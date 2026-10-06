Escuelas de Manatee ya pueden transmitir video en vivo dentro de sus planteles a los cuerpos de emergencia

Un nuevo sistema de seguridad en las escuelas del condado de Manatee permite a los cuerpos de emergencia ver video en tiempo real mientras se desarrolla una emergencia, informaron las autoridades.

Se trata de un sistema de dos partes que utiliza las cámaras de vigilancia actuales y una tecnología llamada OpenEye, la cual se activa cuando un profesor o un miembro del personal presiona un botón en el gafete que portan.

Posteriormente, el director de la escuela o el equipo de seguridad pueden activar una transmisión de video en vivo de las cuatro cámaras más cercanas. Esas imágenes se transmiten a la policía local y a los cuerpos de emergencia.

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Los peores escenarios incluyen "si se trata de una evacuación, un resguardo en el lugar o un confinamiento por la posible presencia de un tirador activo", señaló Scott Hansen, director de tecnología del Distrito Escolar del Condado de Manatee.

Estos eventos "se activan en el centro de inteligencia en tiempo real del departamento del alguacil", indicó Hansen.

"Ellos van a tener visibilidad sobre la situación y, en ese momento, contarán con oficiales de respuesta que se desplazarán hacia nuestra escuela", añadió.

CENTEGIX El sistema se activa cuando alguien presiona un botón de alerta en su gafete.

Otros escenarios podrían ser una emergencia médica, como cuando alguien se desmaya por un ataque al corazón en el pasillo, o si se desata una pelea.

En estos casos, si un miembro del personal presiona su botón de seguridad, el sistema activa las cuatro cámaras más cercanas. El equipo de seguridad de la escuela o el director pueden activar la transmisión de video hacia los cuerpos de emergencia. Asimismo, el sistema envía coordenadas geoespaciales para que los equipos de rescate puedan planificar su llegada.

La idea es "posicionar mejor a nuestros cuerpos de emergencia para responder cuando ocurra un evento en uno de nuestros campus escolares", afirmó Hansen.

Por ley, todas las escuelas deben contar con sistemas de alerta de crisis y cámaras de seguridad. Sin embargo, la mayoría no puede transmitir en vivo hacia agencias externas.

CENTEGIX Un miembro del personal de las escuelas del condado de Manatee observa la transmisión de video de una cámara en un monitor de computadora.

Respecto a las preocupaciones sobre la privacidad, "solo se activa cuando un empleado del distrito solicita ayuda", explicó Brent Cobb, director ejecutivo de la empresa de seguridad Centegix. "Y en el instante en que los administradores y los cuerpos de emergencia cierran esa alerta, la transmisión se interrumpe".

Las escuelas del condado de Manatee señalan que ya han tenido que utilizar el sistema en emergencias médicas.

"El conocimiento de la situación facilita aún más que las personas que responden sepan qué ocurre y lleguen al lugar. Porque cada segundo cuenta", expresó Cobb.

La tecnología forma parte de un contrato de cinco años con Centegix, empresa que fabrica botones de pánico portátiles, y OpenEye, enfocada en plataformas de vídeo en la nube.

El sistema le cuesta al distrito escolar de Manatee $831,000 dólares al año, según una vocera del distrito ($345,000 dólares para Centegix y $486,000 dólares para OpenEye).

Hansen precisó que 62 instalaciones de las escuelas del condado de Manatee iniciarán el ciclo escolar 2026-2027 con esta tecnología.