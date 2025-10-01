Por qué la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, dice que la ocupación de ciudades por la Guardia Nacional "no es sostenible"

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, tiene opiniones encontradas sobre el envío de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump a las ciudades que, según él, están lidiando con un aumento de la delincuencia. Ella cree que debe ser un esfuerzo más colaborativo.

Esto ocurre mientras Memphis (este link está en inglés) y Portland se preparan para la llegada de tropas de la Guardia esta semana. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, dijo que, para Memphis, las tropas estarán en "roles de apoyo" (este link está en inglés) y no tendrán la tarea de realizar arrestos. La estación miembro OPB informó (este link está en inglés) que aproximadamente 200 miembros de la Guardia Nacional han sido llamados al servicio federal en Oregón por 60 días. El presidente Trump citó la necesidad de salvaguardar las instalaciones de detención de ICE allí.

NPR reportó (este link está en inglés) que el presidente dijo que el ejército se utilizaría contra el "enemigo interno". Trump también ha propuesto enviar tropas a Chicago.

En "Here & Now" (este link está en inglés) de NPR, la alcaldesa demócrata de Tampa dijo que una encuesta reciente de la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. (U.S. Conference of Mayors) encontró que, si bien los líderes de las ciudades quieren ayuda federal para abordar la delincuencia, preferirían que fuera un esfuerzo más colaborativo. Esta encuesta incluyó 60 ciudades.

"Si la Guardia Nacional entra solo como una fuerza de ocupación, realmente no va a tener un impacto duradero", dijo Castor. "Pero si la Guardia pudiera entrar a ciudades que tienen un número insuficiente de oficiales o que tienen problemas específicos a los que la Guardia Nacional puede ser desplegada, entonces creo que la mayoría de los alcaldes aprovecharían eso al máximo".

LEA TAMBIÉN: Memphis y Portland, Oregón, se preparan para las tropas. Por qué Chicago podría ser el siguiente (este link está en inglés)

Castor dijo que no cree que Trump envíe tropas a Tampa.

"Dudo que eso suceda en Tampa. Somos una de las ciudades más seguras de nuestro tamaño en la nación", dijo Castor, quien fue jefa de policía de Tampa antes de ser elegida alcaldesa en 2019.

Castor explicó cómo la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, autorizó (este link está en inglés) a la Guardia Nacional estatal a apoyar al Departamento de Policía de Albuquerque a principios de este año, y cómo esas tropas están asumiendo "tareas más ocupadas" para los oficiales. En un comunicado a principios de este año, Grisham dijo que la asociación era para abordar la crisis del fentanilo y la delincuencia juvenil.

"Transporte, monitoreo de cámaras, limpiezas de campamentos de personas sin hogar, verificaciones de antecedentes, verificaciones de menores – ese tipo de tareas que les quitan tiempo a los oficiales, pero que realmente no están enfocadas quirúrgicamente en reducir la delincuencia en sus ciudades, cuyo uso de esa manera, creo, sería ventajoso para muchas ciudades en nuestra nación", dijo Castor.

Además, la encuesta mostró que la delincuencia se ha reducido en un 86% en las ciudades encuestadas. Este ha sido uno de los principales argumentos en contra del envío de tropas de la Guardia Nacional a las ciudades. Sin embargo, Castor dijo que los funcionarios no solo deben considerar las estadísticas.

LEA TAMBIÉN: 3 cosas que debe saber sobre el plan de Trump de enviar tropas a Portland y Memphis (este link está en inglés)

"Podría decir que hemos reducido la delincuencia en ciertos porcentajes, pero en realidad, es la percepción de su comunidad. Gran parte de esa percepción proviene de problemas de calidad de vida", dijo Castor. "Observando la falta de vivienda, las personas que sufren problemas de salud mental, incluso la basura en su ciudad si no parece estar limpia. Y, por lo tanto, tenemos que lidiar con la percepción de nuestra comunidad, no necesariamente con las estadísticas".

Algunas ciudades encuestadas por la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. sufrieron recortes en las subvenciones federales este año.

En cuanto a Tampa, Castor dijo que la ciudad ha visto el beneficio de los fondos federales para ayudar con la delincuencia. Por ejemplo, la ciudad tiene una subvención para la prevención de la violencia enfocada en jóvenes arrestados con un arma de fuego. Castor dijo que ha sido "increíblemente exitosa".

Agregó que muchos miembros de la conferencia preferirían más dinero federal para contratar oficiales o mejorar la tecnología de su departamento – en lugar de enviar tropas. Castor dijo que esto "permitirá que los oficiales sean mucho, mucho más eficientes y efectivos en su lucha diaria para reducir la delincuencia".

Otra salvedad que mencionó es tener servicio personal que comprenda la región. Mencionó que en Albuquerque, muchas de las personas conocían el área y vivían en la comunidad en su mayor parte.

"Así que no estás trayendo personas de afuera que no entienden tu comunidad, no la conocen geográficamente", dijo Castor.

La alcaldesa agregó que no ve cómo las tropas como "fuerza de ocupación" serán beneficiosas a largo plazo.

"Enviar una fuerza de ocupación realmente no va a tener ningún efecto positivo más que el tiempo que esos individuos estén parados en las calles de su ciudad. Y eso no es sostenible, y realmente no es un buen uso de los fondos o el tiempo", dijo Castor.

Puede escuchar la entrevista completa aquí.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.