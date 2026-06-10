Su papá la ayudó a elegir el oboe y eso definió su mundo

La oboísta, Amy Collins, creció en Boston y, tras mudarse un par de veces, su familia terminó instalándose en Florida cuando ella iba a la escuela primaria.

Ha vivido en Tarpon Springs durante los últimos 25 años.

En esta conversación, habla sobre su vida en la música desde que su padre, quien era violonchelista, la ayudó a elegir el oboe, entre otros temas.

La siguiente entrevista fue editada por razones de claridad y brevedad.

Los papás siempre quieren que los músicos estudien leyes o algo similar como respaldo. ¿Tus papás eran así?

No, mi mamá y mi papá me dijeron: "Haz lo que quieras hacer", y mi papá estaba encantado de que yo entrara a la universidad a estudiar música.

¿Hubo algún momento en el que te hayas sentido desanimada por cómo eran las cosas? Pienso en las mujeres músicas del pasado que se enfrentaron a muchos retos por su género.

De acuerdo. Cuando yo estaba ingresando al mundo profesional, eso ya no era un problema. En el pasado, estoy segura de que sí lo fue. Conozco a varias músicas, como una que ahora es directora interina de la Filarmónica de Nueva York, que pasaron por eso.

¿Cómo le haces para hacer todo lo que haces? ¿Podrías platicarme sobre algunas de las actividades que realizas?

Ahora enseño clases en la Universidad del Sur de Florida (USF). Tocó en muchos de los espectáculos que se presentan en el Straz Center, aunque desde la pandemia, estos han disminuido notablemente. Después de dos años de no tener partes legítimas para oboe, finalmente voy a tocar en "Wicked" en febrero durante todo el mes, así que estoy muy emocionada por eso. Soy oboísta principal en la Sinfónica de Venice, en Venice, Florida, y en la Orquesta Filarmónica de The Villages, pero esos son trabajos de tiempo parcial. Además, tengo mi propio negocio donde fabrico y vendo alrededor de 300 cañas al mes, las cuales se envían a todo el mundo. Actualmente tengo a clientes presionándome porque estoy retrasada con los pedidos, pero es todo lo que puedo hacer.

Cuéntame sobre tu dúo, "Amici", la mujer con la que te presentas y cómo empezó el proyecto.

Nos conocimos en Italia hace probablemente unos 12 o 14 años. Tocamos y enseñamos en un festival de música, y simplemente hicimos click. Ella daba clases en la Universidad de Baylor y yo en la USF, y a su esposo le ofrecieron un trabajo universitario en el HCC (ahora Hillsborough College), por lo que se mudaron aquí desde Texas. Cuando Kim McCormick se jubiló de la USF, fui a la oficina del director para decirle: "Tienen que contratar a Francesca Arnone". Así que ella terminó quedándose con el puesto. Como encargamos muchas obras, tuvimos que pensar en un nombre. Originalmente éramos "Amici Musicale" e integrábamos a una tercera persona si lo necesitábamos, como un piano. Luego, hace varios años, la USF contrató a Andrea Feitl y las tres conectamos de inmediato. Así que decidimos: "Muy bien, esto es 'Amici' ahora, este es nuestro grupo".

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¿Cómo funciona el proceso cuando encargan música?

Bueno, encuentras a estos compositores que te gustan y luego tienes la suerte de conseguir una subvención o simplemente llegar a un acuerdo con el compositor. A veces realmente quieren escribir algo para nosotras, así que les damos una pequeña aportación. La mayoría de las veces obtenemos dinero de subvenciones. Para este proyecto que estamos haciendo ahora, de hecho solicité una subvención de Creative Pinellas. Sin embargo, la semana en que iban a anunciar a los ganadores, los comisionados de la ciudad le quitaron los fondos a todo el programa. Así que pensé: "Bueno, supongo que esto no va a suceder".

Cuando estoy en Venice, me quedo con lo que se conoce como una familia de acogida. Y la esposa me dijo: "Amy, tenemos que hacer este proyecto", y yo le respondí: "¡Pues sí!". Ella me dijo: "Yo pagaré por el encargo de la obra". Luego, cuando no puedo quedarme con Gerry y Pat, me hospedo con una persona llamada Eleanor. Eleanor me dijo: "Yo aportaré la misma cantidad", y después otro vecino comentó: "Yo también quiero cooperar para eso". Así fue como surgió esto. Se financió de forma privada, lo cual es increíble.

Pero el proceso consiste en buscar a un compositor que nos guste, abrir los canales de comunicación y decirle: "Nos gustaría que escribieras una pieza para 'Amici'. Podrías usar flauta, flauta alta o flautín. Podrías usar oboe, corno inglés u oboe d'amore. Podrías incluir piano o no. Nosotras preferimos el piano porque es mucho desgaste físico si solo tocamos las dos todo el tiempo".

