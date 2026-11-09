Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3. Pero ¿qué sigue a continuación?

Los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 3, la cual reducirá los impuestos sobre la propiedad para muchos propietarios de viviendas en Florida a partir del próximo año.

Necesitaba al menos el 60 % de los votos y obtuvo alrededor del 62 %.

¿Qué sucede ahora? Esto es lo que los residentes de Florida necesitan saber:

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¿Qué hace la Enmienda 3?

La reducción fiscal afectará las exenciones por residencia principal (homestead exemptions) en los impuestos sobre la propiedad que no se destinan a las escuelas.

Para el próximo año, la mayoría de los propietarios no tendrán que pagar esos impuestos sobre los primeros $150,000 del valor tasado de su propiedad. Eso representa aproximadamente tres veces el monto actual. La exención actual es de alrededor de $50,000, pero los primeros $25,000 eximen todos los impuestos sobre la propiedad, incluidos los destinados a los distritos escolares.

La exención aumentará a $250,000 al año siguiente y posteriormente podrá ajustarse según la inflación.

La Enmienda 3 también afecta a las propiedades que no son residencia principal, como negocios y unidades de alquiler. En este momento, el valor imponible de esas propiedades puede aumentar hasta un 10 % al año. La enmienda reducirá ese límite a la mitad.

Quienes se muden a Florida a partir del próximo año no recibirán la nueva exención por residencia principal ampliada sino hasta su quinto año de recibir la exención anterior.

¿Qué efecto tendrá?

En primer lugar, muchos propietarios de viviendas en Florida verán ahorros.¿Cuánto? Haga click aquí (este link está en inglés) para acceder a una fuente que ayudará a los residentes a calcularlo.

Sin embargo,los efectos no serán inmediatos: "La enmienda propuesta no afectará los recibos del impuesto sobre la propiedad de 2026; todas las tasaciones, exenciones y cálculos para el año fiscal 2026 seguirán la ley vigente de Florida", señala una página web (este link está en inglés) del Tasador de Propiedades del Condado de Leon.

No obstante, lo que los residentes ahorren es lo que los gobiernos locales perderán.

Un análisis económico estatal (este link está en inglés) predijo que los gobiernos locales podrían perder casi $5,000 millones debido a la aprobación de la Enmienda 3. Esas pérdidas aumentarían hasta acercarse a los $9,000 millones al año siguiente, con un impacto recurrente eventual de casi $12,000 millones.

"Se verán recortes en los servicios y programas locales, o bien se verán aumentos de impuestos", afirmó Jackson Peel, director de comunicaciones de Save Our Services - No on 3 (este link está en inglés)."Y cada comunidad individual tendrá que decidir cuál de esas opciones o qué combinación de ambas podrá implementar".

Peel señaló que el gobierno estatal y los gobiernos locales "deben hacer todo lo posible para garantizar que los recortes de servicios y los aumentos de impuestos no recaigan sobre las familias trabajadoras ni sobre las personas mayores de Florida".

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¿Qué sucede ahora?

El gobernador Ron DeSantis deseaba inicialmente que la medida otorgará a los residentes de Florida una reducción aún mayor, pero aun así promovió la Enmienda 3 a medida que se acercaba el día de las elecciones.

"Estoy muy orgulloso de todos los que han formado parte de esto, y sé que es algo muy significativo para muchos residentes de Florida", declaró en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Dado que entra en vigor a principios de 2027, DeSantis señaló que será necesaria una sesión especial antes de que concluya su mandato para aprobar la legislación que especifique cómo funcionará la enmienda. DeSantis indicó que espera que los legisladores decidan cuándo llevar a cabo dicha sesión.

"Trabajaré con ellos", expresó DeSantis. "Probablemente dejaré que ellos elijan las fechas. Al fin y al cabo, en este momento me encuentro en funciones salientes".

Douglas Soule / WUSF El gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa en el Capitolio de Florida el miércoles 4 de noviembre de 2026.

DeSantis dejó en claro que desea recortes fiscales más profundos en el futuro, refiriéndose a la enmienda como "el comienzo de nuestros esfuerzos para eliminar el impuesto sobre la propiedad en el estado de Florida".

También afirmó que desea evitar que los gobiernos "evadan la enmienda y cobren impuestos [a los residentes] por otras vías", como mediante una "Declaración de Derechos del Contribuyente".

"También trabajaré con la legislatura para proporcionar un fondo de financiamiento que nos permita otorgar subvenciones a los gobiernos locales para necesidades fundamentales", agregó.

El representante federal republicano Byron Donalds asumirá la gubernatura de Florida el 5 de enero.

"Si Byron quiere llegar al punto en que muchos votantes republicanos deseaban una residencia principal libre de impuestos, entonces tendrá que proponer soluciones al respecto", dijo DeSantis.

Donalds ha manifestado que desea derogar por completo los impuestos sobre la propiedad de residencia principal, si los cálculos financieros (este link está en inglés) lo permiten.

Si tiene alguna pregunta sobre el gobierno estatal o el proceso legislativo, puede formularla al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística a nivel estatal financiada por la Corporación para la Radiodifusión Pública.