Propietarios de condominios y miembros de la junta, frustrados, se enfrentan. Así es como las reformas podrían ayudar

Después de que un edificio de condominios en Surfside colapsara en 2021, matando a 98 personas, los legisladores estatales se apresuraron a aprobar unánimemente protecciones (este link está en inglés) para evitar que volviera a suceder.

Aunque las reformas tenían buenas intenciones, dejaron a muchos dueños de condominios lidiando con cuotas y evaluaciones más altas, y a las juntas luchando por conseguir suficiente dinero para llenar las reservas.

Lo que se pretendía para mejorar la seguridad en cambio intensificó las ya tensas relaciones entre los dueños y los miembros de la junta, quienes generalmente son dueños ellos mismos.

Antes de las reformas de Surfside, era común que las juntas de condominios tuvieran fondos limitados en sus cuentas de ahorro. La prioridad era mantener los costos bajos en lugar de anticipar futuras reparaciones. Además, no se requería que las juntas divulgaran mucha información, lo que dificultaba que los dueños accedieran a los registros financieros o a las minutas de las reuniones de la junta.

LEA TAMBIÉN: DeSantis firma dos proyectos de ley sobre condominios que deben proporcionar a los dueños un alivio financiero (este link está en inglés)

Estos problemas contribuyeron a una ruptura de la confianza en comunidades como la de Environ Towers en Lauderhill.

Environ Towers tiene cuatro edificios. Dos de ellos son parte de Towers I. Afuera de uno de los edificios de ocho pisos, equipos de construcción usan martillos neumáticos para reemplazar el estuco desgastado y marcado con cajas de aerosol negro y rojo.

Adentro, tres dueños se reúnen en una sala de conferencias del primer piso con fruta fresca y notas. El taladro constante de afuera se filtra en la habitación, que tiene una pequeña cocina, sillas de varios colores y mesas verde mar.

Meghan Bowman / Canva Los dueños de condominios frustrados, Ted Bever, de 72 años, Virginia Jackson, de 75, y Pamela Rose, de 75, en Environ Towers I en Lauderhill, expresan su preocupación por la transparencia.

Ted Bever es uno de los dueños en la reunión. Compró su condominio en Environ un mes antes del colapso de Surfside y dijo que comenzó a observar a la junta en acción.

“Al principio, simplemente seguí el programa,” dijo. “Pero luego, cuando empecé a verlos trabajar, me empezaron a surgir algunas preguntas sobre lo que realmente estaba pasando.”

La inspección de 40 años encuentra problemas

Hace dos años, la junta comenzó su inspección de 40 años. Es un requisito para las asociaciones de condominios del sur de Florida investigar los sistemas estructurales y eléctricos de un edificio cuando alcanza una edad de hito. Esa edad varía en todo el estado.

El presidente de la junta, Michael McNeil, dijo que la compañía de ingeniería descubrió que Environ necesitaba actualizar sus sistemas eléctricos y elevadores para que cumplieran con el código. La inspección también descubrió cables de tensión y varillas de refuerzo oxidadas en todos los edificios, que son esenciales para la integridad estructural.

McNeil vive en Ottawa, Ontario, la mitad del año. Asumió la presidencia de la junta en marzo, heredando los resultados de la inspección y más.

LEA TAMBIÉN: Los floridanos comparten los impactos de la crisis de condominios del estado (este link está en inglés)

“Ciertamente no quiero ser duro con la junta que nos precedió porque estaban haciendo lo que pensaban que era correcto,” dijo McNeil.

“Sin embargo, hubo algunos problemas de transparencia en el sentido de que la gente no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo la mayor parte del tiempo y del tipo de trabajo que era necesario hacer.”

En su nuevo cargo, McNeil dijo que quería asegurarse de que los documentos fueran fácilmente accesibles y de proporcionar a los dueños la mayor cantidad de información posible.

También comenzó un boletín mensual, llamado Towers Talk, que proporciona una visión completa de los asuntos del condominio. Pero McNeil descubrió que sus esfuerzos para una mayor transparencia no eran suficientes para superar los años de desconfianza acumulados entre los dueños.