La compositora Kimberly Osberg

Y así fue como encontramos a la compositora Kimberly Osberg. Francesca la conoce; es bastante popular en el mundo de la flauta por sus composiciones y es una figura emergente. Luego simplemente le dije: "Esta es la obra de arte, esta es la inspiración principal. También puedes buscar otras obras si quieres", lo cual hizo, y estamos vinculando todo con las piezas de Chris Still.

Estoy segura de que tuvieron muchas conversaciones con la compositora.

Siempre intentamos dejarlo a criterio del compositor para que pueda ser creativo. Solo le dije que todo giraba en torno a la obra de arte del sello de Tarpon Springs. Todo es sobre Tarpon Springs; hay un Museo del Patrimonio donde se pueden encontrar muchas de las pinturas de Chris, y gran parte de su obra fue pintada en Tarpon Springs. Queríamos que durará unos 15 minutos para la idea original de la subvención. Pero luego, cuando conseguimos este financiamiento, lo aumentamos a 20 minutos. También le pedimos múltiples movimientos, para que pudiera dejarse llevar y permitir que fluya su creatividad. Ella tiene un proceso muy interesante en el que conserva bocetos de sus ideas de cuando estaba observando las pinturas.

¿Se interpretará con los tres miembros de "Amici"?

Sí, es para flauta y flautín, oboe y corno inglés, y piano.

Vaya. Estilísticamente, ¿cómo definirías esta música?

No me gusta decir que es contemporánea, porque eso abre un debate interminable. Tiene momentos muy interesantes, pero también temas muy atractivos. Así que no sé cómo llamarla, porque decir "contemporánea" hace que la gente pierda el interés. ¿Quizás "música de hoy"?

¿A quién se le ocurrió el título?

A la compositora. "Anathallō". Osberg definió esta palabra griega como "florecer de nuevo". Mencionó que era "una forma de honrar los esfuerzos de la comunidad de Tarpon Springs para proteger y renovar su entorno al restaurar el faro, la victoria de la reserva de West Klosterman, etc.", comentó.

Yo llamé a todo el proyecto "Donde la tierra, el agua y la música se encuentran", pero a ella se le ocurrió el nombre de la pieza y los nombres de los movimientos por su cuenta.

¿Cómo conoces al artista Chris Still?

Fuimos juntos a la escuela preparatoria, a la Dunedin High School. Ahí fue donde realmente conocí a Chris.

¿Podrías platicar un poco sobre él?

Es increíble. La forma en que funciona su cerebro es asombrosa. Cuando hace una pintura, se sumerge por completo en la historia de lo que sea que esté pintando. Cuando pinta algo como el sello, arma una versión completa en tercera dimensión de un sello. Luego hace un boceto y después la pintura. Es muy divertido y sencillo. Solíamos sentarnos en la parte trasera de la clase de historia y siempre nos metíamos en problemas. De cualquier cosa que estuviera hablando el profesor, él hacía un boceto y nos la pasábamos riendo. Fue el director de la banda de marcha de la Dunedin High School en nuestro último año. Es un tipo genial.

Has hecho mucho en tu carrera musical. ¿Cuál es tu parte favorita de la música o el aspecto que más disfrutas de lo que haces?

¡Simplemente ser creativa! Para mí no es un trabajo, es un estilo de vida. Es decir, cuando tengo una caña defectuosa, se siente como un trabajo, pero me resulta muy gratificante. Hace 38 años, cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer y falleció, quise retribuir de alguna manera, porque vi cómo el personal de cuidados paliativos vino a visitarlo y a cuidarlo. En ese tiempo, ofrecían clases para profesionales de la música terapéutica (que son personas que ofrecen música acústica en vivo a la cabecera de pacientes enfermos o terminales). Así que tomé los cursos y me certifiqué como profesional de la música terapéutica para poder tocar junto a la cama de alguien enfermo, de alguien que sale de una cirugía o que recibe tratamientos contra el cáncer. Lo que eso me enseñó fue que la música es su propio idioma. Conmueve a las personas de formas que no se pueden describir.

Por eso, ahora, cuando estoy en un concierto, observó al público y busco a esas personas a las que les costó trabajo asistir, o para quienes ir a un concierto representa todo su mundo, e intento llegar a ellas a través de mi interpretación. Sé que suena cursi.

No, para nada. Creo que es algo maravilloso. ¿Tienes pasatiempos que no estén relacionados con la música?

Me gusta cocinar y realmente estoy empezando a interesarme en cultivar hierbas y verduras. Pero la verdad es que no tengo tiempo para otros pasatiempos.