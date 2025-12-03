‘Peligroso y fundamentalmente antidemocrático’: Defensores de los Derechos Electorales condenan esfuerzo de redistribución de distritos en Florida

A medida que los líderes estatales barajan la redistribución de distritos, los defensores alzan la voz.

"Estamos aquí porque el gobernador de Florida y los líderes legislativos están intentando algo sin precedentes, peligroso y fundamentalmente antidemocrático", afirmó Genesis Robinson, director ejecutivo de Equal Ground Education Fund and Action Fund, una organización de derechos electorales liderada por personas afroamericanas.

"Un proceso de redistribución de distritos a mitad de la década diseñado para inclinar la balanza del poder con fines políticos y silenciar a los votantes, particularmente a aquellos en las comunidades más marginadas de nuestro estado", continuó Robinson, rodeado de personas sosteniendo carteles que decían "STOP THE PARTISAN POWER GRAB" (ALTO AL ASALTO PARTIDISTA AL PODER) y "DON'T RIG OUR VOTING MAPS" (NO AMAÑEN NUESTROS MAPAS ELECTORALES).

Robinson y otros hablaron en una rueda de prensa en el Capitolio de Florida el martes, dos días antes de que un comité de la Cámara sobre redistribución (este link está en inglés) de distritos tenga programado reunirse por primera vez. Otra reunión está pautada para finales de este mes.

Un representante del presidente del Senado, Ben Albritton, comentó a POLÍTICO que habló con el gobernador sobre la redistribución de distritos el lunes.

Las declaraciones de Robinson también se produjeron un día después (este link está en inglés) de que el gobernador Ron DeSantis dijera que quería una sesión legislativa especial sobre la redistribución de distritos en la primavera.

El mapa congresional de los Estados Unidos en Florida ya favorece desproporcionadamente a los republicanos, enviando 20 republicanos y solo ocho demócratas a la Cámara. Sin embargo, a instancias del presidente Donald Trump, Texas aprobó un mapa congresional que añade cinco escaños de tendencia republicana, lo que encendió una batalla por la redistribución de distritos entre los estados demócratas y los del Partido Republicano (GOP).

Ese mapa está siendo revisado (este link está en inglés) por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El presidente del Partido Republicano de Florida dijo que él cree (este link está en inglés) que se pueden sumar de tres a cinco escaños republicanos.

En 2010, los votantes de Florida aprobaron protecciones constitucionales estatales contra el gerrymandering partidista. Los defensores de los derechos electorales dijeron el martes que cambiar las líneas de los distritos antes de las elecciones de mitad de período de 2026 entraría en conflicto con eso.

"Los legisladores están dando el paso ilegal de redibujar los distritos a mitad del ciclo normal para evitar ser responsabilizados por los votantes", sostuvo Brad Ashwell, director estatal para Florida de All Voting is Local.

Los defensores llevarán a cabo una manifestación anti redistribución en el Capitolio el jueves, mientras el comité de la Cámara se reúne en el interior.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.