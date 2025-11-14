Nuevos cargos fueron presentados contra el conductor en el accidente fatal de Ybor City

La Patrulla de Carreteras de Florida presentó seis cargos adicionales el miércoles contra Silas Kenneth Sampson, el conductor de 22 años que se estrelló contra el patio de un club nocturno de Ybor City tras huir de la policía la madrugada del sábado.

Los nuevos cargos incluyen tres cargos de conducción temeraria con lesiones corporales graves, un delito grave de tercer grado, y tres cargos por huir para evadir a alta velocidad con lesiones corporales graves, un delito grave de primer grado.

Sampson ya enfrenta cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos por huir agravado para evadir.

Está programado para comparecer en la Corte del condado de Hillsborough el jueves por la mañana para una audiencia preliminar.

El estado había presentado una moción para la detención previa al juicio de Sampson, argumentando que "existe una probabilidad sustancial, con base en los patrones de comportamiento pasados y presentes del Demandado" de que representa una amenaza para la comunidad.

Los registros judiciales identifican a las cuatro personas fallecidas como Lisa Sherell Johnson, de 41 años, de Auburndale; Marlon Anthony Collins, de 53 años, de Bartow; Sherman Jones, de 53 años, de Tampa; y Christina Maria Richards, de 25 años, de Ohio.

El miércoles por la tarde, una declaración jurada penal fue presentada con los cargos adicionales señalando que otras tres personas sufrieron lesiones graves. Una de ellas permanece en una coma inducido médicamente.

Se esperan cargos adicionales, pendientes de los resultados de una extracción de sangre, según la declaración jurada.

Cronología de los eventos

Según la declaración jurada, Sampson estaba huyendo activamente de los patrulleros estatales menos de diez segundos antes del choque.

La unidad aérea del Departamento de Policía de Tampa (TPD) observó inicialmente el vehículo de Sampson, un Toyota Camry plateado modelo 2019, conduciendo de manera "temeraria y errática" en la Interestatal 275 a las 12:39 a.m.

La unidad aérea informó a un vehículo de patrulla de la policía de Tampa y a dos vehículos de la patrulla de carreteras que el sospechoso estaba "corriendo carreras callejeras en la autopista".

Aproximadamente seis minutos después, Sampson pasó junto a los tres vehículos policiales, que hicieron vueltas en U y comenzaron a perseguirlo.

Al menos uno de los vehículos de la FHP "activó luces y sirenas para efectuar una parada de tráfico legal", según el informe.

El vehículo de Sampson, que circulaba en dirección hacia el sur por Nebraska Avenue, giró a la izquierda en la séptima avenida, "acelerando rápidamente" hacia el este mientras los patrulleros continuaban la persecución.

La declaración jurada dice que un patrullero identificado en los documentos como A. Carrasco intentó sin éxito una técnica de inmovilización de precisión (PIT) — una maniobra en la que la policía intenta detener un vehículo que huye golpeando su parte trasera — cuando Sampson se acercaba a la intersección de la avenida de Henderson y la séptima avenida, aproximadamente 0.4 millas de la zona del accidente.

Carrasco "terminó la persecución a alta velocidad debido al fuerte tráfico peatonal más adelante en la séptima avenida", indicó el informe.

Justo antes de que el vehículo de Sampson se acercara a la calle quinceava, a unos 130 pies del club, Bradley 's en la calle séptima, el Camry viajaba entre 92 y 100 millas por hora y golpeó un Mazda que se dirigía hacia el oeste.

A una velocidad de aproximadamente 77 millas por hora, el vehículo luego impactó a varios peatones, incluyendo a Johnson y Collins, en la acera antes de colisionar con un pilar exterior.

A las 12:46:11 a.m., unos siete minutos después de que Sampson fuera visto por primera vez, el informe dice que las imágenes de la videovigilancia muestran el vehículo de Sampson chocando contra aproximadamente una docena de personas sentadas en el área con asientos al aire libre.

Las imágenes de la videovigilancia mostraron a Sampson saliendo del vehículo y un arma cayendo de su cintura mientras intentaba huir de la escena a pie.

Oficiales de la policía de Tampa respondieron rápidamente a la escena.

Mientras estaba bajo custodia, Sampson hizo "declaraciones espontáneas" incluyendo que "cometió un error" y preguntó cuántas personas había matado, según el informe.

Los agentes de la ley dijeron que creían que Sampson estaba bajo la influencia de alcohol, citando un "olor a alcohol que emanaba del demandado", con dificultad para hablar y ojos inyectados en sangre y llorosos. Los oficiales obtuvieron una orden de registro para obtener una muestra de sangre.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.