Florida tiene un nuevo vicegobernador, Jay Collins. ¿Qué hace?

El gobernador Ron DeSantis finalmente ha ocupado el cargo de vicegobernador del estado después de una vacante de seis meses.

Anunció su elección el martes, y el senador estatal Jay Collins, de Tampa, juró poco después.

“Estoy feliz de poder tener la oportunidad de elevar a alguien que se lo ha ganado, alguien en quien pueden confiar y de quien pueden sentirse orgullosos”, dijo DeSantis.

Pero, ¿qué hace realmente un vicegobernador? ¿Y quién es Collins?

¿Qué hace un vicegobernador?

El vicegobernador de Florida suele ser elegido en la misma candidatura que el gobernador.

Pero la primera vicegobernadora de DeSantis, Jeanette Nuñez, renunció en febrero (este link está en inglés) para dirigir la Universidad Internacional de Florida.

El papel del vicegobernador es principalmente ceremonial. La parte más importante del trabajo ocurre si el gobernador actual ya no puede ejercer su cargo. Collins es el siguiente en la línea de sucesión.

La Constitución de Florida también establece que el vicegobernador “desempeñará los deberes relacionados con el cargo de gobernador que le sean asignados por los gobernadores”.

Entre las funciones de Nuñez estaban supervisar el Departamento de Salud de Florida, liderar el Consejo Asesor de Ciberseguridad de Florida y servir en el Consejo Estatal de Trata de Personas, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador (este link está en inglés).

Pero DeSantis pudo haber elegido más que un reemplazo para Nuñez.

Durante semanas, ha habido una especulación generalizada de que la elección de vicegobernador de DeSantis señala a su sucesor preferido cuando se acabe su mandato en 2026.

Sin embargo, la primera dama Casey DeSantis no ha descartado públicamente una candidatura propia a la gubernatura. Aunque se rumoreaba su interés en el puesto, esa conversación (este link está en inglés) se ha calmado un poco recientemente.

Tanto Collins como DeSantis presentándose en 2026 crearían un drama político. El presidente Donald Trump ya ha respaldado (este link está en inglés) al representante estadounidense Byron Donalds para el puesto.

¿Quién es Jay Collins?

Collins es un ex Boinas Verdes. Obtuvo numerosos reconocimientos militares y recibió una medalla de Corazón Púrpura después de perder su pierna izquierda en Afganistán.

“Amigos, el campo de batalla podrá cambiar, pero la misión sigue siendo la misma: vamos a proteger y preservar todo lo que importa”, dijo Collins el martes.

“Quiero que sepan que me he arremangado, me he puesto mi pierna para correr y estamos listos para hacer las cosas, porque esto es lo que deben recordar: cuando Florida lidera, América gana”, añadió.

Collins fue elegido para el Senado estatal en 2022, superando a un demócrata en un distrito competitivo y recientemente reconfigurado tras la redistribución de distritos (este link está en inglés) del Censo de Estados Unidos.

Contó con el respaldo de DeSantis, y Collins se convirtió en un aliado vocal del gobernador en el Senado.

“Jay ha acumulado un historial conservador inigualable”, dijo DeSantis.

Collins también ayudó a dirigir Operation BBQ Relief (este link está en inglés), un grupo sin fines de lucro que proporciona comidas a comunidades afectadas por desastres.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.