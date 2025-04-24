Algunos estudiantes aún se tambalean tras el tiroteo masivo en FSU. Urgen a los legisladores a protegerlos

Días después del tiroteo mortal (este link está en inglés) en la Universidad Estatal de Florida, los estudiantes están lidiando con el miedo que sintieron —y aún sienten.

"Cuando me transferí a la Universidad Estatal de Florida el otoño pasado, nunca pensé que me encontraría encerrado dentro de un aula, enviando mensajes de texto a mis seres queridos, sin estar seguro de si los volvería a ver", dijo Andrés Pérez, estudiante de tercer año de Orlando, con la voz quebrada.

El presidente de Students Demand Action de FSU, que aboga contra la violencia armada, Pérez fue uno de los estudiantes que hablaron el martes en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal.

Pidieron a los legisladores que destinaran más dinero a los servicios de salud mental y que aprobaran más regulaciones sobre armas, incluido el fortalecimiento de los requisitos de almacenamiento de armas.

El estatuto actual (este link está en inglés) se aplica a los padres con hijos menores de 16 años. Pero el presunto agresor (este link está en inglés) en el tiroteo del 17 de abril en el campus de FSU tenía 20 años y obtuvo acceso a un arma de fuego a través de su madre, la cual aún era demasiado joven para comprar por sí mismo.

Los estudiantes también exigieron el martes que los legisladores no aprobaran una legislación que redujera la edad de compra de escopetas y rifles de 21 a 18 años.

Dicha legislación ya fue aprobada por la Cámara, pero actualmente parece haberse estancado (este link está en inglés) en el Senado. La edad para comprar pistolas ya es de 21 años según la ley federal.

Douglas Soule / WUSF En una conferencia de prensa en el Capitolio estatal el 22 de abril de 2025, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell de Tampa, y estudiantes de FSU urgieron más leyes de armas —y que las leyes actuales no se reduzcan.

La Legislatura elevó la edad para comprar armas largas tras la masacre de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

"Nuestra generación merece algo mejor", dijo Pérez. "Merecemos sentirnos seguros en nuestras escuelas, nuestras comunidades y merecemos un futuro seguro".

Los estudiantes también pidieron mayores protecciones en el campus, como más cerraduras en las puertas y capacitación para el profesorado.

Una petición en línea (este link está en inglés) con más de 30,000 firmas pide que se instalen "cerraduras funcionales" en todas las puertas de las aulas de FSU.

"En un estado donde la violencia armada está tan normalizada como lo está en el estado de Florida, no hay razón por la que nuestras puertas no se cierren con llave y por la que nuestros profesores no sepan cómo responder cuando hay alguien con un arma a menos de 30 metros de distancia", dijo Madalyn Propst, estudiante de primer año también de Orlando.

Algunos estudiantes han informado que esas puertas no se cerraron con llave tras el tiroteo. La universidad ha dicho a los medios de comunicación (este link está en inglés) que las puertas se cierran automáticamente desde el exterior durante las emergencias.

Los estudiantes se unieron a la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell de Tampa, durante la conferencia de prensa.

Douglas Soule / WUSF La estudiante de FSU, Madalyn Propst, habla en contra de la violencia armada en una conferencia de prensa en el Capitolio estatal el 22 de abril de 2025.

"Hay dos personas muertas que no deberían estarlo", dijo Propst, quien es la presidenta de los Demócratas Universitarios de FSU.

"Seis personas [heridas] que no deberían estarlo", continuó. "Miles de estudiantes que ya no se sienten seguros en el campus y una comunidad que aún se tambalea por un acto de violencia sin sentido, y ninguna cantidad de pensamientos y oraciones va a arreglar eso".

