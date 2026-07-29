Cómo pueden prepararse las personas mayores para la temporada de huracanes

Faltando aún lo más fuerte de la temporada de huracanes, funcionarios del condado de Hillsborough afirman que es esencial contar con un plan de manera inmediata. Esto aplica especialmente para los adultos mayores, quienes podrían necesitar un poco de preparación adicional.

El condado de Hillsborough realizó recientemente una sesión de seguridad ante huracanes en el Centro para Personas Mayores de Brandon adaptada a los adultos mayores. Asistieron más de 50 adultos mayores, llenando tres talleres enfocados en la preparación de alimentos, la elaboración de un plan para la temporada de huracanes y la integración de un kit de medicamentos.

"Todos sabemos que es importante que todos estén preparados para los huracanes, ya saben, al ser residentes de Florida", dijo Francis Durán Brea, gerenta general del Departamento de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough.

"Pero es especialmente importante para nuestras personas mayores y nuestros adultos mayores, simplemente porque la mayoría de ellos tiene medicamentos recetados y requieren más tiempo de preparación".

Maria Avlonitis / WUSF Francis Durán Brea, gerenta general del Departamento de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough, traduce para hispano hablantes durante un taller sobre la preparación de medicamentos y kits de emergencia para huracanes.

Los adultos mayores pueden comenzar sus preparativos para la temporada de huracanes gradualmente, indicó Durán Brea, abasteciéndose de los artículos que necesitan desde ahora. Estas preparaciones no tienen por qué ser costosas, agregó; se puede hacer mucho con un presupuesto limitado.

"Mantente listo para que puedas estar listo", expresó. "Esa es la frase que todos deberían recordar".

Mantener saludable el suministro de alimentos para huracanes

Funcionarios del condado de Hillsborough aconsejan abastecerse de alimentos saludables no perecederos para al menos tres días, aunque lo ideal es para una semana.

Brian Taylor, dietista registrado del Departamento de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough, señaló que es importante tener almacenada comida que le guste para los huracanes, pero que siga siendo buena para la salud.

"Es importante que sigamos con nuestro estilo de vida saludable", dijo Taylor. "Si tenemos presión arterial alta o si tenemos diabetes, este no es el momento de comprar galletas, dulces y galletas saladas".

Maria Avlonitis / WUSF Brian Taylor, dietista registrado del Departamento de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough, sirve una comida saludable con alimentos de los que las personas mayores pueden abastecerse para los huracanes.

Algunos de los alimentos que recomienda almacenar son:

Avena

Bebidas con proteina

Tortillas

Paquetes de arroz

Verduras en lata bajas en sodio

Vasos de fruta instantánea sin azúcares añadidos

Frutas que no requieran refrigeración

Atún en empaque individual

Semillas de chía

Especias

También es importante almacenar un galón de agua al día por cada persona en el hogar, indicó Taylor. Sugirió comprar garrafones de cinco galones para almacenar agua antes de un huracán. También se pueden llenar bolsas Ziploc con agua y congelarlas, agregó.

Un artículo importante que todos deberían tener es un abrelatas, señaló Taylor. Aunque algunas latas tienen abrefácil, dijo que siempre es buena idea tener un abrelatas manual como respaldo.

Preparación de medicamentos y del kit de emergencia

Si toma medicamentos recetados, Brian Eckhart, gerente de Gestión de Calidad de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough, dijo que se recomienda tener al menos dos semanas de medicamentos al entrar en una emergencia.

Algunas compañías de medicamentos le permitirán obtener un resurtido de emergencia cuando se encuentre en una emergencia declarada, agregó; aunque ahora es el momento de hablar con su farmacia y seguro para ver si califica para ese beneficio.

Si alguno de sus medicamentos necesita refrigeración, sugirió hablar con su farmacéutico para averiguar cuánto tiempo puede estar a temperatura ambiente y seguir siendo efectivo, en caso de que se pierda la energía eléctrica. Eckhart recomendó comprar una pequeña hielera portátil y bolsas de hielo para mantener en el congelador y guardar esos medicamentos.

"Una vez que el refrigerador se apague y comience a llegar a temperatura ambiente, cambie a su hielera portátil", dijo. "Eso le ganará más tiempo hasta que, con suerte, regrese la energía y ese medicamento siga siendo seguro".

Maria Avlonitis / WUSF Brian Eckhart, gerente de Gestión de Calidad de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Hillsborough, muestra algunos artículos que las personas mayores pueden incluir en sus kits de emergencia.

Algunos artículos que Eckhart recomendó incluir en su kit de emergencia:

Analgésicos de venta libre

Antidiarreicos

Curitas

Pomada antiséptica

Toallitas antibacterianas

Crema de hidrocortisona

Agua y Gatorade

Desodorante

Enjuague bucal

Es especialmente importante que los adultos mayores tengan medicamentos antidiarreicos en sus kits de emergencia, indicó Taylor. Perder la energía eléctrica significa pasar a comer alimentos no perecederos, dijo, y comer alimentos que normalmente no están en su dieta puede alterar el estómago. La diarrea puede causar deshidratación, agregó, por lo que es importante contar con medicamentos para prevenir esa pérdida de líquidos.

¿Cuál es su plan de emergencia?

Funcionarios del condado de Hillsborough animan a los residentes a estar preparados para los huracanes (este link está en inglés). Una de las cosas más importantes que pueden hacer los residentes es registrarse para recibir las alertas del condado (este link está en inglés), las cuales envían notificaciones basadas en su ubicación sobre alertas que incluyen evacuaciones y tiempo severo.

Los funcionarios recomiendan mantener también una batería externa lista para cargar el teléfono en caso de emergencias.

Asimismo, es importante mantener al menos $100 en efectivo a la mano. Los funcionarios recomiendan guardar los documentos importantes en una bolsa pequeña e impermeable que pueda llevar consigo.

Para los adultos mayores, especialmente quienes viven solos, es importante hacer un plan con sus familiares y que ellos conozcan su ubicación. Verifique si vive en una zona de evacuación (este link está en inglés) y planifique con anticipación cómo evacuar, en lugar de hacerlo cuando haya un huracán a la vuelta de la esquina.

La línea Sunshine Line (este link está en inglés) ofrece transporte para adultos mayores, personas con discapacidades y residentes de bajos ingresos en el condado, y el programa puede brindar asistencia con las evacuaciones por huracanes; sin embargo, es necesario registrarse con anticipación.

Consulte los refugios locales a los que puede evacuar y si se permiten mascotas. Los funcionarios recomiendan llevar sus propias cobijas y almohadas, simplemente para estar más cómodos.

Si tiene necesidades médicas que requieran equipo eléctrico, como una máquina de diálisis, los funcionarios señalan que es importante registrarse antes de un huracán en un refugio para necesidades especiales (este link está en inglés), el cual cuenta con generadores en caso de un corte de energía.

Rob Herrin, jefe de Información Pública de Rescate contra Incendios del Condado de Hillsborough, dijo que es importante hacer un plan antes de que haya una tormenta amenazando la zona.

Aunque una mayor parte de la comunidad está involucrada en la preparación para huracanes, dijo que es importante no dejar que huracanes como Helene y Milton "se conviertan en un recuerdo lejano".

"Recuerden cómo fue esa experiencia. Recuerden cómo salieron adelante", dijo Herrin. "Si tuvieron algunos retos, adáptense a ellos. Así, si vuelve a suceder, estarán mejor preparados".