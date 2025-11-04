Residentes del área de Tampa Bay lidian con el creciente costo de vida durante el cierre del gobierno

Residentes de todo Tampa Bay están batallando para costear el costo de vida, esto debido a los recortes en los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el aumento de las primas de los seguros de salud.

La administración Trump dijo el lunes (este link está en inglés) que proporcionará beneficios parciales de SNAP este mes, pero esto no ayudará a los beneficiarios de manera inmediata. En respuesta a un fallo judicial, los funcionarios indicaron que solo pagarían la mitad de la cantidad que la gente recibe normalmente, y que el dinero podría tardar una o dos semanas en estar disponible.

El director ejecutivo de Feeding Tampa Bay (este link está en inglés), Thomas Mantz, señaló que el número de familias necesitadas ha aumentado drásticamente durante la última semana. Al mismo tiempo, su organización está batallando para apoyar a los trabajadores federales que ellos asisten.

LEA TAMBIÉN: En caso de que los beneficios de SNAP terminen temporalmente, aquí hay algunos lugares donde encontrar ayuda (este link está en inglés)

“Necesitamos que el gobierno reabra,” dijo Mantz. “Necesitamos que los programas que han estado mayormente implementados se mantengan para asegurar que haya buenas redes de seguridad en nuestra comunidad.”

Mantz indicó que SNAP tiene la capacidad de proveer nueve comidas por cada una que la organización de caridad puede ofrecer.

“No podemos cubrir esa brecha para siempre,” afirmó Mantz. “Esto es peor en términos de necesidad de lo que vimos durante la pandemia (de COVID-19).”

La Congresista Kathy Castor (D-Tampa) dijo que el 70% de los beneficios de SNAP (este link está en inglés) van a hogares con niños, personas mayores o personas con discapacidades.

Emma Brisk / WUSF La dueña de una pequeña empresa, Linda Misner, recibió esta carta de Florida Blue indicando por qué su prima de seguro médico está aumentando a $3,248.45 para enero de 2026.

“Feeding Tampa Bay no es un sustituto para SNAP,” dijo Castor. “La gente tiene que llegar a un acuerdo en Washington, D.C. para negociar.”

Los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria no son las únicas personas en riesgo de perder necesidades básicas. 4.7 millones de floridanos que dependen de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) para su cobertura de salud están viendo un aumento en sus primas porque los créditos fiscales que recibían anteriormente están programados para expirar a fin de año.

“Eso nos impactará a todos,” dijo Castor. “Se notará cuando se presenten en la sala de emergencias; se notará en las enfermedades crónicas en toda la comunidad.”

Linda Misner, dueña de un pequeño negocio en Tampa, dijo que su familia ya no puede pagar el seguro médico después de un aumento de su prima de aproximadamente $3,000 al mes.

LEA TAMBIÉN: En caso de que los beneficios de SNAP terminen temporalmente, aquí hay algunos lugares donde encontrar ayuda (este link está en inglés)

“Me aterra que todo lo que hemos construido y todo lo que hemos ahorrado pueda estar en riesgo con solo una cirugía,” dijo Misner.

Misner y su esposo tienen el plan ACA más bajo y antes pagaban alrededor de $300 al mes.

Además del plan de aproximadamente $40,000 al año, Misner tiene que pagar un deducible alto antes de poder obtener cobertura.

“Por primera vez en nuestras vidas, nos quedaremos sin seguro médico,” dijo Misner. “¿Cómo es esto aceptable?”

Castor afirmó que el dinero actualmente utilizado en otros proyectos gubernamentales debería destinarse a las personas necesitadas.

“Billones de dólares que realmente deberían usarse para asegurar que la Nutrición Suplementaria llegue a los niños y a nuestros vecinos mayores,” dijo Castor. “Que la atención médica se aborde para que sea asequible en Estados Unidos, para que la gente pueda vivir la vida que se merece.”

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.