos; y la construcción, con 1,200 empleos menos.

Smith compartió que disfruta de estabilidad laboral, horarios fijos y buenas prestaciones. Para él, es el salario lo que se queda corto. Para llegar a fin de mes, trabaja por las noches como personal de seguridad en un establecimiento nocturno.

Las industrias que están impulsando el mercado laboral de Florida son los servicios de educación y salud, los servicios profesionales y empresariales, y el turismo, de acuerdo con los datos de empleo más recientes.

Anthony Gagliano, vicepresidente de CareerSource Suncoast, señaló que las tendencias del mercado también están influyendo en las decisiones profesionales de los jóvenes.

"Creo que obviamente... la atención médica y los oficios técnicos son áreas hacia las cuales estamos viendo que más de nuestros adolescentes y jóvenes se están inclinando", explicó. "Porque creo que allí hay oportunidades, y luego, esa ola de la IA podría llegar mucho más adelante en el camino, si es que llega a ocurrir en ese sector".

Gabriella Paul cubre las historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa para WUSF. Aquí puede encontrar cómo compartir su historia con ella.