“No importa cuántos ejemplares de Towers Talk publiquemos, no importa cuántas cartas envíe por correo electrónico a todos los dueños, simplemente no entienden,” dijo. “Preferirían creer lo que escuchan de su vecino, que puede ser un alborotador.”

Dueños frustrados expresan sus preocupaciones

Para la dueña Virginia Jackson, la falta de transparencia de la junta anterior fue un problema significativo, y llevó a una profunda desconfianza en las acciones de la junta actual.

Ella solicitó una auditoría de las finanzas del condominio.

“Estamos pagando la HOA, y estamos pagando nuestras evaluaciones, y nos encontramos con que cobramos dinero para las reservas,” dijo. “¿Dónde está todo el dinero? O se lo están robando, lo están mal administrando o lo están perdiendo. Necesitamos saber dónde está.”

Además, el condominio cambió recientemente de compañías de administración. Jackson estaba inicialmente contenta, pero luego se enteró de que la nueva compañía había adquirido la anterior.

Meghan Bowman / Canva

Los correos electrónicos entre ella y la junta eventualmente se volvieron desagradables.

Jackson y la dueña Pamela Rose están preocupadas por perder sus casas. Rose dijo que el presidente de la junta anterior tomó malas decisiones al administrar las reparaciones, como contratar contratistas para arreglar el techo de un edificio a la vez en lugar de agruparlos. Ella y el ex presidente no se llevaban bien.

Rose inicialmente pensó que cuando McNeil interviniera, las cosas cambiarían. Pero cuando la nueva junta asumió, ella también estaba descontenta con sus decisiones, como cambiar de compañías de administración.

LEA TAMBIÉN: Los legisladores de Florida intentan equilibrar la seguridad de los condominios con el costo (este link está en inglés)

Rose dijo que la nueva compañía de administración estaba teniendo dificultades para hacer informes y encontrar pagos hasta que los dueños de Environ ayudaron a balancear el presupuesto.

“Creo que con el lío en el que estamos ahora mismo, se necesitan personas con experiencia para encontrar dónde está el problema,” dijo Rose.

Qué les espera a los dueños

Se ha vuelto más caro ser dueño de un condominio en Environ. Las cuotas de mantenimiento y el seguro han aumentado en los últimos años. Este año, los dueños enfrentaron evaluaciones especiales para la reconstrucción de las torres, incluyendo cables de post-tensión, varillas de refuerzo, estuco y el bloque de cemento detrás del estuco.

La construcción es necesaria para pasar la certificación de 40 años. A cada dueño se le cobraron alrededor de $8,000, divididos en dos pagos: uno en abril y otro en junio.

Florida House Of Representatives Julio Robaina es abogado de derecho de condominios y exlegislador estatal que representó partes de Miami-Dade. También sirvió como alcalde de Hialeah.

Pero McNeil dijo que este próximo año, espera que algunas cuotas bajen porque la junta ha encontrado formas de recortar el presupuesto en aproximadamente $350,000. Sin embargo, eso podría ser compensado por el requisito de la nueva ley de tener una reserva secundaria.

Las relaciones entre las juntas y los dueños de condominios en Florida han sido contenciosas durante mucho tiempo. Una nueva ley de reforma (este link está en inglés) de condominios entró en vigor el mes pasado, con el objetivo de mejorar la transparencia y requerir más capacitación para los miembros de la junta.

“Ahora es obligatorio que deben tomar un curso y entender lo que están haciendo,” dijo el abogado de derecho de condominios Julio Robaina.

Robaina también sirvió en la Legislatura estatal y como alcalde de Hialeah. Dijo que ha estado escribiendo leyes para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las asociaciones de condominios desde 2002, pero había poca aplicación hasta ahora.

“La gente tenía un gran problema para acceder a los registros. Lo han hecho realmente fuerte,” dijo. “Ahora, en lugar de una bofetada y una multa, se habla de un delito menor y condenas por delito grave por no entregar los documentos.”

Robaina insta a los dueños de condominios a participar en sus asociaciones para entender sus cuotas y evaluaciones.

Dijo que los dueños de condominios siempre deben hacer las solicitudes de documentos por escrito y enviarlas por correo certificado.

¿Quiere unirse a la conversación o compartir su historia? Envíe un correo electrónico a Meghan a bowman4@wusf.org.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.