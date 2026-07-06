USF anuncia medidas orientadas a proteger a estudiantes en viviendas fuera del campus

Tras los asesinatos (este link está en inglés) de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida en abril, el presidente de la universidad, Moez Limayem, declaró que tomaría medidas para ayudar a garantizar la protección de los estudiantes que residen en viviendas fuera del campus.

El viernes, Limayem anunció planes para trabajar con varios complejos habitacionales con el fin de "adoptar las mejores prácticas para respaldar la seguridad y protección de los estudiantes de la USF".

Limayem señaló que la universidad coordinó con casi 50 proveedores de vivienda para conformar la Red de Vivienda Fuera del Campus de la USF (USF's Off-Campus Housing Network).

"Este acercamiento es un primer paso fundamental porque, si bien la universidad no puede controlar las condiciones en propiedades que no son de su dueño o que no son operadas por la USF, podemos incentivar a los propietarios a trabajar con nosotros adoptando de manera voluntaria estándares elevados de seguridad y comunicación", escribió Limayem en un correo electrónico dirigido a estudiantes y personal.

Limayem indicó que examinará la seguridad de las viviendas fuera del campus después de que las muertes de los estudiantes de doctorado de la USF, Zamil Limon y Nahida Bristy, impulsarán peticiones de mayor transparencia (este link está en inglés) en las prácticas de vivienda de la institución.

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Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, era el compañero de departamento de Limon en el complejo residencial Avalon Heights.

Limayem explicó que la red será un esfuerzo coordinado entre la universidad y los proveedores de vivienda que fueron invitados a participar en la iniciativa.

También incluye orientación por parte del Departamento de Policía de la USF sobre estándares de seguridad, tales como iluminación, cámaras de vigilancia y acceso a los edificios.

"La invitación a participar en nuestra nueva Iniciativa de Vivienda para Estudiantes Fuera del Campus incluye un contacto directo por correo electrónico para facilitar y fortalecer la comunicación, mejorar los recursos compartidos y promover la alineación con prácticas de seguridad ampliamente reconocidas que apoyen el éxito estudiantil", escribió Limayem.

Además, Limayem mencionó que la universidad está brindando recursos a los estudiantes para ayudarles a seleccionar compañeros de departamento, evaluar detalladamente a los arrendadores y reportar cualquier inquietud relacionada con sus compañeros o su vivienda.

"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siempre son nuestra máxima prioridad", escribió Limayem. "Aunque todavía queda más por hacer, me alienta la colaboración y la capacidad de respuesta que ya hemos visto por parte de los proveedores de viviendas fuera del campus, y espero continuar con esta importante labor".