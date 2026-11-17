Los demócratas de Florida seleccionaron formalmente a sus líderes legislativos el lunes, regresando al Capitolio con más escaños y con los republicanos sin sus súper mayorías.

Los demócratas del Senado de Florida eligieron a la senadora de Jacksonville Tracie Davis como su nueva líder.

“A mis colegas del otro lado del pasillo, espero que hayan tomado nota de lo que ocurrió hace dos semanas”, declaró Davis. “Espero que estén elaborando ahora una agenda que refleje las necesidades de las personas a las que fuimos elegidos para servir, no las ambiciones de los políticos ni las aportaciones de los donantes corporativos”.

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Por su parte, los demócratas de la Cámara de Representantes designaron a la representante de Parkland Christine Hunschofsky como su líder.

“Quién está en la sala importa, y asegurarnos de que cada floridano tenga voz en las decisiones que afectan sus vidas importa”, afirmó Hunschofsky. “Puede que no todos nos veamos igual, pensemos igual ni vengamos del mismo lugar, pero compartimos el compromiso de hacer de Florida un lugar donde todos tengan la oportunidad de salir adelante”.

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Governor-elect Byron Donalds is in the Florida House chamber ahead of this afternoon’s Republican leadership election. pic.twitter.com/lSxOR5HQf6 — Douglas Soule (@DouglasSoule) November 16, 2026

El representante Sam Garrison, de Fleming Island, quien se desempeñará como presidente de la Cámara de Representantes durante los próximos dos años, reconoció la mayoría debilitada de su partido.

“Recibimos un golpe en la boca el otro día y, por primera vez en mucho tiempo, aquellos de nosotros que solo hemos conocido el éxito rotundo probamos un poco de sangre”, señaló Garrison.

No obstante, enfatizó que los republicanos mantienen firmemente el control de la Cámara de Representantes.

“Ante los vientos en contra más difíciles que el Partido Republicano ha enfrentado en más de una generación, no apenas sobrevivimos”, dijo. “Estamos aquí en gran número”.

Garrison también nombró al representante de Dade City Randy Maggard como líder de la mayoría.

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No hubo ningún evento de los republicanos del Senado el lunes. Sin embargo, el senador de Indian Rocks Beach Nick DiCeglie ya ha sido designado como líder de la mayoría del Senado.

El presidente del Senado durante las próximas dos sesiones será el senador Jim Boyd, de Bradenton.

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Esta nota fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporación para la Radiodifusión Pública.