El ciclo escolar de Florida inicia en medio de los efectos de la expansión de los vales escolares

El ciclo escolar ha comenzado (este link está en inglés) para muchos niños de Florida.

A medida que más estudiantes utilizan vales, el sistema educativo cambia rápidamente. Todos los padres de Florida son elegibles para recibir fondos públicos que ayuden a pagar la educación no-pública, ya que los legisladores han expandido drásticamente el acceso a estas becas en los últimos años.

Darcy Delia, una mamá de Palm Bay, ha usado dinero de vales desde hace tiempo, incluso antes de que el gobernador Ron DeSantis hiciera de la expansión una prioridad.

Gracias a este dinero, ella puede mandar a su hijo con autismo a una escuela privada que, dice, se adapta mejor a sus necesidades.

"Ahí lo apoyan y él se siente apoyado", dijo Delia. "Va feliz todos los días. Estas personas se vuelven como su familia".

Gran parte del dinero del estado se destina a la colegiatura de escuelas privadas, ya que las becas dejaron de estar limitadas por los ingresos familiares. Pero, en Florida, algunos programas también permiten que las familias usen el dinero para tutorías, útiles y más, incluso para niños que estudian en casa.

"Florida ha sido líder, y de muchas maneras", dijo William Mattox, director senior del J. Stanley Marshall Center for Education Freedom en el The James Madison Institute, que aboga por los vales. "Nadie se acerca a nosotros en cuanto al número de estudiantes que alcanzamos y el tipo de amplitud y aceptación de los programas".

En enero (este link está en inglés), el gobernador Ron DeSantis anunció que había más de medio millón de estudiantes aprovechando el programa. Se esperan nuevas cifras este otoño.

DeSantis ha impulsado estos cambios.

"Creo que el debate sobre la libre elección de escuela ha terminado", dijo. "Es claro que es mejor ofrecer opciones que no ofrecerlas".

También hay otras opciones como las escuelas chárter, las cuales son financiadas con fondos públicos y gratuitas para los estudiantes, pero son administradas de forma independiente por organizaciones sin fines de lucro, empresas e incluso universidades.

Sin embargo, el debate continúa. Algunas personas incluso cuestionan el término "libre elección de escuela".

"Si ves nuestras escuelas privadas de mejor desempeño, el vale ni siquiera alcanza a cubrir la colegiatura", dijo Damaris Allen, quien dirige Families for Public Schools, una organización que aboga por la educación pública.

Ella dijo que no existe la libre elección de escuela si no puedes pagar una escuela privada. La Beca de Empoderamiento de Florida para Opciones Educativas más usada solo cubre alrededor de $8,000 por estudiante.

"La gran mayoría de la expansión no han sido nuevos niños que dejan las escuelas públicas. Son niños que nunca estuvieron en escuelas públicas", dijo Allen.

Antes, los estudiantes tenían que asistir a una escuela pública para poder calificar para un vale, pero una ley de 2023 eliminó ese requisito.

Ahora el estado gasta billones de dólares al año en vales.

El presidente de la Florida Education Association, Andrew Spar, dice que las escuelas públicas están perdiendo ese dinero.

"Sabemos que en este momento $4 billones están siendo desviados de las escuelas públicas, dinero que debería estar ayudando a mejorar la posición de Florida en el ranking, asegurando que tengamos suficientes maestros en nuestras aulas, que se les pague adecuadamente, que tengamos suficiente personal en nuestras escuelas", dijo, citando un informe (este link está en inglés) del Florida Policy Institute.

Por ejemplo (este link está en inglés), los vales están desviando $45 millones de las escuelas públicas del condado de Sarasota este ciclo escolar.

Spar también dijo que no hay suficiente rendición de cuentas y supervisión sobre las escuelas privadas que aceptan vales, o sobre cómo gastan el dinero.

"Este es dinero de los contribuyentes que va a entidades privadas que están en el negocio de lucrar con la supuesta educación", dijo Spar.

Los programas de vales expandidos tienen sentido para otros, como Mattox del The James Madison Institute.

"Cada niño es diferente y lo que funciona bien para un niño puede no funcionar bien para otro", dijo. "Y creo que es muy injusto y poco realista esperar que una escuela local de distrito, asignada por zona, satisfaga las necesidades de cada niño en su zona".

Pero incluso Delia tiene algunas reservas sobre los programas de vales expandidos.

"Creo que hay problemas con no apoyar a las escuelas públicas, y creo que puede ser explotado por vendedores privados que solo están en esto para ganar dinero y lo ven solo como un margen de ganancia", dijo.

Pero la escuela de su hijo ofrece educación especializada. Gavin fue a una escuela pública cuando era más joven. No prosperó ahí. Para Delia, realmente no es una opción.

"Tenemos gente con discapacidad, y necesitan ser apoyados", dijo Delia. "Para mí, ni siquiera estoy segura de dónde estaría sin [el vale]".

Step Up For Students, el grupo que administra los vales de Florida, dice que las escuelas privadas tienen una forma diferente de rendir cuentas: si no son buenas, los padres sacarán a sus hijos.

Pero el grupo dice que Florida financia a los estudiantes, no a los sistemas. Y sostiene que los programas de vales actuales permiten a los padres elegir dónde y cómo se educan sus hijos.

