Aquí tienes 11 maneras de celebrar la temporada navideña en el área de Tampa Bay

La temporada navideña es una manera maravillosa de hacer una pausa, reflexionar y agradecer, y de pasar tiempo de calidad con familiares y amistades.

Pero ese tiempo no tiene por qué centrarse solamente en reunirse alrededor de la cocina o del árbol de Navidad.

No hay escasez de cosas que hacer en la región metropolitana de Tampa Bay.

Desde encendidos de árboles hasta desfiles de barcos y exhibiciones navideñas, hay muchas cosas que hacer con los miembros de tu familia que podrían estar de visita de fuera de la ciudad y que buscan un descanso de esas películas de Hallmark.

Aquí hay una muestra:

ZooTampa's Christmas in The Wild (este link está en inglés): Se lleva a cabo en noches seleccionadas hasta el 23 de diciembre de 4 a 10 p.m., y del 26 al 30 de diciembre de 4 a 8 p.m. en 1101 W. Sligh Ave, Tampa. Santa y sus amistades estarán allí para recibir a los visitantes, junto con múltiples eventos y oportunidades de foto con los animales en el zoológico. Consigue tus boletos aquí (este link está en inglés).

Winter Village at Curtis Hixon Park (este link está en inglés): Hasta el 4 de enero en Curtis Hixon Waterfront Park. Habrá tiendas con negocios locales, una cafetería y una pista de patinaje sobre hielo justo en el centro de Tampa. Puedes comprar boletos aquí (este link está en inglés).

Busch Gardens Christmas Town (este link está en inglés): Hasta el 5 de enero, los invitados tendrán la oportunidad de ver actuaciones teatrales al estilo Broadway, luces navideñas que iluminan todo el parque, junto con comida y bebidas festivas. Puedes comprar boletos aquí (este link está en inglés).

Tampa Bay Festival of Lights & Santa's Village (este link está en inglés): Hasta el 28 de diciembre en Hillsborough County Fairgrounds, 215 Sydney Washer Rd., Dover. Disfruta de la experiencia inmersiva de conducir a través de casi dos millas de características de luces continuas. Las puertas abren a las 6 p.m. Puedes comprar boletos aquí (este link está en inglés).

Santa Fest & Tree Lighting (este link está en inglés): El sábado 6 de diciembre, en Curtis Hixon Waterfront Park. El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tampa organiza el evento de encendido del árbol con múltiples actividades navideñas. Las familias podrán participar en talleres de manualidades, pintura de caras, casas inflables y una oportunidad de foto con Santa. El evento de encender del árbol comenzará a las 6 p.m., liderado por la alcaldesa Jane Castor.

Holidays at LEGOLAND (este link está en inglés): 6, 13, 20, 24 al 31 de diciembre. Disfruta de la diversión navideña con decoraciones y luces de LEGO, un gigantesco árbol de Navidad de LEGO y atracciones familiares dentro del parque. Puedes comprar boletos aquí (este link está en inglés).

Symphony in Lights by Advent Health Wesley Chapel (este link está en inglés): Espectáculos nocturnos a las 6, 7, 8 y 9 p.m. hasta el 31 de diciembre en The Shops at Wiregrass. Este evento anual presenta una gran exhibición de luces en árboles de 50 pies, y música en vivo de Late Night Brass (8 al 22 de diciembre). Se alienta a los visitantes a planificar su visita durante estos horarios para ver el espectáculo, ya que se presenta cada hora. 28211 Paseo Dr., Wesley Chapel.

Ride the Coachman Park Ferris Wheel (este link está en inglés): Hasta febrero en Coachman Park, 300 Cleveland St, Clearwater, de 11 a.m. a 10 p.m. todos los días. El viaje cuesta $8 por persona, los horarios están sujetos a cambios debido al clima. Los visitantes pueden observar la Ciudad de Clearwater desde arriba y disfrutar de otras actividades en el parque, como la ceremonia de encender el árbol, entretenimiento en vivo y compras navideñas con varios vendedores locales.

Holiday Lights & Carnival Rides in Largo Central Park (este link está en inglés): Hasta el 4 de enero de 5 a 10 p.m. en 101 Central Park Dr., Largo. Se anima a los invitados a caminar por el parque para disfrutar de la exhibición de luces navideñas. Habrá vendedores de artículos hechos a mano, alimentos y bebidas. También hay un carrusel y una rueda de la fortuna.

YuleTides - A Coastal Holiday Tradition (este link está en inglés): Hasta el 4 de enero en The Florida Aquarium, 701 Channelside Dr., Tampa. Habrá un desfile de árboles navideños, un árbol de Navidad de 28 pies hecho de materiales reciclados, sesiones de canto y más. Consigue tus boletos aquí (este link está en inglés).

44th Annual Victorian Christmas Stroll (este link está en inglés): Hasta el 23 de diciembre, y del 27 al 31 de diciembre de 10 a.m. a 5 p.m., en Henry B. Plant Museum, 401 W. Kennedy Blvd., Tampa. En días seleccionados, habrá música en vivo, lectura del poema clásico "Twas the Night Before Christmas" y paseos en carruaje alrededor del histórico Tampa Bay Hotel. Consigue tus boletos aquí (este link está en inglés).

No te pierdas los desfiles de barcos navideños. Se recomienda registrar tu barco tan pronto como sea posible.



Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.